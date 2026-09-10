Petro y López se reúnen después de dura confrontación pública y política: ¿de qué hablaron?

El encuentro fue registrado por el exmandatario, quien posteó la foto en sus redes sociales en el que aseguró: «Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y…

En medio de serias divisiones que afronta la izquierda el expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López tuvieron un primer encuentro luego de años de marcadas diferencias políticas. La cita se produjo en Bogotá este 10 de septiembre para un diálogo en el que ya se proyectó una posible alianza entre sus respectivos sectores políticos para las regionales del 2027.

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El encuentro fue registrado por el exmandatario, quien posteó la foto en sus redes sociales en el que aseguró: «Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria». Esta reunión se produce meses después de la campaña presidencial en el que tanto Petro como López emitieron fuertes comentarios políticos y que eran precedidos por sus diferencias mientras coincidieron en el poder; Petro como presidente y López como alcaldesa de Bogotá.

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El punto de encuentro fue la casa del exsenador Gustavo Bolívar, y allí se pusieron sobre a mesa las diferencias que les distanciaron en los últimos años. De hecho, López dijo que «años de sectarismo y señalamientos infundados en mi contra y de Angélica deben cesar. Solo los ha capitalizado la derecha mafiosonga y fascista». Y es que como punto en común, ambos han emitido serios cuestionamientos a las políticas del presidente Abelardo de la Espriella.

Según dijo López, «no es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos». Sus palabras irían en línea de un acercamiento de cara a las regionales del 2027. En ese panorama, sus sectores políticos también se han ido acercando, pues mientras el Pacto Histórico transita las líneas de la oposición, el sector de López ligado al partido Verde buscó la independencia.

Años de sectarismo y señalamientos infundados en mi contra y de Angélica deben cesar. Solo los ha capitalizado la derecha mafiosonga y fascista.

No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos.… https://t.co/vfcuGtFR1K — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 10, 2026

Ahora bien, según por lo dicho tanto por Petro como por López, es apenas el primer encuentro. «Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos», aseguró la exalcaldesa. Y aunque dijo que «a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud», los diálogos seguirán entre las partes.

Petro dijo, además, que «la Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones». La invitación también busca convocar sectores verdes que acompañaron la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia. «Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapa», dijo el expresidente en su mensaje.

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