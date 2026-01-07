Gustavo Petro y Donald Trump tienen su primera conversación: hablaron cerca de una hora

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) dialogaron este 7 de enero. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por cerca de una hora, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump hablaron este miércoles vía telefónica sobre las relaciones entre los dos países. Los mandatarios han tenido duras diferencias ideológicas sobre diversas situaciones, entre las que se cuentan la crisis en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico.

El Espectador supo que junto a Petro estuvieron, entre otros, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Más información: Así se dividió la opinión de candidatos presidenciales por crisis con EE. UU. y Venezuela

Esta conversación es la primera que se da de forma directa entre los dos mandatarios luego de las diferencias públicas que han tenido en los últimos cinco días, desde que se dio la operación militar que derivó en la caída de Nicolás Maduro. Por eso, entre los temas abordados estuvo lo sucedido en Caracas, el ataque a los grupos narcotraficantes y el intercambio verbal que han tenido; incluso, 24 horas antes, se reunió el embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara, y la ministra Villavicencio, quienes terminaron de concretar el diálogo de los mandatarios.

“Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la policía y el ejército. Ellos son los responsables de esta crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora. Que ha estallado entre EE. UU. y Colombia”, confirmó Petro sobre los temas hablados con Trump.

El intercambio de mensajes que han tenido Petro y Trump ha venido escalando, al punto que el primero le dijo al segundo que tenía “un cerebro senil”, y el otro lo calificó de permitir la expansión de “fábricas de cocaína” en Colombia.

Consulte aquí: “Fue un diálogo abierto y fructífero”: Vicecanciller sobre reunión con John McNamara

Esta conversación se registró minutos antes de que el presidente Petro llegara a la Plaza de Bolívar, donde convocó a una manifestación en respaldo a su Gobierno y “en defensa de la soberanía”.

Los presidentes Trump y Petro han tenido duras diferencias ideológicas sobre como el manejo de los Estados y la lucha contra el narcotráfico, lo cual había dificultado que se estableciera un canal de diálogo directo.

Es de su interés: “Cuando un país no controla su criminalidad, terceros países reaccionan”: Álvaro Uribe

La Cancillería colombiana había enviado varias solicitudes de que se diera un espacio de este tipo, pero hasta ahora Washington no había dado respuesta.

Este diálogo se da en momentos en que hay tensión por la operación que ocurrió el pasado 3 de enero en Caracas, donde tropas estadounidenses extrajeron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Otras noticia: Se calienta el ingreso de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia

La operación estuvo acompañada de bombardeos en varios puntos de la ciudad, como el mausoleo de Hugo Chávez, la base aérea La Carolota, el complejo militar Fuerte Tiuna y otros centros en La Guiara y el Aeropuerto Higuerote.

Horas más tarde, el presidente estadounidense aseguró qué Maduro será juzgado en la ciudad de Nueva York por narcotráfico y otros delitos. A su vez, aseguró qué Venezuela sería administrada por Estados Unidos hasta que haya una transición fiable.

Comparta este contenido: Así arrancan el 2026 en las encuestas los candidatos presidenciales: Cepeda sigue punteando

En esa rueda de prensa, el mandatario amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de “fabricar cocaína”. Unos días después, a bordo de Air Force One, manifestó que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”.

La intervención del presidente Petro en Bogotá:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.