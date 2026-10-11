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Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Una radiografía al Estado: la nómina crece un 93 % y los costos de contratistas un 160 % Nicolás Torres García Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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¿Cuánta plata gasta el Estado en funcionarios públicos y contratistas? Esa es la pregunta que se hizo El Espectador en un cambio de administración que plantea reducir el Estado, aunque al mismo tiempo aumenta el Presupuesto General de la Nación de 2027 en un 14 % más que su antecesor. El autoproclamado proyecto de la “Patria Milagro” busca suprimir ministerios, ajustar las capacidades de planta en varias entidades y llevar a sus “justas proporciones” las contrataciones por prestaciones de servicios que se dispararon en el anterior gobierno.

Para ello se analizó el número de funcionarios de planta que tiene el Estado en sus tres ramas, el costo en nóminas y se mapeó con ayuda de herramientas de inteligencia artificial las entidades estatales que tienen acceso libre a sus nóminas de planta y de contratistas. El proceso pasó, además, por la unificación de sus identidades para evitar duplicidades.

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COP 634 billones es la cifra del Presupuesto General de la Nación que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella espera que el Legislativo le apruebe antes del 20 de octubre próximo para financiar sus prioridades estatales. De ese total, COP 87 billones van a inversión, COP 155 billones al pago de la deuda y COP 392 billones al funcionamiento del Estado.

Poco más de un tercio de ese último monto y uno de cada cinco pesos de todo el presupuesto se usará para financiar los 1’143.495 cargos que se estima habrá en el Estado Central en 2027, con costos que llegan a COP 124,29 billones en nómina. Esto significa un incremento del 10,3 % frente al que rigió en 2026 y trae una proyección con 905 puestos más. Dentro de esos montos, y solo poniendo la lupa en ministerios, agencias, institutos, cortes, Fiscalía y órganos de control –entre otras entidades que no incluyen a uniformados o profesores públicos–, se cuentan 195.219 cargos tasados en COP 32,57 billones.

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Y a corte de agosto de 2026 –sin sumar los 905 cargos nuevos que se proyectan–, Función Pública reportó 1’118.109 servidores del orden nacional. Aquí se incluyen los que dependen de forma directa de la nómina central, que son 718.097 con un costo del alrededor de COP 61,8 billones. Ahí entran, además, los 417.013 integrantes de la Fuerza Pública.

Estas cifras globales, cuando se despiezan, derivan en la radiografía de un país que requiere de varios frente para funcionar, pero que en materia de costos abre un debate que es el que precisamente está en las discusiones legislativas.

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El núcleo de la Rama Ejecutiva suma este año unos 142.201 funcionarios: uno de cada diez empleados públicos. Solo para los 99.019 asociados a 24 entidades, entre las que están 18 ministerios y seis departamentos administrativos como Planeación Nacional o la Dirección de Inteligencia, se destinan cerca de COP 10 billones. A estos se integran 28.646 del régimen privado (entre los cuales están los vinculados a ciertas notarías, cámaras de comercio, curadurías urbanas y otras oficinas), 23.949 trabajadores oficiales y 6.927 instructores. Todos completan la cifra de 201.723 puestos que Función Pública identifica como planta global de la Rama Ejecutiva (fuera de uniformados y maestros).

Las demás ramas del poder suman un costo de COP 19 billones por 99.361 empleados divididos así: la Judicial, con 65.829 –38.576 en las cortes, 24.754 en la Fiscalía y 2.408 en Medicina Legal–; los órganos de control, con 23.973; la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, con 4.332; el Congreso, con 3.198; y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con 2.029.

Pero no todos esos cargos se pagan desde la nómina central. 449.086 se giran con transferencias por COP 57,09 billones: 338.623 maestros que enseñan en colegios financiados por el Sistema General de Participaciones (SGP) y que representan el 24 % de los funcionarios públicos (COP 44,74 billones); 47.885 trabajadores de la salud (COP 4,94 billones) y 62.578 docentes de universidades públicas o administrativos de entes autónomos (COP 7,41 billones). A todos ellos los emplean departamentos, municipios y entes autónomos; la Nación solo destina los recursos.

