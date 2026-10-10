Oposición cita a control político a Ministro de Agricultura: estas son las razones

Tras una semana de cese de actividades en el Congreso, las labores se retomarán por cuenta de la oposición en el Capitolio a partir del próximo martes. La bancada del Pacto Histórico, en cabeza del senador Iván Cepeda, alista en ese recinto un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para que rinda explicaciones sobre las políticas de ese sector que ha implementado el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en sus dos primeros meses en el poder.

La convocatoria la realizó Cepeda y fue agendada para el próximo martes 13 de octubre, esto en medio de un escenario en el que la izquierda sigue agitando el escenario político. Según dijo, "he llamado a responder al ministro de agricultura, Indalecio Dangond Baquero, por una serie de asuntos relacionados con su gestión y su cargo". Sus interrogantes a las políticas agrícolas se situarían, entre otros puntos, a la derogatoria de decretos con los que la anterior administración estableció las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en varias regiones del país.

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Y es que esa política permitió establecer en regiones como La Guajira, Antioquia, Santander o Tolima, zonas especiales para la producción alimentaria y que impedían el desarrollo de otro tipo de proyectos como el desarrollo inmobiliario o industrial. En efecto, la derogatoria de esos decretos ha sido una de las banderas con las que el Pacto Histórico ha señalado la gestión de Dandong en tan solo dos meses, argumentando que estarían afectando al campo colombiano.

"Espero que el gobierno cumpla con su deber de atender el control político y no comience a eludir responsabilidades", dijo Cepeda, quien insistió que "el debate está citado desde hace varios días, y al Ministro se le hizo conocer oportunamente la citación y los cuestionarios. Que se prepare". Otro de los puntos que la bancada del Pacto ha cuestionado a este ministro del gobierno De la Espriella se relaciona con el uso del agua, que si bien tiene una cartera específica para su control político, se encuentra seriamente relacionada con el MinAgricultura.

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MI PRIMER DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN ESTE PERIODO



Para el día martes 13 está citado mi primer debate de control político en este periodo.



He llamado a responder al ministro de agricultura, Indalecio Dangond Baquero, por una serie de asuntos relacionados con su gestión y su… pic.twitter.com/z2zhQckhOb — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 10, 2026

Y es que luego del anuncio de la derogatoria de la APPA al sur de La Guajira, donde se estaba priorizando la producción de arroz, la senadora Johana Osorio, junto con el expresidente Gustavo Petro, insistieron que esa decisión estaba enfocada en priorizar los negocios mineros. En efecto, Petro aseguró que esa medida adoptada por le gobierno De la Espriella "no solo propone cambiar el arroz que pequeños productores producen sin darle un peso y sin apoyar la transición, en realidad oculta uno de los peores hechos para la región. A lo largo del río Ranchería hay yacimientos de cobre y plata que quieren explotar a cielo abierto".

Otras figuras de Pacto como el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, indicó que el campesinado colombiano produce el 45 % de alimento del país, razón por la que se debe priorizar este tipo de estrategias. "El debate de las APPA es que cuidemos el suelo fértil para alimentos porque es un recurso limitado", señaló días atrás. Paralelo a ese debate, el Congreso tendrá que dar las discusiones sobre el presupuesto, misma que tiene como fecha límite el lunes 19 de octubre para tener su paso por las plenarias.

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