Petro ya llegó a Italia para encuentro con el papa León XIV: la cita es el 2 de julio

El presidente Gustavo Petro y el embajador en El Vaticano, Iván Velásquez, se vieron este lunes en Italia. El 2 de julio hay encuentro con el papa León XIV. Foto: Presidencia

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El presidente Gustavo Petro llegó este lunes a Italia, país del que también tiene ciudadanía y al que arribó para una visita oficial que tiene prevista en El Vaticano.

En la agenda del jefe de Estado figura un encuentro con el papa León XIV, el cual está programado para el próximo 2 de julio.

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“Ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia”, precisó Petro, quien agregó que “veré al papa para dialogar del peligro de ocultar la verdad”. El embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez, estuvo presente en ese arribo; su nombre apareció en una reciente investigación de Noticias Caracol sobre presuntas gabelas al Clan del Golfo en medio de la estancada paz total, aunque el diplomático negó cualquier ilegalidad.

La mandataria italiana, Giorgia Meloni, es de una corriente ideológica distinta a la del saliente mandatario colombiano. Incluso, tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, fue de las primeras gobernantes en saludar el triunfo del jefe de Estado electo.

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Este viaje del mandatario al exterior es parte de los movimientos que trazó la Casa de Nariño para la salida del presidente, quien el próximo 7 de agosto le entregará el poder a De la Espriella.

También se viene la publicación de un libro sobre los últimos 100 días del jefe de Estado, el cual se está elaborando bajo la figura de ghostwriter y ya está a punto de salir al mercado; el contrato lo tiene una prestigiosa editorial.

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Además, se está organizando un megaevento estilo “plazoletazo”, que en principio sería el 6 de agosto, con el que el mandatario saliente espera rendir cuentas de cómo fue su administración y de paso sentar la postura de político activo que mantendrá tras dejar el poder; quiere seguir liderando a la izquierda y a la oposición.

Y en el tintero está una última visita a México, si la presidenta Claudia Sheinbaum confirma la invitación.

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