Centro Democrático salió en defensa de la senadora Posada tras choque con Rodrigo Londoño

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Centro Democrático salió este jueves en defensa de una de sus 17 senadoras por cuenta de la polémica que se abrió en torno a las acciones que se han adoptado desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El debate tocó a varios exFarc y se metió a la discusión que aún vive en el Congreso por cuenta de los recursos que se le asignan a ese tribunal transicional.
Se trata de la senadora María Clara Posada que, con base en información directa de la misma JEP, lleva varias semanas planteando debates públicos sobre cómo ha operado esa jurisdicción. En sus denuncias ha hablado de viajes internacionales que supuestamente no están justificados y –entre otros asuntos– de audiencias reservadas que ponen en duda, según su versión, la idoneidad de los procesos.
Más información: Salvación Nacional y petrismo chocaron en sesión de ascensos policiales en el Congreso
Todo esto, por supuesto, ha sido rechazado por los voceros oficiales de la JEP, que está inmersa en una discusión legislativa por una reducción de recursos que supera los COP 100.000 millones. Ese monto está en el presupuesto general de 2027 que se debate en el Congreso.
“El Centro Democrático rechaza categóricamente los señalamientos y amenazas lanzadas por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, en contra de la senadora María Clara Posada. Con contundencia y apegada a la verdad, la congresista ha cuestionado el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a las Farc”, dijo el partido del expresidente Álvaro Uribe, quien además es uno de los críticos más fuertes de lo pactado en La Habana en 2016.
Consulte aquí: Derecha e izquierda miden fuerzas en las calles: habrá marchas el 14 de octubre
A lo que se refiere la colectividad es a un pronunciamiento de Londoño, en el cual aseguró que la publicación de las audiencias reservadas, según él, constituyen supuestamente una conducta penal que debería investigarse. “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, aseguró.
“En este caso, ‘señor’ Timochenko, no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información. Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP. Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, le respondió Posada.
Otras noticias: De la Espriella echa mano de facultades extraordinarias, ¿las usará para reducir el Estado?
Es en ese marco que se dio la defensa del uribismo a su congresista. Incluso, el partido oficialista –alineado con el presidente Abelardo de la Espriella– advirtió que lo que dice quien fue cabecilla del secretariado de las extintas Farc podría derivar en un riesgo sobre la legisladora. “El ejercicio de la senadora se enmarca en su labor de control político y en su respaldo incondicional a las víctimas, quienes aún esperan verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nuestra bancada no se dejará intimidar. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la senadora María Clara Posada”, señaló el Centro Democrático.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
-
antonio(7747)•Hace 1 hora" La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito ". Y los secuestros, los asesinatos, reclutar y violar menores, los actos terroristas son delitos mas graves y aun asi uds fueron premiados con 8 años de curules en el congreso y ud disfruta de 6 camionetas de alta gama blindadas y esquema de seguridad de 16 personas.. POR ESO EN EL PLEBISCITO VOTAMOS NO A LA IMPUNIDAD, NUNCA SE DIJO NO A LA PAZ.