Gustavo Petro y Donald Trump tienen su primera conversación: hablaron cerca de una hora

El presidente Gustavo Petro dialogó, desde la Casa de Nariño, con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Estos fueron los temas.

Redacción Política
07 de enero de 2026 - 11:08 p. m.
Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) dialogaron este 7 de enero.
Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) dialogaron este 7 de enero.
Foto: Archivo Particular
Por cerca de una hora, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump hablaron este miércoles vía telefónica sobre las relaciones entre los dos países. Los mandatarios han tenido duras diferencias ideológicas sobre diversas situaciones, entre las que se cuentan la crisis en Venezuela y la lucha contra el narcotráfico.

El Espectador supo que junto a Petro estuvieron, entre otros, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Esta conversación es la primera que se da de forma directa entre los dos mandatarios luego de las diferencias públicas que han tenido en los últimos cinco días, desde que se dio la operación militar que derivó en la caída de Nicolás Maduro. Por eso, entre los temas abordados estuvo lo sucedido en Caracas, el ataque a los grupos narcotraficantes y el intercambio verbal que han tenido; incluso, 24 horas antes, se reunió el embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara, y la ministra Villavicencio, quienes terminaron de concretar el diálogo de los mandatarios.

“Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la policía y el ejército. Ellos son los responsables de esta crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora. Que ha estallado entre EE. UU. y Colombia”, confirmó Petro sobre los temas hablados con Trump.

El intercambio de mensajes que han tenido Petro y Trump ha venido escalando, al punto que el primero le dijo al segundo que tenía “un cerebro senil”, y el otro lo calificó de permitir la expansión de “fábricas de cocaína” en Colombia.

Esta conversación se registró minutos antes de que el presidente Petro llegara a la Plaza de Bolívar, donde convocó a una manifestación en respaldo a su Gobierno y “en defensa de la soberanía”.

Los presidentes Trump y Petro han tenido duras diferencias ideológicas sobre como el manejo de los Estados y la lucha contra el narcotráfico, lo cual había dificultado que se estableciera un canal de diálogo directo.

La Cancillería colombiana había enviado varias solicitudes de que se diera un espacio de este tipo, pero hasta ahora Washington no había dado respuesta.

Este diálogo se da en momentos en que hay tensión por la operación que ocurrió el pasado 3 de enero en Caracas, donde tropas estadounidenses extrajeron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La operación estuvo acompañada de bombardeos en varios puntos de la ciudad, como el mausoleo de Hugo Chávez, la base aérea La Carolota, el complejo militar Fuerte Tiuna y otros centros en La Guiara y el Aeropuerto Higuerote.

Horas más tarde, el presidente estadounidense aseguró qué Maduro será juzgado en la ciudad de Nueva York por narcotráfico y otros delitos. A su vez, aseguró qué Venezuela sería administrada por Estados Unidos hasta que haya una transición fiable.

En esa rueda de prensa, el mandatario amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de “fabricar cocaína”. Unos días después, a bordo de Air Force One, manifestó que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”.

La intervención del presidente Petro en Bogotá:

Video Thumbnail

Por Redacción Política

zorrillo(6652u)Hace 10 minutos
Después de lo que pasó con Maduro, Petro decide llamar a Trump para conversar. Por ahí debieron empezar hace mucho tiempo y se hubieran ahorrado un montón de amenazas e insultos innecesarios.
antonio bonilla(7747)Hace 13 minutos
Petro llama a Trump....caldito en los pantalones de Petro.
Romeo Dolorosa(earx4)Hace 33 minutos
Por lo general no se hace publico lo que hablan con Trump. A ese nivel hay temas reservados. Ojalá Petro sea moderado y deje de buscar pelea. El premio Nobel de Paz ya no fue para él ni para Trump. Petro debe bajarle el tono por completo frente a Trump. Trump es un lenguilargo, busca camorra, pero es un negociante astuto y presidente de la potencia mundial que tiene influencia directa en la región. La diplomacia es para utilizarla, no debe ser reemplazada por el tuiter rabioso.
pedrito opinador(59003)Hace 34 minutos
Trump dicta lo que hay que hacer y ya.
pedrito opinador(59003)Hace 36 minutos
Y todos con nivel C1 en ingles, todos biligues. Les digeron : good night happy new year. Petro llama antes, como buen caballero.
