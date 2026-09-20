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De la Espriella aceleró su "patria milagro": activó chequera regional y apuntó al exterior

El presidente Abelardo de la Espriella reanudó sus viajes regionales y desplegó miles de millones para inversiones que van más allá de la atención del terremoto. Con sus fichas posicionadas en el Congreso y el exterior, el mandatario busca llevar a buen puerto sus promesas de campaña en materia de seguridad, finanzas y más.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
19 de septiembre de 2026 – 08:10 p. m.
El gobierno De la Espriella vuelve a la ruta de la Patria Milagro.
El gobierno De la Espriella vuelve a la ruta de la Patria Milagro.

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A las 7:00 de la mañana del viernes 18 de agosto, los ministros de Agricultura (Indalecio Dangond), Interior (Rodrigo Lara), Comercio (Mauricio Gómez) y Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) salieron desde Barranquilla con rumbo a Cartagena en un vuelo de helicóptero. Casi simultáneamente, el resto del gabinete y de los altos funcionarios del gobierno hicieron lo propio desde diferentes partes del país. La orden del presidente era clara: los proyectos tienen que salir de las carpetas y las oficinas de Bogotá y reflejarse en actos y compromisos en…

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales. davidortegaso dortega@elespectador.com
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