Restrepo anunció que continuarán con denuncias de presunta corrupción: “Es el primer tomo”

El vicepresidente José Manuel Restrepo lideró el equipo de empalme con el gobierno anterior, antes de que se levantara el proceso por orden del mandatario Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció este miércoles que el llamado “Libro de la Verdad” que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella a los entes de control es tan solo “la punta del iceberg” de los hallazgos del “empalme anticorrupción”. De acuerdo con el segundo al mando en la nueva administración, impartieron órdenes a todos sus altos funcionarios para continuar con la veeduría.

Desde Caldas, el vicepresidente aseguró que el informe presentado este martes es tan solo una parte de todo lo que encontró el equipo de empalme en los meses previos a la posesión. En esa línea, señaló que estarán preparando un “segundo tomo” que estará apoyado por el estudio que hagan los nuevos funcionarios del estado de las entidades en las que fueron designados.

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Según dijo, las revisiones que se realicen en cada ente pasarán luego a un “equipo élite anticorrupción”. Y, en caso de ser necesario, se presentarán las respectivas denuncias de la mano del Ministerio de Justicia y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo con Restrepo, son más de 300 alertas las que todavía están pendientes de revisión. Estas no solo son producto de revisiones internas del equipo del empalme, también vienen de la “línea anticorrupción” que instauró el gobierno electo en su momento y que recibía denuncias de posibles actos irregulares en la administración de Gustavo Petro.

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Precisamente, este martes, el próximo director de la ANDJE, Germán Calderón España, presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre el manejo de recursos en la Presidencia. El documento señala “presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo suscrito entre el DAPRE y RTVC para la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia de la República en el gobierno anterior”.

“He solicitado investigar si era jurídicamente procedente acudir a la contratación directa, pues desde la estructuración del contrato se contempló que parte de los servicios serían prestados por terceros y medios externos y las facturas evidencian pagos por pauta, difusión, monitoreo y otros servicios contratados con terceros, además del cobro de fees por parte de RTVC”, indicó Calderón.

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Funcionarios de la administración del expresidente Petro han salido a defender los procesos. Incluso, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) habla de “falsas acusaciones” sobre lo que el nuevo Ejecutivo calificó como “engaño de la reforma agraria”. El excandidato presidencial señaló que “se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares. La verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria”.

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