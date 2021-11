“La campaña nuestra fue manejada de manera impecable”: Duque

Desde Dubai (Emiratos Árabes), donde se encuentra de visita oficial, el presidente Iván Duque le salió al paso a la versión del aporte de $560 millones por parte de una compañía del cuestionado empresario Carlos Mattos, a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2018.

“La campaña nuestra fue manejada de manera impecable por Luis Guillermo Echeverry, ahí no se recibieron donaciones de empresas, solo personas naturales y con un límite claro (…) Para la segunda vuelta no recibimos un solo peso de ningún particular. Se financió todo con reposición de votos”, manifestó el primer mandatario.

Mattos se encuentra actualmente detenido en España y afronta un proceso de extradición a Colombia, donde está acusado de presuntos sobornos a funcionarios en un litigio judicial que mantuvo con la compañía coreana Hyundai Motor Company, de la cual fue su delegado en el país. También se le señala de un supuesto pago de $200 millones a una juez de Bogotá.

“Los partidos, que son entidades totalmente distintas a las campañas y son personalidades jurídicas distintas, pueden recibir recursos. Esos deben ser registrados y deben estar en todos los reportes de gasto”, agregó el jefe de Estado al ser indagado sobre el tema, recalcando además que lo que espera es que el Centro Democrático, su partido, “pueda mostrar lo que recibió de los patrocinadores. No recibimos recursos de empresas ni muchos menos por parte del partido recursos distintos a los que la ley permite que se gasten”, enfatizó.

Según reveló Caracol Radio, la compañía Inmobiliaria CMB SAS, propiedad de Mattos, donó los $560 millones y según el acta de su junta directiva de agosto de 2018, la plata se aprobó para la campaña presidencial pero terminó en las cuentas del Centro Democrático. Dicha acta aparece firmada por Carlos Mattos, principal accionista.

La importancia de esta revelación tiene que ver con que la defensa jurídica de Mattos en Colombia y España considera que esta donación implica un impedimento para el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el proceso de extradición e incluso una posible nulidad en todo lo actuado. Los abogados del empresario estarían estudian si radican recusación.