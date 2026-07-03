Gustavo Petro le pidió a Donald Trump que lo ayude a salir de la lista Clinton: hubo llamada

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en medio de su primer encuentro presencial en la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre las 8:15 de la mañana, el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron temas como la salida del mandatario colombiano de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton. Entre los asuntos que conversaron estuvo también los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos y las garantías de la oposición en la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

En la conversación telefónica, el mandatario colombiano que terminará su período el 7 de agosto, le pidió al presidente Trump que “apoye su salida de la lista OFAC”. Frente a esta petición, su homólogo estadounidense señaló que “hará lo mejor” para que ese propósito se materialice, según informó la Casa de Nariño.

Trump se habría comprometido con Petro a dialogar con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para “que exista un entendimiento político en Colombia con la oposición”.

Al finalizar la llamada, Trump agradeció a Petro su disposición y le manifestó: “Una vez que pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”. Además, expresó que espera conversar más adelante con el presidente Petro sobre diferentes temas.

Sobre los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos. La administración colombiana saliente informó que se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026. Este programa se encuentra financiado hasta el 31 de diciembre del presente año, por eso Gustavo Petro pidió que se mantenga durante la administración entrante.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.