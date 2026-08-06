Cali se alista para recibir a De la Espriella: faltan menos de 24 horas para su posesión

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesionará este viernes. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La capital del Valle del Cauca se alista para recibir al presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien se posesionará en menos de 24 horas en la Arena USC de la universidad de Santiago de Cali. A la ciudad ya han llegado varias de las delegaciones internacionales que participarán en la ceremonia.

Tal como lo constató el enviado a Cali por El Espectador, al hotel Intercontinental se ha visto mucho movimiento, sobre todo de los ministros designados de Abelardo de la Espriella, entre ellos el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el ministro de Justicia, Iván Cancino y el canciller Omar Bula. Además el vicepresidente José Manuel Restrepo tiene dispuesta una oficina para recibir a todas las delegaciones, con las que ya se adelantan reuniones para avanzar en las relaciones diplomáticas.

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“Seguimos nuestra maratónica jornada de encuentros con delegaciones internacionales que nos acompañan en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Queremos que este momento sea mucho más que un acto protocolario. Es la oportunidad para fortalecer los lazos internacionales, impulsar la reactivación económica y construir la economía milagro que haremos posible para todos los colombianos”, aseguró José Manuel Restrepo.

Entre las delegaciones con las que ya se ha reunido están las de El Salvador, Corea, Perú, China, Portugal y México. Se espera que los demás países lleguen entre esta tarde noche y mañana en la mañana. Hasta el momento han llegado primeros ministros y cancilleres, pero no jefes de Estado. Además, ya está en la ciudad la mayoría del Congreso, sin contar a la bancada del Pacto Histórico, que no asistirá a la posesión de De la Espriella por decisión de la colectividad.

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Aún se está a la expectativa de si el presidente Álvaro Uribe asistirá o no a la posesión, ya que dijo ayer que estaba pasando por problemas personales que podrían evitar que se presentara, sin embargo, aún no ha dado el no definitivo y se espera que confirme si estará o no en cuestión de horas.

Además, en cuanto a la presencia de la canciller saliente, Rosa Villavicencio, quien también ha recibido a las delegaciones internacionales en Cali, este diario pudo conocer que no existe una articulación con el canciller entrante, Omar Bula, como la que se esperaba para el evento. Villavicencio deja su cargo ese jueves tras finalizar la jornada.

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Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder también ha recibido a diferentes personalidades internacionales y ha mantenido varias reuniones. “Cada encuentro confirma que Cali hoy despierta el interés del mundo. Abrir nuestras puertas es también abrir más oportunidades para los caleños”, dijo Eder.

Varias delegaciones no fueron incluidas en el encuentro, según explicó la administración entrante en un comunicado. “El criterio inicial contempló la participación de los embajadores debidamente acreditados ante el Estado colombiano, 29 embajadores que aún no habían presentado sus credenciales debido a una acumulación de trámites pendientes por parte de la administración saliente”. Asimismo, informó que la Dirección General de Protocolo remitió las notas verbales de invitación a Armenia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Ucrania, Georgia, Serbia, San Marino, Malta y Chipre, por lo que solicitó a la Dirección de Europa adelantar las gestiones para su envío.

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En paralelo, la Secretaría General del Senado estableció el protocolo logístico para la posesión presidencial del 7 de agosto en Cali. El plan contempla cápsulas de seguridad desde el aeropuerto, acreditación obligatoria para congresistas e invitados, además de un control vehicular mediante un sistema de microperforado de seguridad que autorizará el ingreso al anillo de seguridad de la Universidad Santiago de Cali. El Hotel Intercontinental servirá como punto de concentración para las delegaciones internacionales y los congresistas, quienes allí recibirán sus credenciales antes de ser trasladados al lugar de la ceremonia.

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 14 jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI de España y mandatarios como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; y Gilmar Pisas, de Curazao y en representación de los Países Bajos. También asistirán los vicepresidentes de Guatemala y Perú, junto con 12 cancilleres de diferentes países.

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