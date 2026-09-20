De la Espriella aceleró su "patria milagro": activó chequera regional y apuntó al exterior

A las 7:00 de la mañana del viernes 18 de agosto, los ministros de Agricultura (Indalecio Dangond), Interior (Rodrigo Lara), Comercio (Mauricio Gómez) y Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) salieron desde Barranquilla con rumbo a Cartagena en un vuelo de helicóptero. Casi simultáneamente, el resto del gabinete y de los altos funcionarios del gobierno hicieron lo propio desde diferentes partes del país. La orden del presidente era clara: los proyectos tienen que salir de las carpetas y las oficinas de Bogotá y reflejarse en actos y compromisos en…

A las 7:00 de la mañana del viernes 18 de agosto, los ministros de Agricultura (Indalecio Dangond), Interior (Rodrigo Lara), Comercio (Mauricio Gómez) y Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) salieron desde Barranquilla con rumbo a Cartagena en un vuelo de helicóptero. Casi simultáneamente, el resto del gabinete y de los altos funcionarios del gobierno hicieron lo propio desde diferentes partes del país. La orden del presidente era clara: los proyectos tienen que salir de las carpetas y las oficinas de Bogotá y reflejarse en actos y compromisos en las regiones.

Un día antes, el mandatario y sus jefes de cartera y entidades habían estado en La Guajira, cumpliendo la misma tarea. De acuerdo con voces de la Casa de Nariño, se trata solo de las primeras paradas de una estrategia que bautizaron como “El milagro de las regiones”, y que los llevará a todos, en cabeza del jefe de Estado, a los 32 departamentos. “Los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles. Este Gobierno sale de los escritorios y va directamente al territorio”, señaló De la Espriella.

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Esa apuesta estaba clara desde la victoria en segunda vuelta, pero fue relegada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Sin embargo, tras unos primeros 40 días dedicados casi que exclusivamente a la atención de ese desastre, en la última semana, los integrantes del gobierno fueron notificados al respecto: “Ahora sí vamos a ejecutar”. La frase se traduce directamente en el movimiento de recursos, la firma de varios actos administrativos para darle piso jurídico a las decisiones y la búsqueda del apoyo del Congreso para todo lo que no se puede activar de un plumazo.

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Así, en el primer bloque se preparan desembolsos que suman cerca de COP 515.000 millones para financiar vías, agua potable, recreación, seguridad, salud y otras necesidades a través de 187 proyectos. Se trata, además, del desarrollo de los puntos acordados con varias entidades territoriales en los “empalmes regionales”. Solo para La Guajira esta semana se anunciaron COP 7.500 millones para atender el abastecimiento de agua potable o COP 22.000 millones para construir una ciudadela para firmantes de paz. Este último punto generó curiosidad debido a la oposición del presidente al modelo del Acuerdo de 2016. Y para Bolívar, entre otros puntos, se anunciaron COP 200.000 millones para obras en el Canal del Dique.

A esto se suma que, tras varias semanas en las que las oficinas del Ejecutivo no movieron sus presupuestos significativamente, esto en el marco de la revisión de lo que dejó el anterior gobierno y los cálculos fiscales, ahora se viene una escalada de contratación. De hecho, el gobierno acaba de decretar cambios profundos en las reglas de juego para la firma de los procesos, esto en el marco de la emergencia económica.

Con la firma del presidente y todo el gabinete, desde esta semana quedó habilitada la figura de contratación directa por urgencia manifiesta, pues a juicio del Ejecutivo, las directrices de la Ley 80 impiden una respuesta rápida. Además, también se permitirá la adición y modificación de contratos sin los límites usuales, al igual que se podrán hacer compras aceleradas con la figura de demanda de grandes superficies.

Solo en lo que va de este mes, el presidente ha firmado 49 decretos, de los cuales 26 se conectan con la emergencia económica por el terremoto. Esta hoja de ruta, sin embargo, no se circunscribe únicamente a los actos administrativos, razón por la cual De la Espriella ya envió sus alfiles al Congreso para preparar el terreno de votaciones sensibles.

