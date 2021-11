Hunden proyecto que habilitaría la ventana pensional para trasladarse de régimen

Este miércoles, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hundió el proyecto conocido como “ventana pensional”. La iniciativa buscaba modificar, de forma transitoria, el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 para que las personas a quienes les faltan solo 10 años para pensionarse (y cumplieran con ciertas condiciones normativas) tuvieran (luego de su su promulgación) un lapso o ventana de seis meses para cambiarse de régimen pensional.

Esto tiene una justificación: actualmente, dicha ley determina que un colombiano que cotiza pensión solo puede cambiarse de régimen (del privado al público o viceversa) una vez cada cinco años. Además, prohíbe que las personas se trasladen de régimen cuando les faltan 10 o menos años para recibir la tan anhelada pensión.

Según el representante Juan Carlos Wills, autor de la propuesta, este último apartado de la ley es problemático porque son muchos los colombianos los que están en una encrucijada jurídica pues están transitando esos últimos años para recibir los recursos que han ahorrado toda su vida laboral y no pueden hacerlo. Se trata de más de 460 mil personas que han solicitado su traslado de régimen, según las cifras que maneja Asofondos. De hecho, para 2020 se calcularon cerca de 26 mil demandas para cambio de sistema. El 92 % de ellas fueron falladas a favor del demandante.

Entonces, para Wills resultaba necesario y urgente que el Congreso sacara adelante una nueva norma que “corrija” la disposición actual. Esta es la segunda vez que el representante del Partido Conservador radicaba el proyecto. Primero la presentó en la legislatura pasada (2020 II- 2021 I): en su momento, fue aprobada por unanimidad en la Comisión Séptima de la Cámara, luego por la plenaria de esa corporación, pero fue hundida cuando pasó a discusión en el Senado.

En esta segunda ocasión, según alega Wills, al proyecto le pusieron trabas desde el principio. En octubre insistió en que Jairo Cristo, presidente de la Comisión Séptima en este periodo no agendaba la iniciativa para su primer debate.

“La Comisión pone en el orden del día nuestro proyecto de ley, pero no lo suben del punto cuatro. No sabemos qué está pasando dentro de la Comisión y la Mesa Directiva y no sube (de punto de orden del día) el proyecto de ley”, dijo Wills en ese mes. A sus críticas, Cristo manifestó que estaban esperando a que el Congreso discutiera y aprobara la Ley del Presupuesto para 2022, pues esta tenía un artículo que trataba específicamente el tema de pensiones.

Según la Unidad de Trabajo Legislativa de Wills, el artículo sobre pensiones incluido en la Ley de Presupuesto para 2022 tenía una diferencia con el proyecto del representante: el apartado dictaba que solo las personas que ya habían estado cotizando anteriormente en otro régimen diferente al actual se podían trasladar. Ello reducía el rango de personas que se podrían beneficiar de la norma pero, en todo caso, ese artículo finalmente no quedó incluido en la aprobada Ley de Presupuesto. De esa manera, la iniciativa de Wills tuvo luz verde para discutirse en la Comisión Séptima.

Sin embargo, tuvo un corto futuro. Este martes, por una proposición del representante Henry Correal, del Partido Correal, los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara hundieron el proyecto. “Lamentable que esta comisión haya hundido, nuevamente, el cambio de régimen pensional que necesitaban cerca de 466 mil colombianos. Se hunde gracias a una proposición de Henry Fernando Correa, pero enviada y amañada por el Gobierno. Queremos pedirle al Ministerio de Hacienda y a los congresistas de esta comisión que entren en razón, que este es un proyecto que necesita Colombia”, señaló Wills.

A pesar del segundo portazo que golpea y desaparece el proyecto, Wills no se da por vencido. Expresó que este mismo martes, en horas de la tarde, radicará por tercera vez la propuesta de ventana pensional.