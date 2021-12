“Hubo más que un simple azar”: Petro cuestiona muertes de “El Paisa” y “Romaña”

El senador sostuvo que, pese a los operativos de las autoridades colombianas, es "paradójico" que ahora ambos líderes guerrilleros hayan caído "tan fácilmente por las fuerzas, aparentemente del Estado vecino". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Días después de que se conoció la muerte de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña –uno de los principales líderes de la disidencia de la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez–, así como de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro cuestionó esas bajas y advirtió que detrás “hubo más que un simple azar”.

Admitiendo que no cuenta con más información, pero planteando las dudas alrededor de sus muertes, Petro puso en duda la información de inteligencia y de autoridades venezolanas que dan cuenta de sus caídas en ese territorio.

“No tengo mayor información, pero no deja de ser paradójico que estas personas, que resistieron en Colombia durante años a un Ejército muy experimentado como el colombiano, ahora mueran en manos del Ejército venezolano, que no tiene experiencia. O se volvió muy efectivo, o algo más está pasando, solo que nosotros no lo conocemos”, explicó Petro en medio de un evento con la también precandidata Francia Márquez.

Incluso, el congresista dijo no creer que esas muertes “vengan del Estado Colombiano” y, si bien sostuvo que no tiene elementos probatorios, dudó que sean operaciones encubiertas del Ejército colombiano, “porque implica una labor de inteligencia. Eso no es al azar, porque sí, sino que es un trabajo de tiempos, lo cual implica permanencia en el territorio, que una operación en cubierta no puede garantizar”.

Según Petro, “es una paradoja”, que durante décadas Romaña y El Paisa, quienes fueron perseguidos en Colombia, no fueron abatidos, “y ahora tan fácilmente lo hayan sido por las fuerzas, aparentemente del Estado vecino. Es paradójico y extraño. Se requiere una alta capacidad militar, que no tuvo el Ejército colombiano en su momento, pero que muchísimo menos tiene el venezolano, en mi opinión. Puedo equivocarme, pero creo que ahí hubo más que un simple azar”.

Información de inteligencia indica que disputas entre disidencias terminaron en el fallecimiento de Romaña y El Paisa, el fin de semana pasado en el estado de Apure, en Venezuela. Hace dos años declinaron ser parte del proceso de paz y aparecieron, en un histórico video, como jefes de la Segunda Marquetalia al lado de Iván Márquez. Ambos fueron de los más sanguinarios guerrilleros de las Farc, dueños de pasajes criminales como las pescas milagrosas o el atentado al Club El Nogal en Bogotá.

Ante esa informaciones de inteligencia, el martes se pronunció el presidente Iván Duque, quien sostuvo que se trata de “una buena noticia” y advirtió que “los bandidos no tienen madriguera”. Según el primer mandatario, se trata no solo de uno de los “símbolos del terrorismo o el narcotráfico”, sino que figuras como Romaña encarnan a quienes han querido hacerle “conejo a la paz y pretender nuevamente flagelar al país”.

“Yo voy a decir lo siguiente: que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo, del mal, del narcotráfico, del reclutamiento de menores, de la siembra de minas antipersonales y (que son la) encarnación de hacerle conejo a la paz, y (que pretenden, además) nuevamente flagelar al país es una buena noticia. Esto demuestra que los bandidos no tienen madriguera”, declaró el jefe de Estado.

A su turno, Emilio Archila Peñalosa, consejero para la estabilización y reincorporación, sostuvo que tanto Romaña como El Paisa son dos personas que siguieron acercándose al delito y cometiendo atrocidades en contra de la ciudadanía. En esa línea, destacó el empeño de casi 13.000 excombatientes que “han tenido fe en el proceso, en la protección del Estado y la seguridad de que la implementación los va a llevar a su buen futuro”.

“Colombia y los colombianos estamos absolutamente cansados de todas las formas de violencia. De confirmarse las muertes de Romaña y El Paisa será la verificación de que era el sino que les correspondía”, indicó Archila.