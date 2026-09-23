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Honorio Henríquez se disculpó por el acto religioso realizado durante posesión presidencial

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se disculpó por el “acto de invocación y alabanza” realizado durante la sesión del Congreso donde se posesionó el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto. Esto en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá tras un fallo de tutela que concluyó que ese acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado.

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Redacción Política
23 de septiembre de 2026 – 04:04 p. m.
Senador durante la posesión del nuevo presidente de Colombia 2026 – 2030 Abelardo de la Espriella
Senador durante la posesión del nuevo presidente de Colombia 2026 – 2030 Abelardo de la Espriella
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se disculpó por el acto religioso que fue presentado en la sesión del Congreso donde se posesionó al presidente Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto. Una acción que se dio en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá tras un fallo de tutela que concluyó que ese acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado durante el acto de “invocación y alabanza” en la posesión del jefe de Estado.

“El punto de invocación y alabanza se incluyó en el orden del día a petición de la Cancillería en el marco del protocolo conjunto de esa sesión. Conforme a lo ordenado por el juez que encontró vulnerada la neutralidad religiosa del Estado. Ofrezco disculpas al pueblo colombiano; así mismo, manifiesto que en los actos oficiales en los que se representa al Congreso se garantiza la neutralidad religiosa del Estado”, señaló Henríquez. Además, cerró su intervención con la siguiente frase: “Seguiremos trabajando de la mano de Dios con honor por Colombia”.

Durante la ceremonia participaron representantes de tres sectores religiosos, hecho que posteriormente fue cuestionado mediante una acción de tutela presentada por Omar Franco Alberto Becerra. Aunque hay un cruce de versiones, pues el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, señaló que la elaboración de ese orden del día era responsabilidad de las mesas directivas del Congreso y fueron estas las que incluyeron un espacio denominado “invocación”.

Esto ocurre tres semanas después de que De la Espriella ofreciera excusas públicas por la inclusión de esta ceremonia religiosa durante su posesión, celebrada el pasado 7 de agosto. También lo hizo en cumplimiento de un fallo de tutela que concluyó que ese acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado. En su momento, De la Espriella lo hizo durante la alocución presidencial en la noche de este domingo 30 de agosto, el mandatario formuló sus disculpas de manera condicional y defendió su derecho a profesar públicamente el catolicismo y terminó su declaración con la expresión: “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”.

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“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, agregó De la Espriella durante su intervención.

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