Petro y Uribe vuelven a chocar: hablaron de Maduro, salario mínimo y petróleo

Redacción Política
01 de enero de 2026 - 08:15 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026.
Foto: Archivo Particular
El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe empezaron el año con un choque sobre la forma en la que el Gobierno ha manejado el salario mínimo y la seguridad. A través de sus redes sociales, ambos enviaron mensajes y se refirieron, entre otras cosas, a la economía, las cifras de seguridad y al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El líder del Centro Democrático, quien además está haciendo campaña como el número 25 de la lista cerrada de ese partido al Senado, señaló al mandatario de tener “parecidos” con Fidel Castro, Hugo Chávez y su homólogo venezolano; y en esa lista también incluyó al actual candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda. En esa línea, aseveró que el jefe de Estado está “acabando” con la democracia y con las empresas privadas con el aumento actual del salario mínimo, en un 23 %.

“Petro está arruinando las empresas, Petro lo que quiere es que muchos colombianos tengan que hacer lo que hicieron muchos cubanos y muchos venezolanos, abandonaron sus almacenes, sus casas, sus asociaciones, sus fincas, sus empresas porque el Gobierno no dejaba trabajar”, indicó.

A su vez, el jefe de Estado le contestó a través de su cuenta de X. En esa publicación, aseguró que “Maduro en su política petrolera se ha parecido más a [Uribe] que a [él]”, por su orden de “desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón”: “Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela”.

Le puede interesar: Este es el sueldo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez

Petro, además, subrayó la cifra de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que ocurrieron bajo la era Uribe y enfatizó en la respuesta de la administración de Iván Duque a las protestas. En esa línea, agregó que en su Ejecutivo no han “puesto en la cárcel a nadie por protestar, no se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas”.

El jefe de Estado no se refirió a las elecciones, pero sí ha hablado del proceso electoral en varias ocasiones y es, en todo caso, el líder natural del Pacto Histórico. En sus discursos, ha instado a la ciudadanía a votar por un Congreso que sí atienda a sus necesidades, con guiños al progresismo que representa. Tanto él como Uribe buscan que sus legados se mantengan o vuelvan a llegar al poder en 2026 y, sumado a eso, lograr unas mayorías en el Legislativo.

Redacción Política

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 43 minutos
Ya no le comemos mueble fino bien acabado.poque no se van los muebles finos....monto la justicia para nunca ser judicializado...igual que el llorón manipulan las cortes...ya veremos si nos dejamos robar las elecciones mueble fino manipulador ya no hay esclavos...le daremos su garrotera en elecciones...porque el miedo al trabajador honesto que se le pague...quien tumbó la mesada 14....vamos la constituyente es nuestra...papi Trump petro me está molestando...
micorriza(d243q)Hace 1 hora
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare con la calladita ?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?