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Lo que De la Espriella moverá en el Congreso

Al igual que ocurre con la puesta en marcha de la estrategia contractual, el ejecutivo ya tiene un plan para el inicio del trámite de varios de sus proyectos en el legislativo. Como lo reveló esta semana El Espectador, desde el Ministerio del Interior de Rodrigo Lara le socializaron a varios congresistas un paquete de cuatro proyectos de ley y dos decretos que se publicarán en las próximas horas.

Uno de los ejes de este primer bloque es, nuevamente, el de las regiones. Es por ello que con los decretos le da bandera verde a una “Dirección General de Delegados” para que articulen proyectos con alcaldes y gobernadores y también a una figura para que las regiones demuestren si tienen o no la autonomía suficiente para que se ajusten los giros de recursos y competencias. No se puede perder de vista que esto incluso incluye aspectos más simbólicos, como la designación de Barranquilla como capital alterna de Colombia, asunto que también llegará al Capitolio.

En esta historia, la seguridad es un nodo de la “patria milagro”, pues toca el tema ya mencionado de las regiones, tiene lazos con la estrategia diplomática y también tendrá un impacto en el Congreso. En el despacho del presidente, como ocurre con las iniciativas del Ministerio del Interior, reposan dos articulados que le terminarán de dar forma al giro radical que se planteó en esta área desde la campaña.

Abelardo de la Espriella cuenta con más de 180 votos en el plano del Congreso. Foto: EFE - Carlos Ortega

El primero es el que creará el marco jurídico de sometimiento de grupos armados ilegales. “O se entregan o los doy de baja”, ha dicho el presidente al respecto. Esta política perseguirá el “acogimiento voluntario al Estado de Derecho” de estos criminales. El gobierno cerró la puerta a que se trate de un espacio para negociar ni para excarcelaciones. Según conoció este diario, aunque aún falta la lupa del mandatario, la dinámica giraría en torno a penas no menores de seis años y algunos beneficios por la entrega de bienes y redes vinculados a las economías ilegales.

Esta apuesta se complementará con la renovación de la Ley de Orden Público, que le otorga herramientas al gobierno para garantizar la seguridad ciudadana y la misma que en los últimos cuatro años le dio vida a la “paz total” de Gustavo Petro. La bancada oficialista buscará facultades extraordinarias para el presidente y, de acuerdo con lo señalado por varias fuentes a El Espectador, en este mismo paquete se integraría el llamado estatuto antiterrorista.

Este diaro supo que, con esa herramienta, la prioridad será mantener un registro de organizaciones narcoterroristas y ensamblar estrategias para perseguir sus motores. En este punto llama la atención que desde la cúpula del gobierno no solo piensan en narcotráfico, sino también, con bastante énfasis, en rastrear el oro y otros recursos de la minería ilegal que son motor de la inseguridad. En las mesas técnicas previas a la construcción del primer borrador se planteó la opción de crear un comisionado antiterrorista, pero la propuesta ha tenido detractores. En cualquier caso, será el presidente Abelardo de la Espriella el encargado de revisar los soportes este fin de semana y dictar la última palabra.

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Con todas estas movidas, la nueva administración le daría un giro a la política de seguridad que está completamente alineado con la visión de Estados Unidos, pero que no ha aplicado en este país, salvo por contados ejemplos como el del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay o el Estatuto Antiterrorista que impulsó Álvaro Uribe en su primer periodo, pero que fue tumbado por la Corte Constitucional por vicios de trámite.

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Haciendo cuentas sencillas, el jefe de Estado tiene cerca de 180 votos en el pleno para impulsar toda esta agenda: más de 60 votos en el Senado y unos 120 en la Cámara. Pero antes, estos números tendrán que demostrarse en la votación del presupuesto de 2027, por COP 634,9 billones, sobre el cual se radicarán cientos de proposiciones en busca de movimientos que afectarían o favorecerían a varios sectores.

