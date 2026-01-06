Así arrancan el 2026 en las encuestas los candidatos presidenciales: Cepeda sigue punteando

Iván Cepeda lidera la intención de voto para las elecciones del 2026. Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella le siguen en la lista. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el 1 de noviembre las encuestas volvieron a jugar un rol fundamental en la contienda electoral, debido al levantamiento del veto para realizar sondeos de opinión en el país, tras aprobarse la nueva ley de encuestas en junio de 2025.

Invamer —3.800 encuestas—, el Centro Nacional de Consultoria (CNC) —2.140 encuestas— y Cifras & Conceptos —3.361 encuestas— conforman el panorama de opinión actual al ser las primeras en marcar el camino de los porcentajes a menos de seis meses de la primera vuelta presidencial. En las tres existen patrones que revelan un panorama electoral más consistente aunque con mucha incertidumbre, especialmente en el centro y la derecha.

Le puede interesar: Culminó reunión entre canciller Villavicencio y John McNamara: de esto hablaron

La tendencia, que abarcó las seis regiones del país con una decena de municipios y cerca de 26 capitales, muestra en los tres casos a Iván Cepeda como el seguro contrincante en segunda vuelta con porcentajes que van desde el 24 % al 31 %, dependiendo la encuestadora.

En paralelo, Abelardo de la Espriella cuenta con la mitad del porcentaje de la ficha de la izquierda, al abarcar un rango entre el 14 % y el 18 %, por lo que sería el candidato de la derecha en llegar a segunda vuelta. En un tercer lugar, muy lejano al presidenciable del oficialismo, se encuentra todavía Sergio Fajardo con un 8 % en las últimas mediciones del CNC e Invamer, aunque Cifras y Conceptos lo llega a igualar al 24 % de Cepeda en primera vuelta.

La narrativa no es tan distinta en segunda vuelta. Según Invamer —la última en salir— Cepeda con un 59,1 % logra ganarle a Abelardo en segunda vuelta, quién tiene un estimado de 36,2 % hasta noviembre de 2025.

Sin embargo, esa misma medición propone que Sergio Fajardo podría competir frontalmente al hoy senador por llegar a la Casa de Nariño, pero la puja se definiría por una distancia mínima, pues el candidato del Pacto Histórico sumaría 48,9 % de votos, mientras que Fajardo tendría 46,4 %.

Lea también: “No existe el delito de opinión”: congresistas sobre denuncia del ministro de Justicia

Por otro lado, un nombre en común que se repite en los tres escenarios es el de Claudia López, quien encabezaría un segundo lote de posibles candidatos que puedan sumarse para competir en primera vuelta, pero que, sin embargo, no supera el rango del 5 % en la intención de voto. Ahora bien, la exalcaldesa de Bogotá se encuentra en un proceso en solitario, pues de momento no ha declarado su ingreso a ninguna consulta de marzo.

Otro caso similar es el de Miguel Uribe Londoño. El padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay figuraba también en ese bloque “perseguidor” - como lo catalogaron desde Cifras y Conceptos - con algo más de 4 % de favorabilidad en las encuestas. Sin embargo, su salida de la contienda del Centro Democrático alteró su proceso electoral del que hoy no se tiene conocimiento sobre su futuro.

#Atención Miguel Uribe Londoño se retira de la militancia del Centro Democrático. "No respondieron a mis llamadas, no escucharon mis argumentos, no se me respetó el derecho legítimo a la defensa". Agregó que "sus principios no se negocian y que ya no le interesa la rectificación… pic.twitter.com/EW3iWOHd15 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 2, 2025

La contienda de esa colectividad avanzó tras la salida expulsión de Uribe Londoño y dejó como vencedora a la senadora Paloma Valencia. La congresista ingresó en la coalición de “La Gran Consulta por Colombia”, donde también se encuentran actores de la centroderecha como Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Daniel Palacios, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

En el otro lado de la balanza, la izquierda avanza en la conformación del ‘Pacto Amplio’, una consulta de sectores de centroizquierda que irá desde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hasta figuras como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Daniel Quintero. Aunque la mayoría de ellos no supera el 1% en las encuestas, se medirán en las urnas el próximo 8 de marzo para escoger un candidato único de esa corriente.

Le puede interesar: Más de diez marchas en tres años: así han sido las manifestaciones convocadas Petro

En las redes sociales, el nuevo campo de influencia electoral, tres candidatos son los que más han gastado en los últimos 30 días de diciembre. Según los datos disponibles en Meta —Facebook e Instagram—, el primero de ellos es el exembajador de Colombia en EE. UU., Juan Carlos Pinzón, quién pautó por cerca de COP 130 millones; le sigue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia con COP 73 millones y el último del podio es el exministro de hacienda de la era Santos, Mauricio Cárdenas con COP 54 millones.

En contraste, quienes menos invirtieron en pauta en redes sociales durante los últimos 30 días fueron Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López; y el exconcejal Juan Daniel Oviedo, quien busca inscribirse por firmas. Galán y López no superaron los COP 100.000, mientras que Oviedo apenas sobrepasó los COP 2 millones.

Le puede interesar: Paloma Valencia denuncia presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad

El patrón no difiere del observado en los últimos 90 y 180 días. La única variación es que la candidata del Centro Democrático desplazó al excontralor Felipe Córdoba, quien en los últimos tres meses se había ubicado en el segundo lugar tras acumular COP 162 millones en pauta. Y, sin duda, quien más ha invertido en su imagen en redes sociales es Juan Carlos Pinzón, con COP 541 millones en publicidad durante los últimos seis meses.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.