Sí se incluyen a los 303.952 empleados de las entidades territoriales –que pagan salarios con sus ingresos propios y con giros del SGP– reportados en Función Pública. De todas estas nóminas es que surge la cifra de 1’422.061 empleadas del Estado.

La radiografía no para ahí. Para entender cómo opera por dentro una Nación que tiene 878 entidades estatales, se tomó una muestra de 100 (entre las que están los 18 ministerios, los órganos de control y las ramas Judicial y Legislativa). En ese universo de análisis se encontró un crecimiento del 39 % en su planta en la última década –al pasar de 143.907 a 199.864–, mientras sus contratistas por prestación de servicios se elevaron durante el mismo periodo en un 64 %: pasaron de 81.996 a 134.692.

Foto: AFP - JUAN DAVID TENA

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Esto significa que cuatro de cada diez personas que trabajan en estas entidades no son funcionarios de planta. En los primeros ocho meses del año se giraron COP 19,6 billones a 199.864 funcionarios en contraste con los COP 7,7 billones destinados a contratos de prestación de servicios (OPS). No obstante, esta medición puede ser mayor cuando termine el año.

Al poner el retrovisor, se encuentra que, en 2025, los 192.180 empleados de planta de estas entidades costaban COP 28,4 billones y sus 142.637 vinculados vía OPS llegaban a COP 6,9 billones. Una cifra que aumentó en costos con la subida del salario mínimo en 2026.

Ahora bien, el mayor costo del crecimiento estatal se registró durante la última administración. Al menos así lo planteó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, quien señaló que “al revisar la contratación antes de Ley de Garantías durante el periodo del expresidente Gustavo Petro frente a la de Iván Duque, hay 60.000 contratos más; estamos hablando de COP 6 billones más”.

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En la misma línea va el senador Christian Garcés (Centro Democrático), uno de los coordinadores ponentes del presupuesto 2027, quien considera que la administración anterior se dedicó a “fomentar leyes y decisiones por decreto que aumentaron el costo del funcionamiento en el Estado. En vez de tener uno pequeño con perfiles elevados y tecnología para modernizarlo, retrocedieron la capacidad de dar resultados del Gobierno central”.

Aprobada la ponencia del Presupuesto 2027 del presidente, @ABDELAESPRIELLA y su @MinHacienda, @miguel_gomez_m que expusimos ante las comisiones económicas conjuntas. Hoy comienza el trabajo entre el Gobierno y los partidos de gobierno para recuperar unas finanzas públicas que… pic.twitter.com/aENSVQ0US2 — Christian Garcés (@ChriGarces) September 24, 2026

La misión de Petro de robustecer al Estado se expresó desde el artículo 82 del Plan de Desarrollo cuando se estableció una política de fortalecimiento del empleo público. Allí habla de crear plantas temporales nuevas como una manera de formalizar el empleo, “la creación de nuevas modalidades de acceso al empleo público y se haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios”. A su vez, le ordenó a Función Pública diseñar lineamientos para los procesos de formalización.

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Y en parte logró cumplir esa palabra. Durante los cuatro años de su administración fueron creadas 50 plantas temporales con un total de 7.217 funcionarios; sin embargo, solo siete de estas pertenecen al Estado nacional con 2.417 nuevos miembros, asignados especialmente en la UNP con 1170 funcionarios; el Ministerio del Trabajo, con 500; el DNP, con 367; y el Dapre anexó 149.

Y esto lo muestran los datos, pues el compilado del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) en torno a los giros de las nóminas entre 2019 y 2025 sobre 99 de las 100 entidades —sin contar al SENA— muestran que en solo seis años la planta creció un 22 %. Ese porcentaje se detectó porque se pasó de 154.409 a 187.621 personas, y los contratistas un 79 %, al crecer de 56.235 a 100.681.

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Fachada del Ministerio de Hacienda y crédito público Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Los costos de quienes trabajan para el Estado casi se duplicaron al pasar de COP 14,7 billones en nóminas de 2019 a COP 28,4 billones en 2025, un aumento del 93 %; pero si se analizan a los contratistas por prestación de servicios, pasaron de girarles unos honorarios por COP 2 billones en 2019 a COP 5,3 billones en 2025: un 160 % más. Especialmente al entender que el salario mínimo en estos años creció un 72 %, o sea, con lo que se le pagó a un contratista que ganaba el mínimo en 2025, hubiese alcanzado seis años antes para contratar dos.

