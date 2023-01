La molestia del Congreso por las declaraciones de la ministra Irene Vélez en Davos

La ministra de Minas, Irene Vélez, fue citada a un debate de moción de censura a finales de 2022, que apenas fue apoyado por 24 congresistas de oposición. Foto: El Espectador

Una vez más las declaraciones de Irene Vélez, ministra de Minas, son motivo de debate en el mundo político. En el reciente Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, Suiza, en el que participó el presidente Gustavo Petro con posiciones muy férreas sobre la necesidad de descarbonizar la economía, la ministra Vélez volvió a anunciar que Colombia no aprobará más contratos de explotación de petróleo y gas.

No es la primera vez que la minminas hace pública la intención del país de no aprobar más contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, aunque la mayoría de veces ha tenido que salir el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a aclarar que el gobierno Petro no está cerrado a otorgar nuevos contratos para este fin.

Esa, de hecho, fue una de las razones para que el Congreso adelantara a finales de noviembre de 2022 un debate de moción de censura contra Vélez, que fue respaldada por apenas 24 congresistas mientras que la decisión de mantenerla en el cargo arrasó con 132 votos. No obstante, la incertidumbre que para algunos congresistas generan el tipo de declaraciones que dio Vélez desde Davos se evidenciaron en la molestia que evidenciaron varios congresistas, incluso algunos que votaron en contra de sacarla de su cargo.

Como era de esperarse, la oposición fue la más activa en sus pronunciamientos contra la ministra. Desde el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín manifestó que las palabras de Vélez en Davos “evidencian el desconocimiento que tiene el gobierno Petro de la realidad económica y social del país” y calificó como “una bomba de tiempo” ese tipo de declaraciones que a su consideración “ponen en riesgo no solo la seguridad energética, sino también la fiscal y con ella la social”.

Su copartidario Andrés Forero, uno de los promotores de la fallida moción de censura contra Vélez, dijo por su parte que si el procedimiento hubiera sido exitoso “Vélez no estaría causándole tanto daño al país desde Davos”. El representante por Bogotá culpó a algunos partidos de mantenerla en su cargo para “no indisponer al gobierno” y anteponer la unión de la coalición oficialista a “la defensa de los intereses de los colombianos”.

La improvisación y el radicalismo de @IreneVelezT hará que la “transición energética” del país consista en importar gas y petróleo de Venezuela pudiendo producirlos dentro de nuestras fronteras. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) January 19, 2023

El también representante del uribismo Juan Espinal acusó al gobierno Petro de gustarle “la leche, pero no la vaca” al considerar que la ministra básicamente anunció “el sacrificio de la vaca” con la que se pagaría buena parte del presupuesto bienal de regalías. “¿Cuál es el argumento técnico de sus declaraciones, ustedes se comprometieron con un estudio para tomar decisiones en materia de hidrocarburos, ya existente? De lo contrario, sus declaraciones son muy irresponsables con el país que representa”, advirtió el representante por Antioquia.

El otro partido de oposición, Cambio Radical, también aprovechó el discurso de Vélez para tildar de “improvisación” los anuncios que se vienen haciendo desde la cartera de Minas, como lo mencionó el senador David Luna, quien también resaltó la “incertidumbre” que siente tras el anuncio. “Un día dicen que sí y al otro que no, lo único cierto es que le están haciendo un gran daño a la economía del país. Presidente Petro, necesitamos generar tranquilidad y confianza y su ministra de Minas no lo está logrando”, sostuvo el congresista.

Carolina Arbeláez, también de Cambio Radical y otra de las promotoras de la moción de censura, fue más allá y señaló a Vélez de tener “un negocio” con Venezuela para “importar hidrocarburos” desde ese país. “Entregar nuestra soberanía energética y depender del régimen de maduro”, sugirió la exconcejal de Bogotá y representante por la capital sobre el supuesto objetivo de Vélez.

Incluso desde la cuenta oficial del partido criticaron la postura crítica contra Vélez por parte de algunos congresistas como Catherine Juvinao (Alianza Verde) que votaron contra la moción de censura, tal como lo hizo el representante Espinal del Centro Democrático quien con sátira cuestionó: “Veo a muchos congresistas que votaron ‘No’ a la moción de censura de Irene Vélez indignados, ¿qué esperaban de la incompetencia y la mezquindad de la radical ambientalista?”.

#UnaGranCasualidadEs que por fin, los mismos aliados del gobierno del "cambio" de Petro se dieron cuenta, que Irene Vélez no es la Minminas que requiere Colombia. La #TransicionEnergeticaEs un tema crítico donde no se puede improvisar.



¿Cuándo se darán cuenta del resto? 🤔🙄. pic.twitter.com/9Kwnvmql89 — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 20, 2023

Pero Juvinao no fue la única integrante de la coalición de gobierno que expresó malestar por las palabras de la ministra. El presidente del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico) defendió la apuesta por la transición energética que planteó el Gobierno, pero pidió ser “supremamente precisos y claros en la agenda” para financiarla.

“Tenemos que llegar al indispensable escenario deseable de las energías limpias, pero las energías eólicas y solares cuestan tiempo y mucho dinero. Si se decidiera no sacar nuestro petróleo, que es nuestra principal fuente de ingresos hoy para poder financiar esas energías limpias, nos podemos quedar sin el petróleo y sin las energías limpias”, explicó el congresista.

Aún más críticos fueron las voces del Partido Liberal, también de la coalición de gobierno, que se pronunciaron contra Vélez. “Las consecuencias de sus anuncios irresponsables siguen siendo catastróficos para Colombia. Indiscutiblemente sus declaraciones tienen un costo financiero, social y energético para nuestro país. ¡No más incertidumbre, ya está bueno!”, declaró el senador Mauricio Gómez Amín.

Con el senador coincidió su copartidario Juan Pablo Gallo, quien le pidió a Vélez “no más improvisación” y controvirtió que “por un lado, la ministra de Minas sigue enviando mensajes que alarman los mercados en tiempos económicos difíciles” y que en la otra orilla hay otras voces hablando sobre la continuidad de los contratos de exploración. “¿Hasta cuando?”, preguntó el senador liberal.

Y desde el Partido de la U, otro de la bancada oficialista, el representante Víctor Manuel Salcedo insinuó que las posiciones de Vélez en la moción de censura y en Davos son muy diferentes. “No es la misma que estuvo en la moción de censura: la defensora de los trabajadores del sector hidrocarburos/petróleo, la que reconoció el aporte a la economía no es la misma que fue a Davos en donde acabó con la industria dejando en la cuerda floja a miles de familias colombianas”, expuso el representante, que pidió no olvidar que dicha industria aporta el 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).