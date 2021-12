El senador John Milton Rodríguez es candidato presidencial de Colombia Justa Libres.

El senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) fue uno de los participantes del foro de El Espectador sobre las comunidades afrocolombianas y la diversidad étnica del país. El precandidato presidencial de un sector del cristianismo resumió la situación de las poblaciones afro como un ejemplo de “demagogia, injusticia, discriminación y ocultar verdades”. Por esa razón, Rodríguez mencionó la necesidad de trabajar en la inclusión, empoderamiento y participación de esta comunidad.

“Hoy en día hay que reconocer que hay un 30 % de brecha en el empleo a la mujer afro y 10 % del hombre afro. Debemos hablar de un plan de Colombia para todos. Debemos reglamentar de la ley 70. El pueblo afro está absolutamente olvidado”, dijo el candidato cristiano.

Por otro lado, Rodríguez habló sobre los problemas de justicia transicional y se comprometió a que en un gobierno suyo haya reivindicación en esta materia para los afro. “Debemos ver cómo se considera en el Sisbén la calificación en el pueblo afro. Si el censo hay que repetirlo se repite. Me sentaré a trabajar con las comunidades y no inventar lo que yo no sé, porque ustedes en los que conocen”.

Finalmente, el precandidato habló sobre temas de salud y lo importante de valorar la sabiduría ancestral afro, así como los problemas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para ayudar al desarrollo de la comunidad. “Hay una estructura mínima en la parte étnica y se debe desarrollar”, concluyó.