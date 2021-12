“Los extremos políticos confunden ser diferente con ser malo”: Luis Pérez

El exgobernador de Antioquia Luis Pérez aspira a ser candidato presidencial en 2022.

Uno de los personajes que estuvo esta semana en la palestra pública fue Luis Pérez Gutiérrez, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, hoy precandidato presidencial independiente, todo por cuenta de su presunta llegada al Pacto Histórico, que lidera Gustavo Petro. Para algunos de los seguidores del senador de Colombia Humana y también precandidato, es posible alianza es inviable, pues Pérez es una persona muy cuestionada. En entrevista con el programa La hora de Acero de Telecafé y El Espectador, el exmandatario regional respondió a sus críticos, aseguró que no tiene ninguna investigación por paramilitarismo, recalcó que si se dieron abusos de la fuerza pública en la Operación Orión sus responsables deben pagar e insistió en la necesidad de que el Partido Liberal, en el que ha militado, tenga candidato propio para ir a una consulta con Petro y, si no es así, irá en solitario hasta la primera vuelta.

¿Al fin usted está o no en el Pacto Histórico?

Yo lo que le propuse al expresidente César Gaviria fue que el Partido Liberal saque un candidato para que enfrente con argumentos, programas y proyectos progresistas a Gustavo Petro. Pero yo individualmente no he entrado al Pacto Histórico.

¿Y cómo sería esa consulta con Petro?

Eso no es muy importante, lo que es necesario es que se dé una selección entre todos los candidatos liberales que se inscriban. Tener a alguien con las ideas liberales, que sea un demócrata integral, para enfrentar a Petro. Es que el Partido Liberal no puede perder por doble w y no presentarse en una campaña política. Colombia está viviendo hoy el momento de las ideas liberales y lo paradójico es que el Partido, en estos momentos, está por fuera de la contienda por la Presidencia.

Usted tiene duros críticos que lo califican de politiquero e incluso de relaciones con personas non sanctas, ¿qué les responde?

Aquí los extremos políticos confunden ser diferente con ser malo. Yo soy diferente a la mayoría de ellos, siempre he estado con lo de la seguridad, soy un empresario exitoso, tranquilo. Nunca he sido condenado por algún acto indebido, pese a haber ocupado cargos de mucha responsabilidad y haber ejecutado miles de millones de pesos. Nunca he sido investigado por paramilitarismo, ni por guerrillero. El tema es que, por ser diferente, no se puede caer en el maniqueísmo de señalar que el que es diferente es malo. En este país, la izquierda cree que la derecha sobra y viceversa, la derecha cree que la izquierda sobra. Por eso es por lo que hay tantos muertos, de lado y lado, y esto pasa porque no se resisten a aceptar la diferencia. Tenemos que cambiar esa cultura, dejar los odios y también dejar de meterle más miedo a la ciudadanía, que es lo que hemos vivido en los últimos 20 años.

Pero, hablando de paramilitares, usted era el alcalde de Medellín cuando se desarrolló la Operación Orión en la Comuna 13, en la que se habrán dado violaciones a los derechos humanos. Otra sombra sobre su pasado que muchos le recriminan…

Hay mucha desinformación. Cuando yo fui alcalde, la Comuna 13 era un sitio donde no se podía ir, no se podía entrar. Allá había guerrilla, narcotráfico, paramilitares, grupos al margen de la ley. Desplazaron a mucha de la gente de bien y los que se quedaron vivían secuestrados. Había disputas de toda índole con todo tipo de armas. Con lo que hicimos le devolvimos la tranquilidad a todos esos habitantes en ese sector de Medellín y hoy, gracias a ese trabajo social, al trabajo de seguridad, la comuna 13 es un sector cultural, familiar, turístico, social y económico, todo un símbolo de paz.

Ahora, todo militar o policía que allá cometido algo indebido, que lo castiguen. A toda víctima que se sienta afectada por los excesos de la fuerza pública hay que pedirle perdón y resarcirla. Pero la verdad es que de ese sector se habían apoderado los paramilitares, la guerrilla, las bandas ilegales y el narcotráfico, los enfrentamientos eran diarios y eso no lo podemos aceptar en ninguna parte de la patria.

¿Usted volvería a ordenar la Operación Orión?

Después de esto uno aprende mucho. En Buriticá habían más de 10.000 mineros ilegales y siendo yo gobernador llegue allí y empezamos a trabajar con todos con una cultura de la legalidad. Llegamos con la Policía y el Ejército, pero planificamos toda una estrategia de no disparar, de pedirle legalidad a la gente. Hoy Buriticá es un ejemplo mundial en minería, todos actúan dentro de la legalidad y los que estaban de ilegales les tocó salir de la región. Y una mina que valía US $50 millones en esa época, hoy vale más de US $1.200 millones. Eso demuestra que la seguridad, la legalidad y la paz van de la mano y que tenemos es que buscar caminos que nos encuentren a todos.

Pero no me respondió la pregunta, ¿volvería a dirigir y ordenar la Operación Orión?

