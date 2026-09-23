Restrepo se reunió con António Guterres un día antes de su intervención ante la ONU

En la tarde de este miércoles 23 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo saludó al secretario general António Guterres en un corto encuentro entre ambos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En medio de una agenda apretada, Restrepo empieza a trazar su camino hacia su primera intervención como jefe de la delegación colombiana, pues el presidente Abelardo de la Espriella lo encargó de esta labor.

Según Restrepo, la conversación giró en torno al futuro de Colombia y su papel en el mundo bajo esta nueva administración. “Un encuentro importante para fortalecer nuestra relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos que compartimos: crecimiento y desarrollo, paz y seguridad, sostenibilidad, nuevas tecnologías y más oportunidades para nuestra gente. Colombia tiene mucho que aportar al mundo y mucho por construir junto a él”, señaló el vicepresidente.

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Nos reunimos con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para conversar sobre Colombia, su futuro y su papel en el mundo.



Un encuentro importante para fortalecer nuestra relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos que… pic.twitter.com/vWPnMXYMrT — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 23, 2026

Tras la cita con Guterres habrá un encuentro de jefes de Estado y cabezas de delegaciones que han suscrito el Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta iniciativa, según detalla la Cancillería, es primaria para Colombia, pues el país ha sido protagonista en esta lucha en el que lidera estrategias de liderazgo y visibilidad en esa materia. Enseguida, Restrepo y la delegación colombiana tendrá una cita con Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de asuntos exteriores de los Emiratos Árabes, con quien se busca fortalecer lazos de cooperación ante el "creciente interés en inversión en América Latina" de ese país.

Para el cierre de la jornada habrá un encuentro oficial con la delegación de Países Bajos y finalizaría con una cita con Council on Foreign Relations, "uno de los think tanks de política exterior más influyentes de EE.UU., donde se moldea buena parte de la opinión sobre América Latina".

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Todo en medio de una ruta de Restrepo para cumplir una de las misiones que le puso el presidente De la Espriella de liderar la política internacional en su ausencia, debido a la promesa del mandatario de no salir del país. De allí, el inédito hecho de que el vicepresidente sea quien dé un discurso ante las Naciones Unidas en representación del jefe de Estado colombiano. Se espera que desde allí, Restrepo delinee ante las naciones del mundo la visión de país que impulsarán los próximos cuatro años, con cambios drásticos en política internacional frente a la administración de Gustavo Petro, como su relación con Donald Trump, su posición ante la guerra en Gaza o una alianza latente con el Estado de Israel.

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