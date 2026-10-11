Nuevo choque entre Restrepo y Petro por minerales de Tolima: "nos llevará a más crecimiento"

Un nuevo cruce de fuertes mensajes protagonizaron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro. Este nuevo choque tiene como premisa la estrategia de las denominadas "Milagro Week" y el anunció que realizó el gobierno de Abelardo de la Espriella por llevar al mercado una serie de minerales críticos del Tolima para atraer inversión extranjera. La medida fue cuestionada por el exmandatario que acusó este plan como el génesis de los incendios que azotaron al Tolima semanas atrás.

Y es que en las últimas 24 horas el segundo al mando del Estado emprendió un recorrido por varios puntos de ese departamento y se reunió en su capital, Ibagué, con un grueso del empresariado de la región para evaluar los proyectos de inversión que se añadirán al portafolio a presentar el 16 de noviembre en Nueva York. El objetivo de ese evento es atraer inversión extranjera que, según mencionaron varios funcionarios del Gobierno, se habría desplomado durante la administración de Petro.

Publicidad

Le sugerimos: Una radiografía al Estado: la nómina crece un 93 % y los costos de contratistas un 160 %

En efecto, Restrepo resaltó que ese recorrido territorial les permitirá exponer ante empresarios y organismos internacionales varias oportunidades de inversión y desarrollo en Colombia. Tras su cita con la Cámara de Comercio de Ibagué y ProTolima, el vicepresidente señaló que "el campo colombiano es motor de la Misión Crecer del presidente Abelardo de la Espriella, cuya apuesta central es que el PIB de Colombia crezca al 6 %". Dentro de los sectores con los que se reunió Restrepo estuvieron representantes infraestructura, salud, agroindustrial.

Allí se anunció que parte de esa estrategia comprenderá la presentación de los minerales críticos de ese departamento como oportunidad de inversión. Al respecto, el expresidente Gustavo Petro cuestionó el plan trazado por el nuevo gobierno y preguntó: "¿Por esto habían incendios proveniente de acción humana en el Tolima?". Pero no pasaron las horas y ya había respuesta de Restrepo, quien cuestionó el accionar de esa administración sobre esos casos. "Le pregunto más bien: ¿usted no se enteró del tema?", escribió Restrepo.

Le puede interesar

Cuanta ignorancia en un trino !!! Los incendios fueron provocados por manos criminales !!! Le pregunto más bien: usted no se enteró del tema?



Pero entiendo su fastidio al crecimiento económico y a encontrar oportunidades en varios sectores en el país; agroindustrial, minero,… — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 10, 2026

En su mensaje señaló: "Entiendo su fastidio al crecimiento económico y a encontrar oportunidades en varios sectores en el país; agroindustrial, minero, hidrocarburos, construcción, infraestructura, turismo, industria, servicios basados en conocimiento, energía, entre otros. Por eso usted logró un récord mundial !!! Tener el peor dato de inversión privada a PIB EN MÁS DE 51 años !!!!". Asimismo, el vicepresidente insistió que esto provocó "una tasa de crecimiento promedio en los últimos años de 1,6%. Algo que solo puede ser caracterizado como PÉSIMO".

En ese cruce de declaraciones Restrepo agregó que en la administración de Abelardo de la Espriella "la nueva inversión nos llevará a más crecimiento sostenible, darle futuro a los territorios, generar empleo, más bienestar social corregir su desastre fiscal y construir un país que sea protagonista de la quinta revolución industrial, con súper inteligencia, computación cuántica, adición energética y una minería responsable y protagonistas del cambio climático y la revolución tecnológica que evite lo que usted generó: la mayor deforestación en la historia reciente del país por acabar con la minería responsable y promover la minería criminal".

Lea: ¿Se ha cumplido con la reforma rural del Acuerdo de Paz? Este es el balance 10 años después

Este no es el primer choque entre Restrepo y Petro, quienes han protagonizado reiterados cruces de mensaje por los cuestionamientos que el líder de la oposición ha realizado contra las políticas de la actual administración.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.