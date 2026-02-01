Llamado a marchas y recusación a un magistrado aumentan tensión por caso Cepeda en el CNE

CNE define caso de Iván Cepeda en la consulta. Foto: Archivo Particular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá definir este lunes si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden entrar al tarjetón de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Ambos buscan medirse en las urnas junto a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo para concretar una sola candidatura que llegue con fuerza a la primera vuelta. Sin embargo, la aparición de los dos en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre de 2025 los tiene en vilo.

La Registraduría le pidió al CNE que aclare la situación e incluso dijo que está en contra de la inscripción de Quintero, pues en la pasada consulta del Pacto Histórico perdió y ahora vuelve con aval de otro partido (Aico). La Sala Plena de la autoridad electoral designó a tres magistrados para construir una ponencia sobre el caso: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez, los tres cercanos al petrismo. Aunque se esperaba que la discusión de la misma iniciara el sábado, esto no se logró porque la ponencia no fue radicada.

Entre tanto, el candidato Cepeda e incluso el presidente Gustavo Petro, jefe político del Pacto Histórico, han atizado el debate señalando que si el CNE no avala la inscripción, estaría vulnerando sus derechos políticos. Incluso el primero ya convocó a una movilización de las bases del oficialismo para este martes 3 de febrero.

Iván Cepeda convoca concentración multitudinaria el próximo 3 de febrero, en Bogotá, para apoyar al presidente Gustavo Petro en su visita a Estados Unidos, el salario vital y su participación en la consulta del 8 de marzo pic.twitter.com/nhvwDmzckh — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 1, 2026

Sin mencionar directamente a Iván Cepeda, el presidente se refirió este domingo al futuro de la llamada consulta del “Frente por la Vida”. “Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada”, aseguró.

A renglón seguido, Petro se refirió a su apuesta de asamblea constituyente. “El comité de las firmas para convocar la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá conmigo para otorgar las garantías de su acción legítima para la recolección de las firmas. El ejercicio del poder constituyente del pueblo, a través de una asamblea que apruebe el Nuevo Congreso, se debatirá a partir del 20 de julio y pasará su discusión al nuevo gobierno de Colombia”, explicó.

Además, en otro de sus trinos, fue más allá y aseguró que el CNE tomaría una decisión contra la participación política, por lo que calificó al ente como “instrumento de la oposición a mi gobierno”. Y agregó que “es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narcoparamilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición. La respuesta no es más que la unidad del pueblo más férrea”.

A todo esto se suma que este domingo se conoció que el magistrado Álvaro Echeverry fue recusado por el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán. De acuerdo con el documento que llegó al CNE, Echeverry debe apartarse del estudio porque Roy Barreras, precandidato de la consulta, dijo en una entrevista que tuvo una comunicación con el magistrado en la que le dijo que la ponencia debería ser unánime en favor de Iván Cepeda.

Esta solicitud podría enredar aún más el proceso, todo a cinco días de que venza el plazo para la definición de las consultas. Se espera que este lunes, en audiencia pública, el CNE intente destrabar la discusión.

