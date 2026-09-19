Ya hay agenda para discurso de José Manuel Restrepo ante la ONU: hablará antes que Netanyahu

El vicepresidente José Manuel Restrepo está ultimando detalles en su agenda para la representación del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante la Asamblea General de la ONU. Con la promesa de no salir del país durante los cuatro años de su mandato, será Restrepo quien exponga ante el mundo el nuevo programa de gobierno con el que se manejará la política interna e internacional de Colombia tras un cambio en el péndulo político.

El discurso del vicepresidente fue construido milimétricamente de forma conjunta con el jefe de Estado en el que el punto primario que presentará Colombia está centrado en la seguridad. Así lo dejaron en firme luego de su último encuentro en Barranquilla donde se dio la pincelada final a esa declaratoria que tendrá lugar el próximo jueves 24 de septiembre ante el pleno de las Naciones Unidas. Será esa la tercera jornada de un evento que concentrará a cientos de dignatarios, jefes de Estados y representantes en Nueva York desde el martes 22.

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La agenda vicepresidencial ya tiene sus primeros encuentros acordados. Como lo confirmó Restrepo en sus redes sociales, ya hay citas confirmadas "con jefes de delegación de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Estonia, del Reino Unido, de Francia, de Suiza, entre otras naciones". Su hoja de ruta también ha sido establecida por el presidente, pues es clara la apuesta que desde el pasado 7 de agostos se busca implementar: un mayor acercamiento con Estados Unidos e Israel, marcar distancias desde la diplomacia con China sin romper los vínculos comerciales y potenciar la apertura económica del país.

De hecho, esas reuniones confirmadas con emisarios de países árabes también buscan seguir tendiendo puentes comerciales con esos países, una materia en la que ya había dado pasos significativos el gobierno de Gustavo Petro. Sobre el discurso de Restrepo, su intervención en la tercera jornada de la Asamblea de la ONU coincide con los discurso que darán, entre otras, las delegaciones de Ghana, Palestina, Camerún y Hungría. Ese mismo día, una vez Restrepo baje del atril, será Benajmín Netanyahu, el primer ministro de Israel, quien hable ante la ONU, lo que deja un escenario propicio para un posible primer encuentro entre el gobierno De la Espriella y la máxima autoridad de ese país.

Representaré al presidente Abelardo De La Espriella y a Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llevaré su mensaje al mundo.



Nuestra misión en Estados Unidos también será movilizar capital para invertir en Colombia y generar impacto en la vida de nuestra… pic.twitter.com/N4Us4U8Zb0 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 18, 2026

Una de las misiones que se establecieron en el último encuentro entre De la Espriella y Restrepo es el que "movilizar todo el capital desde los Estados Unidos y otros países para invertir con impacto verdadero en Colombia". Esa fue la orden que desde el despacho presidencial en Barranquilla se le delegó a Restrepo que respondió de manera afirmativa. "El propósito es construir esa patria milagro desde el mundo y eso se logra con inversión. Eso se va a conseguir con encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión y el acercamiento a jefes de otros países", dijo el vicepresidente.

Con José Manuel Restrepo habrá una comitiva que, siguiendo ese objetivo, le acompañará en la cita de Nueva York. Aunque los delegados colombianos redujeron su equipo para el viaje de esta semana a algo más de 30 funcionarios -siempre bajo la apuesta de austeridad- se sabe que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, será uno de los que también impulse esa agenda. El canciller, Omar Bula, y la embajadora, María Consuelo Araújo, también estarán comprometidos en todos los eventos de la delegación colombiana. Además, habrá participación directa del embajador ante la ONU, Mauricio Gaona. Todos se encuentran con el objetivo de establecer un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Bienvenidos a UNGA 81, la semana de alto nivel de las Naciones Unidas. Desde la Embajada de Colombia ante la ONU, estamos listos para recibir a nuestra delegación y posicionar al país en el escenario internacional.

​#UNGA81 #ONU #UNSC 🇨🇴🇺🇳 pic.twitter.com/NvxWQKyFJ6 — J. MAURICIO GAONA (@JMauricioGaona) September 19, 2026

En un video difundido en las redes sociales del embajador, Gaona aseguró que "hemos coordinado reuniones con jefes de Estado, primeros ministros, vicepresidentes. ministros, embajadores y empresarios de más de una docena de países". Y además de la economía, en la agenda que tendrá Restrepo también habrá componentes para ejes en de cooperación multilateral, especialmente en el componente de seguridad.

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