La ONU, Estados Unidos y las apuestas en el exterior

Mientras el presidente atiende esta agenda en Colombia, con Barranquilla como base central, su vicepresidente, José Manuel Restrepo, despacha estratégicamente desde Bogotá y prepara varias giras internacionales. En su oficina del centro de Bogotá, esta semana recibió al grueso del gabinete para pedirles su respaldo en lo que ha denominado como la “Misión Crecer”, que en resumen es concretar la promesa de campaña de llegar a un producto interno bruto del 6%.

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Pero el plato fuerte se servirá desde este lunes, cuando lleve a cabo su primer viaje al exterior con funciones delegadas por el mandatario. Restrepo representará al país en la Asamblea de Naciones Unidas, tarea en la que se coordinará con las otras dos bases de De la Espriella en Estados Unidos, la embajadora María Consuelo Araújo y el representante ante la ONU, Mauricio Gaona, quienes han venido abonando el terreno de esta visita a través de varias reuniones con integrantes del equipo del presidente Donald Trump.

Representaré al presidente Abelardo De La Espriella y a Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llevaré su mensaje al mundo.



Nuestra misión en Estados Unidos también será movilizar capital para invertir en Colombia y generar impacto en la vida de nuestra… pic.twitter.com/N4Us4U8Zb0 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 18, 2026

Este diario conoció que Restrepo viajará este domingo, en vuelo comercial, con una comitiva que incluye al canciller Omar Bula y al ministro de Comercio, Mauricio Gómez. Este dato no es menor, pues el foco de la visita no se cierra a la ONU, sino que servirá para darle el primer vistazo a la idea de promocionar el país ante inversores extranjeros bajo la sombrilla de las “Milagro Week”.

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El lunes, Restrepo tendrá varias citas en el Council of the Americas con firmas de energía que tienen interés de invertir en Colombia. Luego, se reunirá con otras compañías globales de la talla de Apple, Netflix, Microsoft, entre otras. Así mismo, tendrá charlas bilaterales o mesas redondas con los gobiernos de República Dominicana, Bahamas, Guatemala, Panamá y Suiza.

La expectativa corre por cuenta de una posible cita con Kristi Noem, la enviada de Trump para el Escudo de las Américas, quien ya se sentó con Araújo. Esto demostraría el norte en la relación de ambos países, que, según fuentes de la Vicepresidencia, no solo se basaría en el enfoque bélico de la seguridad, sino también en las oportunidades y necesidades económicas. El martes, tras una ronda de conexiones en el Rockefeller Center, asistirá a la cena protocolaria junto al presidente estadounidense y otros mandatarios. El jueves, a la 1:45 de la tarde, dará su discurso en el pleno de la ONU y el viernes adelantará una jornada de solidaridad para recaudar recursos en pro de los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

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“Nuestra misión en Estados Unidos también será movilizar capital para invertir en Colombia y generar impacto en la vida de nuestra gente. Nos reuniremos con organismos multilaterales, fondos de inversión y líderes internacionales para presentar las oportunidades de nuestro país”, aseguró Restrepo, quien recalcó que su papel será llevar la voz de De la Espriella.

Así las cosas, en las regiones, en el Congreso y en Estados Unidos (pronto la hoja de ruta se extenderá a los aliados de oriente), el gobierno jugará todas sus cartas para responder al proyecto que los llevó al poder. Los ejes centrales seguirán siendo la seguridad, la reestructuración del Estado para aliviar la crisis fiscal y la reconstrucción. De la Espriella tiene todas las fichas que necesita en cada lugar y ahora vendrá el momento de demostrar su capacidad de gerencia en cada territorio que visite, la efectividad de su hasta ahora holgada coalición y el pragmatismo de su diplomacia.

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