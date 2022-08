De la Calle también renunció a subcomisión que elegirá a finalistas para contralor

Humberto de la Calle fue expulsado hace unas semanas del partido Verde Oxígeno, liderado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que le dio el aval para su candidatura al Senado. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

La comisión accidental para diseñar una nueva lista de elegibles al puesto de contralor se cae a pedazos. A la subcomisión, que fue conformada por el presidente del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico), han renunciado varios congresistas en las últimas horas. Y la lista podría ser aún más amplia. El senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza) fue el último en sumarse al grupo de parlamentarios que en horas de la mañana presentaron su renuncia a la comisión, coincidiendo en las irregularidades que se vienen advirtiendo desde que se empezaron a hacer cambios a lista original.

El exjefe negociador del proceso de paz con las Farc en La Habana calificó como “molesto y hasta sospechoso” que el anterior Congreso se hubiese movido con tanta anticipación para dejar conformada la lista de posibles cabezas de la Contraloría. “Parecía que querían llevar al nuevo Congreso a una lista acotada en la que la libertad de elección se veía cercenada o dificultada”, señaló.

A pesar de eso, el senador que hace unas semanas fue expulsado del partido Verde Oxígeno criticó los procedimientos que se han hecho desde la posesión del nuevo Congreso. “Los tribunales corrigieron la lista con criterios de género y hoy, honestamente, me parece más peligroso cambiar esa lista que ya es un hecho consumado, que tiene una presunción de legitimidad”, destacó De la Calle al anunciar su renuncia a la subcomisión en la que fue nombrado para conformar una nueva lista de elegibles.

“Estoy realmente impedido para hacerlo, porque mi tesis es que trabajemos sobre la lista que hay y tratemos de encontrar el mejor contralor. No conozco los candidatos, no tengo candidatos y no tengo nada que ver con esto, pero me parece muy riesgoso e incluso puede haber posibles demandas si se cambia la lista de manera tardía”, advirtió De la Calle.

Radiqué mi carta de renuncia a la comisión accidental encargada de rehacer la lista para elegir Contralor. La lista actual ya fue rediseñada con criterios de mérito e igualdad de género. Rehacerla es presuntamente irregular y genera riesgos de carácter jurídico. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 2, 2022

De la Calle ya había sugerido por medio de su cuenta de Twitter que el Congreso debía atenerse a la lista existente y no era necesario convocar a los congresistas a una comisión para reconstruirla. “La inédita anticipación para elegir Contralor generó sospechas. Pero ahora, cumplidas ya las sentencias equidad género, rehacer la lista puede constituir irregularidad mayor. Pagaremos los colombianos las demandas. Mejor atenerse a la lista”, escribió esta semana en esa red social.

Así las cosas, el senador se convierte en el cuarto congresista que renuncia a la subcomisión. El primero en hacer fue el expresidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), quien en la mañana de este martes dio un paso al costado de la comisión, alegando que debe adelantar una agenda regional que ya estaba planeada y por lo que según él es imposible “cumplir con las obligaciones derivadas de dicha designación”.

A García lo secundó Juan Felipe Lemos Uribe (Partido de la U), quien por medio de una carta señaló que el procedimiento debía corregirse pues, como lo planteó el senador Barreras, se incurría en omisiones a la ley. “La ley dispone que el término de la convocatoria no podía ser inferior a los dos meses previos al inicio de la legislatura. Esto guarda coherencia respecto al tránsito político que asumimos como nación cada cuatro años y hace eco con el equilibrio de los poderes públicos”, escribió en su carta el congresista de la U, quien además planteó la posibilidad de desintegrar la subcomisión.

Aunque no lo han hecho de forma oficial, todo indica que el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) también renunciarán a la subcomisión. De hecho, la representante comentó que el espacio creado para reconstruir la lista de elegibles podría desembocar en el delito de prevaricato, por lo que pidió suspender ese proceso.

“La bancada del gobierno entrante pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir, que violemos la ley para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría que sea de bolsillo del próximo gobierno, como lo es el doctor Julio César Cárdenas, que fue funcionario de la alcaldía del próximo presidente Gustavo Petro”, manifestó.