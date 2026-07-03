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Gustavo Petro le pidió a Donald Trump que lo ayude a salir de la lista Clinton: hubo llamada

Este viernes 3 de julio, el presidente Gustavo Petro le pidió en una conversación telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo apoye con su salida de la lista Clinton. También conversaron sobre la sustitución de cultivos y sobre garantías para la oposición en el gobierno entrante. Esto se sabe.

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Redacción Política
03 de julio de 2026 - 03:45 p. m.
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en medio de su primer encuentro presencial en la Casa Blanca.
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en medio de su primer encuentro presencial en la Casa Blanca.
Foto: Presidencia
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Sobre las 8:15 de la mañana, el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron temas como la salida del mandatario colombiano de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton. Entre los asuntos que conversaron estuvo también los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos y las garantías de la oposición en la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

En la conversación telefónica, el mandatario colombiano que terminará su período el 7 de agosto, le pidió al presidente Trump que “apoye su salida de la lista OFAC”. Frente a esta petición, su homólogo estadounidense señaló que “hará lo mejor” para que ese propósito se materialice, según informó la Casa de Nariño.

Trump se habría comprometido con Petro a dialogar con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para “que exista un entendimiento político en Colombia con la oposición”.

Al finalizar la llamada, Trump agradeció a Petro su disposición y le manifestó: “Una vez que pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”. Además, expresó que espera conversar más adelante con el presidente Petro sobre diferentes temas.

Sobre los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos. La administración colombiana saliente informó que se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026. Este programa se encuentra financiado hasta el 31 de diciembre del presente año, por eso Gustavo Petro pidió que se mantenga durante la administración entrante.

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Por Redacción Política

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Héctor Pinzón T(15733)Hace 5 minutos
Ahora sí se dio cuenta de que le salió cara la pendejada del megáfono en N.Y.
Edgard Lopez(56726)Hace 7 minutos
Pero se aculillo de decirle en la cara lo que dijo en Roma????? Es que es un vagabundo!!!!! Tenga huevos!!!!!!!!
Diana cp(85842)Hace 8 minutos
Tanta arrogancia para arrástresele como un gusano al imperio, Colombia te ama Trump
Edgard Lopez(56726)Hace 11 minutos
Adicionalmente, no olvidemos, “ mis amigos cerca, pero mis enemigos, más cerca”!!!!!!!!!!!!
Edgard Lopez(56726)Hace 14 minutos
Le tocó arrodillarse al HH PP, senador Moreno, Secretario Rubio antes de hacer algo así hay que asegurarse que las grabaciones hechas con la paz total y todas esas andanzas no demuestren que es cómplice con el narcotrafico!!!! Eso está lejos de aclararse en la otra mano mire lo que están haciendo ahora antes de irse!!!!
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