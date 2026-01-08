Llamada entre Trump y Petro sacude las fuerzas políticas en ambos países: así reaccionaron

Varias figuras de la política nacional e internacional sigueron con sus reacciones al llamado de los presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo Particular

Tras la sorpresiva llamada entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, que sacudió el tablero político del país, las reacciones no se han hecho esperar sobre el hecho. Mientras algunos sectores se mantienen moderados o afirman que es el primer paso para restablecer las relaciones entre las naciones en un tono más cordial, otros han soltado criticas al presidente Petro e incluso han sugerido que se doblegó ante su homologo estadounidense.

Uno de los últimos en referirse al hecho fue el Vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, quién calificó la conversación como productiva, a su vez, sostuvo que Donald Trump es el presidente de la paz y una de las formas de mantener la paz es que los Estados Unidos sean respetados por todo el hemisferio.

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance calificó como “muy productiva” la llamada que sostuvo el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. "Seguimos dialogando en todos los niveles de gobierno con varios de nuestros amigos en la región del Caribe", dijo Vance a la… pic.twitter.com/QXeQ2weExG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 8, 2026

La vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quién había rechazado las amenazas de Trump a Colombia, al considerarlas una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional, también celebró el diálogo inicial entre ambos mandatarios.

“Con reconocimiento y respeto se puede construir en medio de las diferencias. Con diálogos se siguen construyendo caminos de dignidad”, agregó Márquez.

Saludo con beneplácito que los presidentes @petrogustavo y @realDonaldTrump hayan tenido un diálogo inicial a través de una llamada, que la diplomacia permita seguir teniendo puentes de diálogo entre los dos gobiernos.



Con reconocimiento y respeto se puede construir en medio de… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 8, 2026

Otro de los cercanos en dar más detalles de la llamada entre ambos mandatarios fue el Ministro del Interior, Armando Benedetti, quién desde su cuenta de X, comentó que temas como la lucha contra el narcotráfico, los paramilitares, Venezuela fueron claves en la conversación de ayer.

“La paz de Colombia pasa también por la paz de Venezuela y viceversa. Fue una conversación con un muy buen tono. Al final de la conversación fue el presidente Trump quien plantea la invitación a la Casa Blanca”, agregó el Mininterior.

Desde el Congreso estadounidense, una de las voces que se refirió al hecho fue el senador republicano Rand Paul del estado de Kentucky, quién fue un enlace del embajador García-Peña para lograr la reunión entre Trump y Petro, tal como lo dijo el embajador de Colombia en Washington en una entrevista exclusiva en El Espectador.

Paul dijo en las últimas horas que al conversar con el embajador colombiano durante esta semana y él le pidió una reunión entre ambos mandatarios, agregó que “cuando me acerqué al presidente, se mostró entusiasmado con la idea de hablar con el presidente de Colombia.”

“Hablé con el embajador colombiano a principios de esta semana y mencionó que el presidente de Colombia deseaba hablar con el presidente Trump” nos dice @RandPaul — “Cuando me acerqué al presidente, se mostró entusiasmado con la idea de hablar con el presidente de Colombia.” pic.twitter.com/DcDxp3lvuP — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 8, 2026

Mientras en el Congreso colombiano, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, desde la plaza de Bolívar donde acompañaba a Gustavo Petro en su discurso, se mostró sorprendido y felicitó al cuerpo diplomático por la forma de atravesar las dificultades de los últimos días.

“Se restablecen las relaciones internacionales entre dos países hermanos. El presidente ha desmentido todas las mentiras políticos interesados en desestabilizar nuestro país”, agregó López.

¡Que bien por nuestra soberanía!



El diálogo y la transparencia son la base de la democracia que merece Colombia y el mundo.



¡Seguimos adelante Presidente @petrogustavo! pic.twitter.com/Moq7daDZ9w — Julián López (@Julianlopezte) January 8, 2026

