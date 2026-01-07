Así se dividió la opinión de candidatos presidenciales por crisis con EE. UU. y Venezuela

Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia buscan llegar a la Presidencia. Foto: Archivo Particular

A solo cinco meses de la primera vuelta presidencial, los candidatos que esperan llegar al Palacio de Nariño expresaron su preocupación, alegría o rechazo ante la operación en el vecino país y las tensiones con el gobierno estadounidense. Incluso dentro de cada orilla hay fragmentación en las visiones sobre la operación.

El puntero de la derecha, Abelardo De La Espriella, celebró la captura de Nicolás Maduro, pero fue más critico hacia la postura del gobierno colombiano e Iván Cepeda frente a la operación de extracción.

“No es casualidad que Petro y Cepeda se solidaricen con la tiranía. Fueron esbirros de Maduro y son parte de su cartel. ¿Quieren decretar “conmociones internas” en Colombia porque cayó un capo? ¿Quieren robarse las elecciones en Colombia con esa excusa? ¡Ustedes deciden si quieren ser los próximos en un avión hacia EE.UU. con los ojos vendados!“, aseveró el candidato de Salvación Nacional.

Que nadie se confunda. La captura de un dictador y narcotraficante como Maduro es una buena noticia para Venezuela, Colombia y para el mundo entero. Es un golpe esperado durante años contra el verdadero problema: el narco terrorismo, y el populismo criminal.



No es casualidad que… pic.twitter.com/Rk93yMSYku — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 3, 2026

Al día siguiente, escribió una carta en su cuenta de X dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, donde celebra las operaciones en el país vecino y señala al presidente Gustavo Petro como el responsable de la infiltración del crimen organizado en el Estado colombiano. Además, solicitó al gobierno de ese país para que indague si hubo aportes de Nicolás Maduro a la campaña de Gustavo Petro en 2022, e incluso sugirió la posibilidad de una intervención estadounidense en territorio colombiano.

A su vez, De La Espriella en las últimas horas retó al candidato Iván Cepeda a un debate público y abierto con él, en el que responda por sus posiciones sobre Venezuela y los grupos armados.

“Cepeda está escondido, aprovecho para convocarlo a un debate, para que le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, el ELN y la narco dictadura de Venezuela”, dijo en su comunicado.

Otra de las voces en referirse al hecho fue Paloma Valencia, la elegida para ser la candidata del Centro Democrático en la contienda electoral quien expresó su emoción por lo que significa la operación y afirmó que el país vecino inicia el camino de regreso a la libertad y la democracia. Además, rechazó el uso de tratados internacionales para proteger dictaduras y destacó que la soberanía se restablece cuando los pueblos pueden elegir libremente.

“La democracia termina imponiéndose sobre la dictadura. Venezuela vuelve a escribir su historia en libertad”, agregó la senadora Valencia

La caída de Maduro es la muestra de que los tiranos así se asocien con el narcotráfico, el dinero y las armas no pueden prevalecer. Hoy es un nuevo amanecer para Venezuela que le da la oportunidad de restablecer su democracia. pic.twitter.com/UxpoCofR2Y — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 3, 2026

Frente a los choques diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos, la candidata pese a no rechazar los comentarios, asegura que la batalla es en las urnas sin la necesidad de una intervención.

“Venceremos a Gustavo Petro y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie”, afirmó en su cuenta de X.

En el centro, el discurso se centró en la conciliación y buscar canales de diálogo para recuperar la democracia en Venezuela tras la captura de Maduro.

El principal candidato de ese sector, Sergio Fajardo, celebró también la caída del dictador Venezolano. Sin embargo, resaltó que la operación de intervención fue una ruptura del derecho internacional que vulnera los principios de la Carta de la ONU.

Por lo que pidió la apertura de canales de canales de diálogo para que el país no desemboque en un conflicto tras la captura de Maduro y Colombia no termine seriamente perjudicada.

“Hoy hay que proteger nuestras fronteras con todas las capacidades de nuestras Fuerzas Militares”, agregó Fajardo en su comunicado.

La caída del dictador Maduro es un alivio. La recuperación de la democracia en Venezuela es una necesidad urgente después de años de una dictadura que sumió al país en una profunda crisis humanitaria, violó sistemáticamente los derechos humanos y convirtió su territorio en un… — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 3, 2026

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, compartió el discurso de Fajardo, al afirmar que recuperar la democracia en Venezuela es la prioridad de colombianos y venezolanos. También asumió una posición critica frente a la relación entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

“En ningún caso el gobierno colombiano debe prestarse para que se atrinchere el régimen dictatorial y criminal de Maduro, debe liderar una acción multilateral que asegure y estabilice la democracia con seguridad y desarrollo en Venezuela y en nuestra frontera.”

Recuperar la democracia en Venezuela es la prioridad de colombianos y venezolanos. En ningún caso el gobierno colombiano debe prestarse para que se atrinchere el régimen dictatorial y criminal de Maduro, debe liderar una acción multilateral que asegure y estabilice la democracia… pic.twitter.com/D3OkDURGlE — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 3, 2026

López también criticó los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump sobre una una posible intervención en Colombia.

“Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos. El presidente Petro ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. [...] Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica.”, sostuvo la candidata.

En la izquierda las reacciones son divididas. El candidato del partido de Gobierno, Iván Cepeda, categorizó la operación en Venezuela como una agresión por parte de los Estados Unidos y una violación contra los principios fundamentales del derecho público internacional.

“Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional. Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región.”, agregó Cepeda.

ANTE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU EN VENEZUELA



El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EEUU en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 3, 2026

Cepeda exigió respeto hacia el pueblo colombiano y repudió las amenazas del presidente Donald Trump contra el jefe de Estado colombiano.

“Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia. No somos una colonia, ni un protectorado de EEUU. No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario”, aseveró el senador en su cuenta de X.

Mientras otro de los candidatos que buscan participar en la consulta de la izquierda, como Roy Barreras que pide respetar la soberanía colombiana. También invitó a los candidatos de la derecha a sumarse a la marcha convocada por el presidente Petro. Barreras cuestionó duramente a sectores que en el pasado reciente pidieron abiertamente la intervención de Estados Unidos en Colombia, recordando que varios de sus dirigentes “se arrodillaron suplicando a Trump que interviniera en los asuntos internos del país”.

Como exdiplomático, Barreras señaló que la caída de cualquier dictador puede generar esperanza, pero advirtió que nada justifica vulnerar la Carta de las Naciones Unidas ni la soberanía de las naciones. Reiteró que Colombia no es Venezuela ni seguirá ese camino, y que el país necesita un gobierno que una y entienda la diplomacia. “Colombia no está condenada al falso dilema entre el caos y la extrema derecha”, aseguró.

La soberanía de Colombia se defiende con coherencia.

Hoy, ayer, mañana y siempre diremos: ¡Colombia soberana y libre!

No como otros políticos que se arrodillan para pedir intervención extranjera y luego se arrodillan ante el miedo.



Nos vemos mañana Colombia 🇨🇴 , 4:00 p. m., en… pic.twitter.com/TKklcJ9SRv — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 6, 2026

