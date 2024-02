“La voluntad del Congreso no puede modificarse”: congresistas alertan sobre presupuesto 2024

Fotografía de archivo del Congreso de la República. Foto: Unidad de Video

En los últimos días, congresistas se han pronunciado sobre la preocupación que tienen por la falta de claridad en la distribución de los fondos para megaproyectos locales en el presupuesto nacional, que fue liquidado el pasado 29 de diciembre, y la alerta que envió al respecto la Cámara Colombiana de la Infraestructura. En el presupuesto, el Metro de la 80, el Metro de Bogotá y las carreteras 4G y otras obras importantes no están desagregadas. Por el contrario, hay un rubro de $13.6 billones de pesos que afecta más de 70 proyectos a cargo entidades adscritas al Ministerio de Transporte, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Al respecto, ya se han manifestado algunos mandatarios locales, entre ellos, Federico “Fico” Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien le envió una carta al Gobierno Nacional sobre este tema. “Tenemos una gran preocupación. Los recursos del 2024 del Presupuesto Nacional no tienen rubros específicos para proyectos de infraestructura. En ese caso, el presidente de la República dispone de 13 billones de pesos para invertirlos a su voluntad”, dijo.

Congresistas también han expresado preocupación, entre ellos el senador de Cambio Radical David Luna. “No hemos dimensionado la gravedad de lo que está pasando con el Presupuesto de 2024. Uno de los principios de la separación de poderes es respetar la decisión de una rama. El Congreso aprobó un presupuesto y el presidente Gustavo Petro lo está desconociendo”, aseguró en sus redes sociales.

Puesto que el presupuesto liquidado no es igual al que aprobó el Legislativo durante el periodo pasado, Luna le pidió a las comisiones económicas del Congreso ejercer control sobre este tema. “La voluntad del Congreso no puede modificarse por caprichos del presidente y los proyectos clave para atender entre otras, la conectividad en época del Niño, no pueden presentar demoras”, agregó.

En un tono similar, Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, dijo que lo que sucedió con el presupuesto “revela un rasgo autoritario muy preocupante”.”Creen que pueden desbaratar el presupuesto (que por ley aprueba el Congreso) para jugar con los rubros al vaivén de los afectos del presidente. Cuánta irresponsabilidad y cuánto sectarismo en perjuicio de los territorios y de los ciudadanos”, señaló la representante.

En términos de soluciones, Víctor Muñoz, exfuncionario del gobierno de Iván Duque, dijo en su cuenta de X que podría hacerse un decreto de desagregación, para determinar qué monto le corresponde a qué proyecto; demandar el decreto de liquidación del presupuesto, acción que puede tomar cualquier ciudadano interesado; pedir suspensión provisional para partidas globales, mediante medidas cautelares; o realizar un nuevo trámite ante el Congreso de modificación del presupuesto, bajo el modelo fast track.

Por su parte, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, dijo que “el error se puede corregir fácilmente”, con un nuevo decreto (de yerros) que corrija el decreto de diciembre. “Sin nuevo decreto… se incumple la ley de presupuesto y los compromisos contractuales asumidos por el estado hace años. No se puede ejecutar el presupuesto”, explicó.

