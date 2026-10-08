Centro Democrático salió en defensa de la senadora Posada tras choque con Rodrigo Londoño

Se trata de la senadora María Clara Posada que, con base en información directa de la misma JEP, lleva varias semanas planteando debates públicos sobre cómo ha operado esa…

El Centro Democrático salió este jueves en defensa de una de sus 17 senadoras por cuenta de la polémica que se abrió en torno a las acciones que se han adoptado desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El debate tocó a varios exFarc y se metió a la discusión que aún vive en el Congreso por cuenta de los recursos que se le asignan a ese tribunal transicional.

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Se trata de la senadora María Clara Posada que, con base en información directa de la misma JEP, lleva varias semanas planteando debates públicos sobre cómo ha operado esa jurisdicción. En sus denuncias ha hablado de viajes internacionales que supuestamente no están justificados y –entre otros asuntos– de audiencias reservadas que ponen en duda, según su versión, la idoneidad de los procesos.

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Todo esto, por supuesto, ha sido rechazado por los voceros oficiales de la JEP, que está inmersa en una discusión legislativa por una reducción de recursos que supera los COP 100.000 millones. Ese monto está en el presupuesto general de 2027 que se debate en el Congreso.

“El Centro Democrático rechaza categóricamente los señalamientos y amenazas lanzadas por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, en contra de la senadora María Clara Posada. Con contundencia y apegada a la verdad, la congresista ha cuestionado el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a las Farc”, dijo el partido del expresidente Álvaro Uribe, quien además es uno de los críticos más fuertes de lo pactado en La Habana en 2016.

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🚨 COMUNICADO DE PRENSA: RECHAZO A SEÑALAMIENTOS DE ALIAS "TIMOCHENKO" CONTRA LA SENADORA MARÍA CLARA POSADA



El Centro Democrático rechaza las amenazas de alias "Timochenko" contra la senadora @MaclaPosada . El partido respalda su trabajo de control político a la JEP.@lafm… pic.twitter.com/WIcZWubV5r — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 8, 2026

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A lo que se refiere la colectividad es a un pronunciamiento de Londoño, en el cual aseguró que la publicación de las audiencias reservadas, según él, constituyen supuestamente una conducta penal que debería investigarse. “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, aseguró.

“En este caso, ‘señor’ Timochenko, no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información. Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP. Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, le respondió Posada.

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Es en ese marco que se dio la defensa del uribismo a su congresista. Incluso, el partido oficialista –alineado con el presidente Abelardo de la Espriella– advirtió que lo que dice quien fue cabecilla del secretariado de las extintas Farc podría derivar en un riesgo sobre la legisladora. “El ejercicio de la senadora se enmarca en su labor de control político y en su respaldo incondicional a las víctimas, quienes aún esperan verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nuestra bancada no se dejará intimidar. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la senadora María Clara Posada”, señaló el Centro Democrático.

Imputaciones que terminarán en penas “restaurativas”, entre jardinería y artes escénicas, para los asesinos de las FARC.



Mientras tanto, los militares seguirán siendo señalados, ellos sí, como criminales y obligados a confesar delitos que no cometieron, so pena de pagar una… https://t.co/sOKl0ibsWq — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 7, 2026

La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito



Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes – comenzando la de los militares https://t.co/IoYbrMQXvZ — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) October 6, 2026

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