Sí, cualquier gobernante la debe hacer, pero evitando cualquier exceso de la fuerza pública. En aquella época, era la primera vez que se hacía, los militares y los policías fueron los que estuvieron a cargo, esencialmente con el Gobierno Nacional. Los civiles no sabemos qué manejan ellos debajo de la mesa en sus investigaciones. Nosotros somos autoridad civil y lo que debo reiterar es que contraté con la Personería de Medellín a 200 defensores de derechos humanos cuando fui alcalde. Eso está plasmado en la contratación de mi administración. Después del operativo, le llegamos a toda la comunidad con cultura, educación, salud, recreación y turismo. Tengo que confesar algo: después de la Operación Orión, los que se tomaron la Comuna 13 fueron algunos militares y policías, fue algo que en su momento lo denuncie, porque lo que hicieron fue entrar a remplazar a esas bandas, a embarazar a las muchachas. Después de todo lo que denuncie y lo que hicimos fue que llego la paz a ese sector.

Hay una foto famosa en la que se ve a una persona vestida de militar, encapuchada, acompañando a miembros del Ejército en esa operación. Incluso el general Mario Montoya ha sido señalado por algunas de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, ¿qué piensa de esto?

Uno siempre quiere que los que están en estas situaciones salgan bien de ellas. En alguna oportunidad fui llamado por la justicia a declarar en este caso y me preguntaron que si yo creía que allí había informantes de los paramilitares. Mi respuesta fue que lo desconocía, pero que como dirigente de la ciudad y del departamento, no lo podía descartar. Recuerdo que en aquella época fue cuando el entonces presidente Álvaro Uribe legalizó el pagarles a informantes sin identificar. Era posible que la Policía y Ejército tuvieran informantes que, como no se identificaban, pertenecían a la extrema izquierda o a la extrema derecha.

Volvamos a los temas de mecánica electoral. Por lo visto, su propuesta al Partido Liberal de hacer una consulta con Petro no tendrá acogida, ¿si es así, usted va a ir hasta el final en la primera vuelta?

Lo primero es decirle que tenemos un millón de firmas recogidas, aunque solo se requieren 580.000. El próximo 9 de diciembre estaremos radicándolas en la Registraduría. Nosotros no vamos a parar en la construcción de ese nuevo partido, que se llamará ‘Colombia piensa en grande’. Pero sigo insistiendo en que el Partido Liberal debe tener candidato y, si no es así, seguiré con las disidencias para hacer ese gran partido.

¿Y qué pasó con lo de la coalición de varios exmandatarios, la de Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alex Char? Porque inicialmente usted estaba hablando con ellos…

Yo no estoy buscando puesto. En toda mi vida, los cargos que he tendido los he ganado con ideas, con proyectos, con propuestas audaces y con un sin número de logros que tengo para mostrar, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en la Alcaldía de Medellín o en la Gobernación de Antioquia. Las obras están ahí, son de verdad: el banco de los pobres, la universidad digital, el cable, las vías. Yo he llegado a los cargos es a trabajar, a hacer cosas, a plantear soluciones pensando en grande. Todo el pueblo colombiano está hoy reclamando un cambio, ideas progresistas y lo que quiero es una revolución total. Colombia está casi que en cenizas. Los ciudadanos tienen que pensar y mirar quién es el que le está ofreciendo cosas nuevas y quiénes son los que tienen resultados reales.

Decir que Colombia está en cenizas es una dura crítica al actual gobierno de Iván Duque…

El presidente Duque es un hombre muy ilustrado, pero Colombia no ha podido salir adelante. Hay razones para entender por qué el presidente tiene una imagen tan negativa dentro de los colombianos y por qué hay tanta insatisfacción con su gobierno. Tenemos los peores índices sociales de la historia, los peores índices de inseguridad, masacres por todos los lados, las bandas criminales están envalentonadas. Tenemos un país sin ninguna seguridad.

Le voy a mencionar personajes de la vida nacional y me da su opinión…

Alvaro Uribe: Tengo un afecto muy especial por el doctor Alvaro Uribe, no lo puedo negar. Pero tengo que aclarar que nunca hice parte de su equipo político, ni he pertenecido al Centro Democrático y tampoco ese partido me ha apoyado. Yo derroté a los candidatos del uribismo.

Óscar Iván Zuluaga: Un hombre tranquilo, luchador, que le aportó mucho al país. Me da alegría que vuelva a competir por la Presidencia.

German Vargas Lleras: Lo respeto mucho. Es una persona que tiene grandes capacidades ejecutivas y un gran pensador. Hubiese sido un excelente presidente, es un hombre pensador.

Alejandro Gaviria: Un gran señor y amigo. Trabajé de la mano con él cuando fue ministro de Salud.

Federico Gutiérrez: Es un hombre muy carismático, simpático, que tiene una facilidad para la relación con la gente. Tiene futuro, pero le falta camino por recorrer.

Gustavo Petro: He hablado muy poco con él, pero tengo una muy buena impresión. Me parece un hombre informado, preparado, que tiene el país en la cabeza. Se le ve dispuesto a crecer más, parece una esponja absorbiendo todas las buenas ideas que hay para Colombia. No hay que negar que está en un punto difícil, porque le están jalando el saco por todas las esquinas. Tiene mucho para aportarle a este país.