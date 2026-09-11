El presidente Abelardo de la Espriella emprendió un recorrido por el departamento del Quindío en el que realizó numerosos anuncios entorno a las ayudas y recursos que se destinarán para la reconstrucción de ese departamento tras un mes del terremoto del 10 de agosto. El jefe de Estado también hizo un llamado de atención a gobernadores y alcaldes, pues luego de 31 días de esa emergencia más de la mitad de municipios afectados no han entregado un censo consolidado sobre los daños y víctimas.

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«Hay que apretar a los alcaldes»: el regaño de De la Espriella por informes sobre terremoto

«Para el gobierno nacional es fundamental, sustantivo, determinante conocer qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación. Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, pues nadie conoce su territorio tanto como su alcalde. Ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera», señaló el presidente durante un acto público. Allí realizó la entrega de ayuda humanitaria, pero insistió que se debe seguir focalizando la ayuda.

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Acto seguido afirmó que, a una semana para cumplir el plazo estimado para emitir ese consolidado por parte de las autoridades regionales, «en todo el país 204 municipios de todas las zonas afectadas no nos han enviado la información. Y quedan solamente cinco días», señaló el presidente.

Fue por ello que ordenó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a la gerente de las Regiones, Valerie Lafaurie, y al gerente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), David Santiago Tamayo, «apretar a los alcaldes» para recibir las cifras concretas de esta emergencia. «Sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción», dijo De la Espriella desde el municipio de Quimbaya, Quindío.

El presidente Abelardo de la Espriella les jaló las orejas a varios alcaldes por la falta información sobre las afectaciones concretas en los territorios por el terremoto. "Para el gobierno nacional es fundamental, sustantivo, determinante conocer qué sucedió en cada municipio… pic.twitter.com/1Nt9CCAiYG — El Espectador (@elespectador) September 11, 2026

El presidente señaló que se busca tener un consolidado completo para poder disponer los recursos necesarios que se canalizarán a través del Fondo Milagro. En ese sentido, dijo que las labores, aunque ya han iniciado, se requiere «recuperar las vías terciarias» que se afectaron en la región. Además, aseguró que todos los ministerios y entidades públicas tienen sus instrucciones demarcadas para la recuperación territorial. En ese sentido hizo énfasis en los sectores salud y educación que tienen prioridad, así como infraestructura vial, que ya se encuentran desplegadas desde el Ejecutivo.

Otra de las propuestas realizadas desde el Eje Cafetero fue la de una posible reducción del IVA para los tiquetes aéreos a esa región del país con el objetivo de un fomento del comercio y el turismo. «Estoy pidiendo a todo el gabinete y a los altos funcionarios del gobierno nacional, incluyendo al presidente y su familia, que nos pasemos el fin de año en el Eje Cafetero», señaló. «El gobierno está estudiando la posibilidad de reducir el IVA de los tiquetes aéreos para facilitar la llegada de los visitantes como un incentivo muy especial a esta región. Estamos revisando el impacto fiscal. Pero tenemos toda la intención de hacerlo. Si reducimos el IVA, esto se va a llenar de turistas», ratificó el mandatario.

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En ese mismo departamento, pero en un acto público realizado en Panaca, propuso establecer el campo y el turismo como dos ejes prioritarios para el impulso de la economía tanto del Eje como del país. «En ambas cosas tenemos una posibilidad maravillosa para nuestro país», dijo el mandatario. Allí pidió al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, abrir las puertas necesarias para dar impulso a esos dos sectores, tanto en el ámbito local como en el internacional. Pidió convertir esa política turística en una visión de Estado y no de gobierno.

«A través de Impulsa, del Ministerio de Comercio, se destinarán COP 1.000 de manera inmediata para negocios informales y micronegocios que resultaron afectados. Tenemos ese censo. Cada beneficiario recibirá hasta COP 5 millones para levantar su negocio», insistió el jefe de Estado como parte de una de las estrategias de ayuda para los damnificados por el terremoto.

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