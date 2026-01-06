Se enciende debate por declaratoria del Cartel de los Soles como organización criminal

Congresistas como Carlos Fernando Motoa e Isabel Zuleta, o el presidente Gustavo Petro discuten por el cartel de los soles. Foto: Archivo Particular

El juicio de Nicolás Maduro en los Estados Unidos dio un giro significativo alrededor de la designación del Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional que ya tiene repercusión en el debate político nacional. Luego de que en el Congreso se le pusiera tal rótulo, tanto en Senado como en la Cámara, algunos sectores cuestionaron la decisión e insistieron en una retractación por parte del Legislativo.

Y es que según reportaron medios internacionales, dentro de los escritos de acusación contra Maduro presentados por el Departamento del Estado, en ningún apartado aparece el nombre de la hasta ahora designada estructura del narcotráfico y en cambio, este sería un término “coloquial” con el que se habrían definido a actores estatales de Venezuela vinculados con delitos de corrupción.

La noticia no tardó en recalar en las esferas políticas de Colombia en las que se recordó que durante el pasado mes de septiembre el Senado aprobó una proposición para designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. La medida se producía en medio de discusiones en suelo norteamericano y europeo en donde también se impulsaron medidas en la misma línea que finalmente prosperaron.

En tanto, la Cámara también aprobó una proposición, esta impulsada por el Centro Democrático, con la que se buscó declarar a esta organización como una organización narcotraficante que, ahora, ya no es vista de esta manera por parte de los Estados Unidos. En medio de ese debate el presidente Gustavo Petro había insistido en que dicha organización no existía e incluso, citó a los organismos de inteligencia nacional para tal declaración. Eso sí, por esas fechas insistía en la existencia de la junta del narcotráfico, de la que tampoco existen indicios por parte de las autoridades.

Sobre este giro, el primero en cuestionarlo fue, precisamente, el mandatario nacional, quien recalcó en sus declaraciones pasadas insistiendo que no habían indicios de la existencia del Cartel de los Soles. En su declaración el presidente afirmó esta vez que “no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un “cartel de los soles”, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles".

A ese comentario siguió asegurando que, con ese argumento de vincularlo al Cartel de los Soles y de señalarlo como un jefe del narcotráfico, fue que desde los Estados Unidos se le incluyó en la denominada Lista Clinton, así como a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Es más, esa misma medida fue cuestionada por Petro en otro trino al afirmar que “le tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump, pero en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar, opinar es libertad, silencio es esclavitud".

Sin embargo, el debate no solo lo encendió el presidente colombiano. En el Congreso el debate también se avivó, pues algunos sectores del oficialismo criticaron la medida adoptada por las dos Cámaras del Legislativo y manifestaron en la necesidad de retractarse de esa declaración.

“Hoy ante la realidad que tienen que reconocer los mismos medios sobre la manera como Donald Trump se inventa carteles con el propósito de ambientar una operación militar que le permita robarse el petróleo de Venezuela, queda en ridículo el Senado de Colombia con haberle aprobado esa absurda proposición a un senador que no tiene idea de sus competencias, vergüenza deben sentir quienes votaron a favor”, dijo Isabel Zuleta (Pacto Histórico), en medio de este debate. Además, la cogresista hizo alusión a Jonathan Pulido ‘Jotape Hernández’, senador de la Alianza Verde que, según Zuleta, solo puede celebrar “logros” que consideró como falsos.

También alzó su voz al respecto María José Pizarro, senadora de la misma bancada del oficialismo y jefe de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, quien insistió en que “la incursión militar de EEUU a Venezuela está basada en una mentira: el propio DOJ reconoce que el Cartel de los Soles es una cultura de corrupción, no una organización narcotraficante real. Y acá en Colombia aún persisten quienes quieren traicionar a su patria pidiendo intervención extranjera”.

Sin embargo, los sectores de oposición desestimaron que deba existir una retractación de estas declaratorias, aludiendo a la independencia que mantiene el Congreso. Así lo expresó el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) a El Espectador quien aseguró que “una cosa son los EE.UU. y la postura del Departamento de Justicia de ese país y otra, muy distinta, el Legislativo de Colombia, donde tenemos perfectamente claro que elementos del régimen Chavista han colaborado activamente con la ilegalidad. Tal como lo han hecho con la insurgencia colombiana e incluso organizaciones procedentes del Medio Oriente”.

El congresista, además, enfatizó que “al margen de lo que suceda en el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York, otros legislativos del mundo como es el caso del Parlamento Europeo han ido más allá con su designación: acusando al Cártel de los Soles de terrorismo. Algo especialmente cierto si tenemos en cuenta que el Chavismo lleva décadas refugiando combatientes del ELN y las ahora disidencias de las FARC”.

Desde otros sectores la determinación es la misma al considerar la independencia del Legislativo en este panorama, por lo que aseguran varias voces que no deberían considerarse las decisiones de un juicio que apenas inicia contra Maduro, a quien, sin embargo, le siguen vinculando en casos de narcotráfico.

