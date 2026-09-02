Centro Democrático busca contrarreforma pensional, ley anticapuchos y bajar gasto en campaña

Centro Democrático busca ley "anticapuchos", contrarreforma pensional y eliminar reposición de votos en las consultas interpartidistas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Luego de que la Corte Constitucional le diera luz verde al grueso de la reforma pensional del expresidente Gustavo Petro, el Centro Democrático anunció que alista una contrarreforma pensional debido a que la presentada “tiene efectos” que pueden “perjudicar a los colombianos”. Además, la colectividad radicó un proyecto de ley “anticapuchos” y otro respecto a reducir los gastos en campaña eliminando la reposición de votos en las consultas interpartidistas.

Luego de una reunión de bancada en la que estuvo conectado el expresidente Álvaro Uribe, el partido focalizó los cambios que plantea para esta reforma y propone retornar saldos ahorrados a quienes no logren pensionarse, reducir el umbral de cotización a un salario mínimo y permitir que las personas puedan elegir entre fondos -ya sea entre uno privado o Colpensiones-.

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“Usted no le puede dejar una deuda impagable a las nuevas generaciones. Y eso implica que cada quien se haga cargo de su ahorro pensional cuando puede. Cuando usted no tiene cómo ahorrar, cuando usted no tiene un trabajo formal, cómo el Estado ayuda a que usted pueda tener una vejez digna y que los recursos del Estado vayan a esos colombianos que lo necesitan. Y cómo logramos a incentivar a los colombianos a ahorrar en las pensiones”, aseguró la excandidata y exsenadora Paloma Valencia.

Por su parte, el senador Andrés Forero señaló que, según él, existen varios aspectos de la reforma pensional que pueden perjudicar a los trabajadores y aseguró que su colectividad pretende modificar las disposiciones “que afectan a quienes alcanzan la edad de retiro sin haber completado el número de semanas exigidas para obtener una pensión”.

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Forero sostiene que existen posibles consecuencias de la nueva regulación para el ahorro del país, por lo que se planteó la necesidad de revisar el esquema mediante el cual Colpensiones lleva a cabo la administración de los recursos pensionales. “Vamos a romper el monopolio del manejo de los flujos de pensión que le dio la reforma al presidente Petro a Colpensiones”, precisó Forero.

Además de esta contrarreforma, la colectividad también radicó un proyecto para concretar una “ley anticapuchos”. “Aquí lo que queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99 % de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar; pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta, sale a delinquir”, dijo el representante Jaime Arizabaleta.

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Por su parte, el congresista Julio César Triana dijo: “No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia. Con este proyecto buscamos que las autoridades tengan herramientas reales no solo para judicializar, sino para agravar la pena a quienes se valen del anonimato y la capucha para delinquir y eludir a la justicia”.

Por último, el senador Hernán Cadavid radicó un proyecto para eliminar la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas. “La iniciativa busca evitar que los recursos de los colombianos sean utilizados para financiar los resultados electorales de mecanismos internos de los partidos y movimientos políticos”, dijo el partido.

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“No podemos seguir utilizando recursos de todos los colombianos para financiar consultas políticas. En un país con tantas necesidades, cada peso del presupuesto público debe ser utilizado con responsabilidad y priorizando el bienestar de los ciudadanos”, afirmó Cadavid.

En esta línea, se sostiene que “el proyecto no busca limitar la realización de consultas ni la participación política. Los partidos y movimientos podrán continuar utilizando estos mecanismos para escoger sus candidatos o tomar decisiones internas, pero sin que el Estado tenga que asumir el costo de cada voto obtenido”.

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