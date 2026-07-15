Niegan otra recusación en el CNE y se destraba proceso en Cámara: ¿cuántas curules faltan?

Audiencia en la sala plena del CNE Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó otra recusación presentada por el partido Cambio Radical en contra de la magistrada Alba Lucía Velásquez en medio de la asignación de la última curul de Cundinamarca en la Cámara de representantes. Con esta decisión se destraba el proceso en el que se siguen asignando las últimas curules de la Cámara en el proceso de escrutinios que adelanta el CNE.

Según el ente electoral, luego de revisar la recusación del partido, se decidió “declarar infundadas las recusaciones formuladas en la presente actuación respecto del conocimiento y trámite de los desacuerdos surgidos entre los delegados del Consejo Nacional Electoral durante el escrutinio de la votación para la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca, de las reclamaciones y solicitudes de saneamiento presentadas en sede de escrutinio nacional y de la declaración de la elección correspondiente a dicha circunscripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo”.

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Aunque el CNE ya hizo entrega de la credencial para el nuevo Senado que se posesiona el próximo 20 de julio, en la Cámara la historia es otra.

Si bien ya se entregaron algunas de las credenciales en la Cámara -incluidas las de los dos representantes por el Chocó, Omar Francisco Vilda y Astrid Sánchez; y la del Estatuto de Oposición que le pertenece a Aida Quilcué- la circunscripción en Cundinamarca y las especiales afro e indígena están en veremos.

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En la primera son siete curules, pero existe una fuerte pelea entre movimientos por el último lugar: la coalición Centro Democrático y Mira, Cambio Radical y el Partido Liberal. Además, faltan también dos de las especiales afro y una de la indígena.

En ese sentido, el senador Carlos Guevara, del partido Mira, manifestó este miércoles: “Estamos muy preocupados porque ya estamos a pocos días de la posesión del Congreso y no ha habido un escrutinio, por supuesto, que garantice lo que el partido logró el 8 de marzo en las votaciones”. Y agregó: “El llamado muy respetuoso al Consejo Nacional Electoral es que actúe en transparencia, en objetividad, que ponga de presente y ratifique la decisión que los jueces de la República nos dieron en primera instancia de tener esta curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca del partido político Mira”.

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Precisamente el pasado 12 de julio, la coalición ya había emitido un comunicado para denunciar supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio por parte del CNE. “Nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas. No permitiremos que errores, duplicidades o decisiones contrarias a la ley cambien la voluntad de la gente”, dijo Manuel Virgüez, presidente del partido político Mira.

Lo cierto es que, en medio de la disputa por las curules faltantes, el CNE tiene hasta el próximo 19 de julio para determinar a quién le pertenecen estos 10 escaños y entregar la credencial a los representantes correspondientes.

Hasta que no se defina la última curul de Cundinamarca no se puede dar la asignación de las otras curules de este departamento y sin ese paso no puede entrarse al estudio de las tres curules especiales que harían falta para finalizar el proceso.

Así las cosas, se espera que entre jueves y viernes se pueda tener una ponencia. Por el momento, el Mira sacaría una ligera ventaja en las votaciones, de cerca de 100 votos, lo que le entregaría la séptima curul. Todo está en manos de la magistrada Velásquez y la decisión que proyecte.

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