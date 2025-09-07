Estas son las veces que Petro ha hablado de constituyente: “Es de absoluta pertinencia”

El presidente Gustavo Petro, durante la alocución de este martes, 2 de septiembre. Foto: Juan Diego Cano

Alrededor de la sombra de una constituyente se ha desarrollado un debate que ya lleva más de un año y medio en curso. Mencionado por primera vez en marzo de 2024, volvió a la agenda del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X este domingo y sacudirá el debate público que en no pocas ocasiones ha asociado una reforma constitucional con la reelección.

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, que significó una derrota en el Senado para el “Gobierno del cambio”, sacudió la Casa de Nariño. Además de derivar en tres renuncias protocolarias por parte de los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Diana Morales (Comercio), también significó un golpe para el Ejecutivo en los acuerdos de la coalición de gobierno.

“Indudablemente la forma de elección de un magistrado que produce una estela de clientelismo en sus últimos años para llegar a esa posición, demuestra la pertinencia tanto de las reformas sociales, como de la reforma a la justicia para que sea poderosa y no clientelar. Para eso se necesita una reforma constituyente“, indicó el presidente.

En esa misma publicación, atajó los ruidos de una reelección —sobre la que dijo que “ya no hay tiempo”— e insistió en que "es de absoluta pertinencia una reforma constitucional" para temas como las reformas sociales, la impunidad y el cambio climático. Eso sí, fue claro en que dependerá “de las firmas de la ciudadanía y del nuevo congreso que se elija”.

“Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas. Me preguntan ¿a quién apoyo yo? Yo apoyo una lista al Congreso y Cámara proconstituyente”, finalizó.

¿Cuándo ha hablado el presidente Petro de una constituyente?

La primera vez que se hizo mención de una propuesta similar fue en un discurso del mandatario en Puerto Resistencia, en Cali. Allí, con la tesis de que buscaban darle un golpe de Estado e impulsando la movilización de la ciudadanía en defensa de su administración, aseveró que era necesaria una reforma constitucional.

“En mi gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, dijo en ese entonces.

El tono bajó en ese año que transcurrió, especialmente con la llegada del entonces ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien buscó recomponer el “acuerdo nacional” propuesto por el Ejecutivo. Se vio con recelo desde varios sectores que el mandatario propusiera una constituyente y para tratar de tender puentes, la idea pasó a segundo plano. Eso sí, hubo voces que mantuvieron esa propuesta de frente.

El fantasma volvió a Palacio con la llegada del polémico pastor Alfredo Saade como jefe de gabinete. El ahora precandidato presidencial del Pacto Histórico ha impulsado esta tesis, así como la de una reelección del presidente Petro, lo que hizo que desde el mismo progresismo no vieran con buenos ojos su aterrizaje en la oficina cercana al mandatario.

Para junio de este año, cuando el debate de la consulta popular y la reforma laboral estaba encendido, el jefe de Estado aseguró que no buscaba reelegirse en una eventual Asamblea Constituyente e incluso dijo que cuando esta se instale, ya no será presidente.

“Quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente, que no se me asusten”, escribió en la noche de este jueves en su cuenta en X.

La estrategia para convocar al pueblo a depositar una “octava papeleta” en las urnas para las elecciones a Congreso en 2026 fue esbozada en la Casa de Nariño. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo en ese momento que estaban explorando la posibilidad de que “el próximo gobierno desarrolle ese clamor”.

“Yo lo denomino como la ‘octava papeleta’, no es que se esté convocando una constituyente para este Gobierno, es para dejar consignada la voz del pueblo, la discrepancia y malestar que tiene en este momento, cuya solución no está en la Constitución del 91, para que el próximo Gobierno lleve ese mandato y busque una Asamblea Nacional Constituyente”, apuntó el jefe de la cartera encargada de la política.

Esa propuesta ha perdido ánimos en los pasillos del Ejecutivo, pero este nuevo mensaje del presidente Petro sería un nuevo impulso para la tesis.

La oposición también ha hablado de una reforma constitucional

En 2017, la entonces senadora Vivian Morales (Partido Liberal) presentó un proyecto de ley para convocar una constituyente, específicamente, sobre la justicia. Para ese tiempo, argumentó que la Constitución de 1991 “fracasó” al estructurar la rama judicial, en la que, según ella, nacieron “prácticas corruptas”. El proyecto tuvo el respaldo de figuras como José Obdulio Gaviria (figura clave del Centro Democrático), Claudia López y Juan Manuel Galán, los dos últimos actualmente buscando llegar a la Presidencia.

En la misma vía estuvo una propuesta del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él mismo había hablado —en 2012, 2015 y 2016— de la necesidad de un Congreso unicameral y de la posibilidad de una constituyente para reformar la justicia. El presidente del Congreso en 2019, Ernesto Macías, hizo lo propio: “Yo planteé eso de la constituyente y hubo muchas críticas, propuse que se diera una constituyente para una reforma a la justicia y una reforma política, yo diría, reforma a la justicia incluida la JEP”.

Para 2020, el partido, esta vez en voz de la senadora y ahora precandidata presidencial Paloma Valencia, volvió a traer a colación el tema, después de que se conociera la orden de detención domiciliaria contra el expresidente en el caso por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo cierto es que la sombra de la constituyente ha rondado todos los sectores políticos. Con la idea de una “octava papeleta” todavía en el aire, es, indudablemente, otro centro de debate para el año preelectoral en curso.

