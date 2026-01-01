Petro y Uribe vuelven a chocar: hablaron de Maduro, salario mínimo y petróleo

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe empezaron el año con un choque sobre la forma en la que el Gobierno ha manejado el salario mínimo y la seguridad. A través de sus redes sociales, ambos enviaron mensajes y se refirieron, entre otras cosas, a la economía, las cifras de seguridad y al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El líder del Centro Democrático, quien además está haciendo campaña como el número 25 de la lista cerrada de ese partido al Senado, señaló al mandatario de tener “parecidos” con Fidel Castro, Hugo Chávez y su homólogo venezolano; y en esa lista también incluyó al actual candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda. En esa línea, aseveró que el jefe de Estado está “acabando” con la democracia y con las empresas privadas con el aumento actual del salario mínimo, en un 23 %.

Sugerimos: Estos son los mensajes de fin de año del presidente, los candidatos y los congresistas

“Petro está arruinando las empresas, Petro lo que quiere es que muchos colombianos tengan que hacer lo que hicieron muchos cubanos y muchos venezolanos, abandonaron sus almacenes, sus casas, sus asociaciones, sus fincas, sus empresas porque el Gobierno no dejaba trabajar”, indicó.

Hermano Álvaro, Castro y Chávez han muerto hace varios años atrás y Maduro en su política petrolera se ha parecido más a usted que a mi, que pido desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón. Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela.



Usted habla de acabar… https://t.co/lHNBXjoFjM — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2026

A su vez, el jefe de Estado le contestó a través de su cuenta de X. En esa publicación, aseguró que “Maduro en su política petrolera se ha parecido más a [Uribe] que a [él]”, por su orden de “desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón”: “Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela”.

Le puede interesar: Este es el sueldo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez

Petro, además, subrayó la cifra de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que ocurrieron bajo la era Uribe y enfatizó en la respuesta de la administración de Iván Duque a las protestas. En esa línea, agregó que en su Ejecutivo no han “puesto en la cárcel a nadie por protestar, no se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas”.

El jefe de Estado no se refirió a las elecciones, pero sí ha hablado del proceso electoral en varias ocasiones y es, en todo caso, el líder natural del Pacto Histórico. En sus discursos, ha instado a la ciudadanía a votar por un Congreso que sí atienda a sus necesidades, con guiños al progresismo que representa. Tanto él como Uribe buscan que sus legados se mantengan o vuelvan a llegar al poder en 2026 y, sumado a eso, lograr unas mayorías en el Legislativo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.