En promedio, las entidades pagan COP 126 millones al año por cada funcionario de planta y COP 55 millones por cada contratista. De este conteo se excluye el SENA, debido a que le paga a parte de su personal desde proyectos de inversión, así que la cifra que aparece en el sistema de pagos no es toda su nómina.

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En este tiempo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue la entidad que más creció en medio de un proceso de formalización impulsado por el expresidente Petro, a partir del decreto 0927 de 2023 que creó 10.207 empleos permanentes en la entidad para fortalecer procesos de inspección, control, recaudo y atención al usuario. Esta pasó de 11.706 funcionarios en 2019 a 21.937, un crecimiento del 87 %. Por este aumento en la plata, el Estado pasó de pagar COP 1,17 billones a COP 2,7 billones, lo que representa un aumento del 133 % en costos de nómina.

Salazar aseguró que, pese a este crecimiento en la planta, no ha sido recíproco con el recaudo logrado por la entidad: “En 2027 está pronosticado que Colombia recaude 14 puntos del PIB en recaudo tributario, una cifra parecida a la de 2019, pero resulta que en 2019 recaudábamos con menos gente y, por ende, con menos costos”.

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A lo largo de estos seis años, las cortes que componen la Rama Judicial fueron el conjunto de datos en donde más crecieron los costos de planta. En 2019 contaba con 31.684 miembros que sumaban una nómina de COP 3,8 billones y pasó a tener 38.323 miembros en 2025 para un costo total de COP 7,8 billones, un cambio de COP 4 billones anualmente, cerca del 105 % más. Las últimas dos administraciones han subido su número de funcionarios. Con Duque aumentó 1.897 cargos y, con Petro, subió unos 4.989 en 2026.

Acto conmemorativo donde los cinco presidentes de las altas cortes dieron sus palabras sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El INPEC se suma a esa lista, aunque su crecimiento se dio durante Duque, bajo el ascenso de la población privada de la libertad. Por ello, esa entidad pasó de 15.795 en 2019 a 18.595 en 2020, una cifra del 18 % que se mantiene hasta el día de hoy. Por ello, la nómina del instituto encargado de las cárceles ya no cuesta COP 797.000 millones, sino que acrecentó un 89 % su costo al llegar a los COP 1,5 billones. Esto podría ser una radiografía para el presidente De la Espriella, pues la construcción de megacárceles, salvo que se privaticen, implicaría más personal para atenderlas.

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En el Congreso ocurre una particularidad. El número de empleados reportados creció de 873 a 3.328 en el año 2022, pero la nómina solo pasó de COP 437.000 millones a COP 823.000 millones desde 2019 a 2025. Eso implica que mientras la planta se cuadruplicó, la nómina solo se duplicó.

A pesar de tener un gran número de empleados, el Congreso de la República también cuenta con miles de contratistas registrados en el SECOP. Solo este año hay en los pasillos del Capitolio cerca de 3.928 contratistas por prestación de servicios que llegan a costar COP 148.000 millones, 23 % más que los 3.198 de funcionarios que habitan los pasillos del Congreso a corte de agosto de 2026. El crecimiento de los contratistas en el Legislativo en la última década ha sido del 150 %, pues pasaron de tener 1.754 contratistas por OPS en 2019 a 4.392 en el último corte de 2025.

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La suerte de ser contratista

Los contratistas pasaron a ser proporcionalmente más que los funcionarios de planta en los últimos 10 años. En 2016, 46 de 94 entidades –que existían en aquella época– tenían más contratistas que funcionarios de planta, siendo las OPS del SENA las que representaban el 91 % de la gente que trabajaba allí. Y en 2025, de acuerdo con derechos de petición e información adicional que solicitó este diario, 60 de cada 100 entidades tienen más contratistas que funcionarios de planta.

