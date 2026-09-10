Congreso mantiene represados más de 600 proyectos mientras espera por agenda del Gobierno

Por segundo año consecutivo el Congreso sigue en deuda con la discusión y aprobación de proyectos. Son más de 600 iniciativas las que están en vilo entre Cámara y Senado luego de casi tres meses de sesiones en las que se han atravesado la posesión presidencial, elecciones de algunos funcionarios públicos y, como ya es cotidiano, el ausentismo de los congresistas.

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El reparto deja al Senado con cerca de 270 proyectos radicados desde el pasado 20 de julio, mientras que en la Cámara ya se superó la barrera de los 300 proyectos; desde la instalación del Congreso se presentaron 322 iniciativas que buscan convertirse en ley. Sin embargo, la discusión ha sido mínima en las dos corporaciones.

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Con solamente dos sesiones de plenarias por semana, menos de 30 proyectos, en total, ha entrado en una discusión de fondo y cerca de 10 han superado el primer o segundo debate. En efecto, las discusiones se han centrado en control político y rendición de cuentas, la elección de mesas directivas y la construcción de las primeras ponencias para dar inicio a esos debates de fondo.

#PlenariaSenado | Agotado el orden del día de la plenaria del senado del día 09 de septiembre de 2026, se levanta la sesión y se cita para el martes a las 3:00 p.m. para votar la moción de censura como primer punto del orden del día. pic.twitter.com/PVSfa8faxz — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 10, 2026

En medio de este represamiento de proyecto la agenda del Congreso también se ha visto marcada por jornadas «especiales». La primera fue la del mismo 20 de julio en la que se eligieron las mesas directivas de Senado y Cámara que hoy lideran Honorio Henriquez (Centro Democrático) y Nicolás Barguil (Partido Conservador), respectivamente. Las dos semanas siguientes a la posesión se enfocaron en la elección de mesas directivas en comisiones y la discusión del lugar de la posesión presidencial.

De hecho, esa jornada del 7 de agosto, que se desarrolló en Cali, fue otra de las que copó la agenda legislativa. Y con el terremoto del día 10 la agenda dio un nuevo giro en el que los legisladores enfocaron los esfuerzos en las regiones.

Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial para consolidar la transición de mando. Juramentó como nuevo mandatario de los colombianos y dio lugar a la posesión de José Manuel Restrepo como nuevo vicepresidente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Sin embargo, algunos sectores han advertido una baja producción legislativa que se ha reforzado por el ausentismo. En Cámara, por ejemplo, congresistas advirtieron que las últimas tres sesiones en ese recinto se han suspendido aludiendo «fallas técnicas». Además, hubo dos sesiones en las que por movimientos telúricos y simulacros, las sesiones también fueron suspendidas.

Y mientras este panorama se recrudece mientras la agenda está próxima a centrarse en el debate del presupuesto general del 2027, las iniciativas siguen llegando. En el tramo de una semana, luego del reporte realizado por El Espectador, al Congreso llegaron cerca de 70 proyectos de ley nuevos. Esta cifra, además, podría tener un aumento significativo con el aterrizaje de la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella que ya fue anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, pero que suspendió su radiación el pasado 9 de septiembre.

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Dentro del bloque de iniciativas que se han presentado hay proyectos que buscan realizar un recorte a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) del los congresistas. El proyecto presentado por los senadores Julia Correa Nuttin y Juan Caicedo, ambos del Centro Democrático, pretende un ahorro de COP 240.000 millones anuales en gastos de pago que se destinan a as UTL de los congresistas.

El buen ejemplo empieza por casa. Recortemos las UTLs de los congresistas para ahorrarle a los colombianos más de 240 mil millones de pesos.



Asi como le pedimos al gobierno que reduzca gastos de funcionamiento, demos ejemplo de austeridad en el Congreso. @juancaicedocal pic.twitter.com/uI7NrWXPNW — Julia Correa Nuttin (@JuliaCorreaNutt) September 9, 2026

Otra iniciativa que aterrizó en el Legislativo en el marco de esta semana fue la presentada por Norma Hurtado (La U) junto a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) con el se busca prevenir la desnutrición crónica infantil en Colombia. La iniciativa pretende crear una Política Nacional para la Prevención, Detección Temprana y Manejo Integral de la Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de cinco años, «avanzando hacia una respuesta articulada, medible y sostenible frente a una problemática que hoy afecta a 432.953 niños y niñas en el país».

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