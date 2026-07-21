“Puede tener la tranquilidad”: Henríquez a De la Espriella tras su victoria en el Senado

El senador de Centro Democrático, Honorio Henríquez, fue el vencedor y se hizo con la Presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

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Con 56 votos a favor el senador Honorio Henríquez obtuvo la Presidencia del Senado tras una disputa con el senado Alfredo Deluque, del partido de La U, quien además tenía el guiño del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El samario tendrá las riendas del primer año de mandato y será quien entregue la banda presidencial al futuro mandatario nacional.

Su elección no fue tarea sencilla. Henríquez llegó a la instalación del Congreso son “desventaja” e incluso fue clave la presencia del director de Centro Democrático, Gabriel Vallejo, para la construcción de acuerdos finales y obtener la victoria.

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¿Se configura su elección como presidente el Senado como un hecho inesperado?

Cuando llegué acá al recinto del Senado dije que esperaba contar con los 103 votos, incluido el mío. Y lo digo con profunda humildad porque esta es una trayectoria. Este es mi cuarto periodo; he presidido la plenaria, comisiones, y uno ha brindado garantías a todos los sectores. Cuando aquí se trabaja bien, uno goza del afecto y del cariño de los congresistas, y así lo hemos venido haciendo, por eso lo esperaba.

Yo decía que no llegásemos a la ruptura de lo que ha sido la traición en el Senado de la República, donde la bancada de gobierno mayoritaria es la que preside el Senado de la República. Y ahí nosotros ejercimos un derecho, con humildad, y ahí están los resultados.

¿Estarán las garantías para la oposición?

Le quiero decir a la nación colombiana es que el gobierno, las bancadas de gobierno, los independientes y la oposición, tienen en esta mesa directiva todas las garantías. Lo hemos hecho antes, lo haremos ahora. Este país tiene que construir en medio de las diferencias. Son muchas las necesidades que hay en nuestra nación, y ello solo se logra cuando deponemos los ánimos, cuando nos sentamos con sensatez a darle solución a todos esos problemas que tiene la nación.

¿Qué se espera en este primer año en materia de reformas legislativas?

Esperaremos que radiquen las reformas. Todo lo que beneficie a los colombianos lo analizaremos, con la independencia que debe caracterizar al Congreso de la República y las que le sirvan a la nación las someteremos a consideración y al resultado lo debatiremos con plenas garantías.

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Le quiero decir que el gobierno, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, es que puede tener la tranquilidad que acá vamos a someter a consideración, como dice la Constitución y la ley, todas las iniciativas, y lo haremos en el marco de la construcción colectiva de la búsqueda de consensos.

¿Cómo barajar las tensiones con el presidente De la Espriella tras lo que se considera su primera derrota en el Legislativo?

Yo no lo veo como una derrota. Esa es mi condición, mi talante. Yo lo que digo, ya se pasó una página hoy, desde mañana comencemos a construir; este país tiene muchas necesidades para ponernos en que unos ganaron, otros perdieron, cuando la nación colombiana, y excúseme ser reiterativo, tiene muchas dificultades.

¿Cuál es su mensaje al Partido Histórico que fue clave en la votación?

Quiero darles las gracias a los 103 senadores, porque la democracia es así, unos ganan, otros pierden. Si usted mira los números, yo obtuve votación de todos los sectores, eso es lo que uno tiene que resaltar. Y un mensaje con toda la franqueza, y es lo que yo me propongo y le he pedido a Dios que me ilumine, que me dé sabiduría, esta nación se construye colectivamente, es otro el escenario que nos espera.

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Miren cómo se pueden juntar los opuestos para trabajar de la mano. Y eso es lo que yo espero, ojalá podamos que el presidente Abelardo radique sus iniciativas del gobierno y entre todos busquemos los acuerdos y los consensos. Eso es lo que ustedes van a ver de esta mesa directiva y particularmente de Honorio Henríquez, eso es lo que me caracteriza.

Quiero darle las gracias a Álvaro Uribe por la confianza que ha depositado en mí a lo largo de estos años y hoy no sería inferior a lo que me ha enseñado, a los valores y a los principios que debemos pregonar.

¿Hubo una alianza con el pacto histórico para que usted fuera elegido?

Nosotros, y yo tengo que resaltarlo: la independencia de poderes es fundamental y ahí encontramos, o nos encontramos en ese punto. Ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en nuestras ideologías, ellos no han cedido en sus principios, nosotros no hemos cedido en nuestros principios. Nosotros mantenemos nuestra línea. Este es un partido coherente, este partido no se acomoda a los vaivenes de las definiciones electorales, este partido tiene una doctrina, unos principios y unos valores y ahí nos mantendremos.

Este es un mensaje a la nación colombiana, queremos construir entre los diferentes, queremos que se pongan esos espíritus de agresión y trabajemos con esa mentalidad y esos espíritus de construcción colectiva.

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