Un ejemplo es la Agencia Nacional de Tierras. En efecto, pasó de ser una entidad con 517 contratistas en 2016 a tener 7.467 en el 2025, un aumento del 1.353 % en una década; por eso, la entidad pasó de gastar COP 8.000 millones a COP 449.000 millones. Solo en el gobierno Petro pasó de 1.283 contratistas a 6.724 en agosto de 2026. En julio de este año, la Contraloría advirtió sobre los riesgos asociados al aumento de la contratación directa en esta entidad tras el paso del periodo de la Ley de Garantías.

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Según le dijo a El Espectador Felipe Harman, director de esa entidad en la recta final de la anterior administración, la razón de aumentar los contratistas era ampliar capacidades: “Pasamos de 8 a 33 oficinas, eso fue un gran gasto. Y del barrido predial permitía mandar un cuerpo de profesionales que iba finca a finca para titular la tierra”. Agregó que solían ser trabajadores con contratos que duraban seis meses, por eso el alto índice de contratación.

Sin embargo, estas decisiones han sido cuestionadas por la actual directora de la ANT, Lina María Garrido, quien señaló que estas acciones representan un derroche: “Son 9.280 contratos de prestación, agrupados en 5.027 contratistas, que costaron medio billón. En 2025 fueron 11.643 contratos y en 2024, 11.846. Muchos de ellos no van nunca a la oficina, no trabajan y adulteran sus planillas de aportes”.

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Dice el dicho “tras de ladrón, bufón”. Nosotros no hacemos empalme con la corrupción. Sí, son 9.280 contratos de prestación, agrupados en 5.027 contratistas, que costaron medio billón. En 2025 fueron 11.643 contratos y en 2024, 11.846. Muchos de ellos no van nunca a la oficina,… https://t.co/VfXEJW383K — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) August 20, 2026

En la Superintendencia de Notariado y Registro se mantuvo una nómina de planta de 2.365 cargos entre 2016 y 2025, pero en ese periodo sus contratistas pasaron de 516 a 2.278, un aumento del 341 %. La cuenta desde 2016 pasó de COP 10.000 millones a COP 91.000 millones, nueve veces más, mientras su nómina apenas subía de COP 140.000 millones a COP 236.000 millones: un 69 % más.

En medio de su aumento en la contratación, recibió un par de alertas de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en el concurso público de méritos destinado a nombrar más de 300 notarios en propiedad. Además, El Espectador contó como la administración anterior utilizó las notarías para dejar aliados suyos como el excongresista Inti Asprilla y Rafael Guarín, su exconsejero de Seguridad. Sin embargo, el nuevo gobierno los frenó. En todo caso, hasta mayo de 2026, iban 70 designaciones en estas oficinas, la mayoría en encargo o interinidad.

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Otro caso particular es la Unidad Nacional de Protección, que creció por los dos lados. Sus contratistas pasaron de 509 en 2016 a 2.404 en 2025 –un 372 % – y el costo de esos contratos se multiplicó por nueve, de COP 14.000 millones a COP 125.000 millones.

A través del decreto 0020 del 15 de enero de 2026, se le crearon 6.870 empleos de planta permanente y su nómina saltó de 2.047 a 9.142 cargos. La justificación del documento es el ya mencionado artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo, que ordena formalizar el empleo público. Pero a agosto de 2026, con el año aún corriendo, la UNP ya tiene 2.423 contratistas –diecinueve más que en todo 2025– y les ha girado COP 153.000 millones, frente a los COP 125.000 millones de todo el año anterior.

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En todo caso, los contratistas pasaron a convertirse en el motor financiero de varias entidades. Aunque El Espectador solo midió la contratación de 99 entidades estatales, según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, en el año 2025, los contratos de prestación de servicios del orden nacional en más de 878 entidades alcanzaron a realizar 318.000 contratos por un monto aproximado de COP 78,9 billones, equivalentes a cerca de 7,7 % del PIB.

Solo ese año el SENA firmó 50.966 contratos, que suman COP 3,3 billones, y el ICBF unos 26.158, que llegan a los COP 10,5 billones. La nueva directora de esta entidad, Carolina Restrepo Cañavera, detalló que entre 2022 y 2024 el número de contratos de prestación de servicios pasó de 6.427 a 9.795, lo que representa un aumento de COP 5 billones a COP 8 billones en contratación.

