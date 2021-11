Ley del SOAT pasa a sanción presidencial

La Ley del SOAT está a un paso de ser realidad: este martes la Cámara concilió su articulado. Ahora pasa a sanción presidencial para entrar oficialmente en vigencia. Es un hito pues durante los 30 años que lleva de vigencia el SOAT, en el Congreso se radicaron cerca de 10 proyectos relacionados con esta póliza, no obstante ninguno fue aprobado, hasta esta oportunidad.

(Lea: Congreso aprobó Ley del SOAT, estos son sus beneficios)

El último debate tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, en la plenaria del Senado. En la conciliación, el texto no sufrió cambios finales, sino que fue acogido tal cual salió de la cámara alta. Alejandro Vega, su autor, celebró la materialización en ley de un proyecto que constó de cuatro discusiones.

Esta ley reduce la tarifa del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) a los conductores de carros y motos que no infrinjan ciertas leyes de tránsito y por ende no afecten esta póliza. Vega puntualizó que para esos buenos conductores que no han incurrido en moras habrá un descuento (por una sola vez) del 10 % a la hora de solicitarlo o renovarlo. Aplica también para aquellos que en los dos últimos años no hayan sufrido ningún accidente en las vías del país. Es decir, si usted cumple con estas dos condiciones podrá acceder al beneficio.

Adicionalmente, a los más de cuatro millones de conductores a quienes se les vencía su licencia en enero de 2022, se amplía el plazo para renovarla. En vez de tener que hacerlo el próximo año, deberán de renovarla en 2024.

Con la nueva ley que pronto entrará en vigencia, se preservan los recursos que recauda el SOAT para el sistema de salud a través del ADRES. (Para ampliar este punto, lea: Así quedaría el precio del SOAT para motos y carros con nuevo proyecto de ley)