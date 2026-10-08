"La responsabilidad fue compartida": Colombia Risk por empalme entre Petro y De la Espriella

En ese documento de 41 páginas se deja en claro que, aunque "hubo una transferencia de poder entre Petro y De la Espriella, el empalme fue atípico". En…

El fallido proceso de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella dejó severas consecuencias que aún tocan el mandato de la nueva jefatura de Estado. Así lo detalla un informe publicado por Colombia Risk en el que se explican las consecuencias de ese fallido proceso que, entre otras, también impidió una foto oficial de tránsito de mando entre Petro y De la Espriella.

En ese documento de 41 páginas se deja en claro que, aunque "hubo una transferencia de poder entre Petro y De la Espriella, el empalme fue atípico". En efecto, el proceso con el se habitualmente se hace una entrega de un balance de las cifras del Estado entre la administración saliente y la entrante, se truncó tan solo cinco días después de su arranque en medio de numerosas acusaciones por corrupción y serias diferencias ideológicas.

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Para tal fin fueron designados el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, como líder de la delegación del gobierno Petro, y José Manuel Restrepo, entonces vicepresidente electo y que ejerció como vocero del equipo de De la Espriella. Y aunque se inició un proceso con una visita de Restrepo a la Casa de Nariño y se estableció un cronograma para su desarrollo, ese empalme duró tan solo cinco días. El 2 de julio fue la primera visita, pero en la mañana del 7 de julio todo quedó en el limbo, pues De la Espriella dio la orden de suspender ese intercambio de información. El motivante fueron los mensajes de Petro en los que desconoció, sin pruebas, la legitimidad del proceso electoral que determinó al nuevo inquilino del Palacio presidencial el 21 de junio.

Y agudizando la disputa, ya en el poder, la administración de De la Espriella realizó la entrega del denominado "libro blanco" ante Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, un documento en el que detallaron presuntos escándalos de corrupción que se habrían efectuado en el anterior gobierno. En este análisis de Colombia Risk se asegura que "esta estrategia otorgó réditos políticos a la confrontación y estableció un incentivo para que futuros Gobiernos investiguen, depuren y judicialicen antes de comprender el Estado que reciben".

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Además, estimó: "aunque todos los ciudadanos son responsables de denunciar irregularidades y presuntos actos de corrupción, no es tarea del Gobierno entrante judicializar al anterior Gobierno, o presentar alertas como responsabilidades comprobadas. El Gobierno De la Espriella ocupó políticamente funciones que le corresponden a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría".

Este caso, según Colombia Risk, no resulta atípico, pero sí abre la puerta para que se pueda replicar en las regionales del 2027, fechas en las que se elegirán gobernadores y alcaldes en el país. De hecho, en este contexto se cita el caso del tránsito de mando en Medellín en 2023, cuando no hubo empalme entre lo que fue la administración de Daniel Quintero -quien renunció meses antes de las elecciones- con Federico Gutiérrez, vencedor en esa contienda. El ahora alcalde anunció que se lideraría una serie de auditorías forenses, procesos que también lideró José Manuel Restrepo.

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"Durante los primeros meses de 2024, la Alcaldía de Gutiérrez reportó cerca de 500 hechos que consideraron hallazgos de supuesta corrupción, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería y las contralorías competentes. El 31 de agosto de 2026, Gutiérrez entregó al FBI pruebas de supuesta corrupción que cometió Quintero siendo alcalde de la ciudad y el dinero terminó en Estados Unidos", cita este informe.

En su apartado de lecciones, el informe publicado este jueves estima que "el empalme no obliga al Gobierno entrante a preservar el proyecto político anterior, pero sí a conocerlo antes de decidir qué continúa, qué corrige y qué desmonta". Asimismo remarcaron que "La transferencia es más útil para el Gobierno entrante cuando participan los ministros designados, quienes tendrán la autoridad de tomar decisiones", pues en el caso De la Espriella, su llegada al poder también se dio con la ausencia de nombramientos en varias entidades clave. Eso se atenuó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Ahora bien, en esos mismos puntos también se resaltó la estrategia de los denominados "empalmes regionales", que implicaron la presencia de De la Espriella para conocer la situación de los departamentos y establecer un bloque de proyectos para priorizar en su mandato. La estrategia, que sigue en marcha ahora en Gobierno, lleva el nombre del "Milagro de las Regiones".

"Este movimiento buscó capitalizar el desgaste territorial del Gobierno Petro, percibido por sectores de la oposición como una Administración centralista y de confrontación con alcaldes y gobernadores. (…) De la Espriella buscó proyectar una imagen de capacidad de ejecución frente a los mandatarios locales, construir una red temprana de aliados para las elecciones regionales de 2027 y fortalecer su capacidad de interlocución con el nuevo Congreso 2026-2030. Al asegurar el respaldo de gobernadores y alcaldes, es probable que De la Espriella aproveche la influencia que estos ejercen sobre las bancadas regionales para facilitar la construcción de mayorías en un Congreso fragmentado, particularmente en la Cámara de Representantes", dice ese informe.

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Entre otros puntos, se cuestionaron los millonarios contratos que en diferentes entidades se firmaron a días de culminar el mandato. De hecho, al respecto el informe asegura que "la ruptura del empalme impidió hacer la distinción entre preservar la operación estatal

y decisiones injustificadas de contratación, por lo cual el equipo de De la Espriella asumió todo nombramiento durante este período como clientelismo y evidencia de que Petro pretendía dejar intereses «amarrados»".

Otros puntos analizados fueron el tránsito en algunos ministerios clave como Defensa, Hacienda, Salud, Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación. Para ellos hubo respuesta inmediata por parte del gobierno De la Espriella y una serie de estrategias que ya se han ido implementando tras los dos primeros meses en el poder. Ahora bien, también se criticó las "limitaciones" de órganos de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) pues, "En términos prácticos, entregó a los organismos de control información que, en una proporción importante, provenía de sus propios reportes. Una fuente describió este movimiento como la conversión de la Contraloría en un «mensajero glorificado»".

Finalmente, Colombia Risk advirtió que "la transición mostró que romper las conversaciones no produce necesariamente un costo

político y que la confrontación permite movilizar a los electores. Es probable que futuros equipos entrantes lleguen con hipótesis de corrupción, mientras los Gobiernos salientes se limiten a entregar lo estrictamente exigido por la ley. Es muy probable que esta dinámica se vea en los empalmes territoriales de 2027, particularmente donde ocurra una alternancia entre proyectos políticos enfrentados, y en el próximo empalme en 2030″.

"La transición Petro–De la Espriella demuestra que una democracia puede transferir el poder sin transferir adecuadamente el Estado. No hubo un quiebre del orden constitucional, pero sí se debilitaron las prácticas que permiten que la alternancia ocurra sin paralizar capacidades, destruir conocimiento o convertir al adversario en objeto de persecución. Todo lo anterior con beneficios políticos a corto plazo para el Gobierno entrante, pero con altos costos que se evidenciaron muy tempranamente con la emergencia al inicio de la Administración", concluye el informe.

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