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Tras dos meses en el poder y a un par de días de que se apruebe un nuevo presupuesto para la Nación, el cambio de ruta que planteó el presidente De la Espriella todavía no es palpable. A pesar de que mencionó en campaña que reduciría el Estado en un 40 % al eliminar ministerios, embajadas y entidades consideradas innecesarias, hasta el momento no se conoce su hoja de ruta para lograrlo. Sin embargo, sí dejó pinceladas en su anteproyecto del nuevo presupuesto para el año 2027.

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Allí planteó una redistribución en la que varias entidades tendrán que reorganizarse para funcionar en medio de los recortes. La más sonada es la Justicia Especial para la Paz (JEP), que tendrá COP 170.000 millones menos; la Presidencia pasará de COP 10,2 billones a COP 2,3 billones; el sector de Minas y Energía pasa de COP 14,3 billones a COP 7,5 billones, lo que significa un 47,4 % menos; mientras Deporte tendrá una baja del 43,8 % al reducir su presupuesto de COP 496.100 millones a COP 297.700 millones. Y Agricultura baja un 36,5 %, pues pasa de COP 4,4 billones a COP 2,8 billones, una reducción de COP 1,6 billones.

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Dentro de esta última cartera han identificado 18.000 contratos por más de COP 1 billón anual, por lo que buscan reducirlos durante 2027. A este ministerio se encuentra vinculada la entidad con mayor porcentaje de contratistas del Estado: la ANT. Esta quedará con un presupuesto de COP 556.767 millones, un 56 % menos del que tuvo para funcionamiento en la administración anterior.

Allí no para la tijera en esta administración. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que en los próximos meses se presentará una “ley de ajuste fiscal” con la que buscan reducir el tamaño del gasto, en un estimado de COP 40 billones. Aunque en los pasillos de las comisiones económicas aún no se conocen cuáles serían los cambios que plantean desde el Ejecutivo, congresistas de esas comisiones auguran que los recortes se concentrarán en la inversión.

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Mientras eso avanza, el Gobierno deberá empezar a pensar en los planes cuando recorten el Estado. El vicepresidente José Manuel Restrepo le dijo hace unas semanas a El Espectador que parte del proceso de reorganización plantea “abordar programas de recapacitación; otros tendrán nuestro respaldo a través del sector privado para encontrarles oportunidades laborales”. Entre los planes que debe adelantar el Ejecutivo está un aumento en una bolsa especial para las indemnizaciones y la sobrecarga que representará en algunas funciones.

Aunque De la Espriella no ha sido el único que ha recortado el Estado. Juan Manuel Santos lo hizo en 2016 cuando recortó COP 6 billones por la caída de los precios del petróleo; e incluso Petro recortó COP 12 billones en 2025. Por ello, preguntarse los costos reales del Estado, sus funciones, el papel de los contratistas en las entidades y los efectos que esto traería en el futuro del país será el primer paso cuando se habla de un recorte total.

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*Para llevar a cabo esta investigación, El Espectador cruzó una serie de bases de datos públicas donde se encuentra el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda, del cual provienen datos del gasto y nómina de los empleados del Estado, cuyo monto proviene del Presupuesto General de la Nación a través del tiempo (PGN). Las dos bases de datos de datos abiertos de SECOP I y II para conocer los contratos firmados en la última década en ambos sistemas y el SIGEP donde se encuentran los empleos y tipos de planta por entidad según la Función Pública, que le compartió a este diario el dato de la evolución de las plantas del Ejecutivo entre 2016 y 2026.

Y el mapeo del Presupuesto General de la Nación a través del tiempo (PGN) de forma desagregada fue a través del PePE del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana con su herramienta Presupuesto en Perspectiva Económica (PePE) que contiene todos los ingresos, gastos y el recaudo de la nación durante las últimas dos décadas. Las seis bases de datos fueron cruzadas por un modelo de inteligencia artificial que puede cometer errores; sin embargo, fue verificado en cada uno de los movimientos por un periodista de datos.

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