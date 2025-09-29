Gabinete de Petro también empieza a quedarse sin visas: así va la polémica con EE. UU.

Presidente Petro en consejo de ministros sobre el presupuesto. Foto: Juan Diego Cano

En un escenario de tensiones políticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, y 72 horas después que Washington le notificara al presidente Gustavo Petro que le retiraba la visa, en el gabinete comenzaron a recibir repercusiones administrativas en esa misma vía.

Así quedó en evidencia luego de que varios funcionarios informaran que renunciaban a ese documento y que otros fueron notificados de que también se lo cancelaron. En la mañana de este lunes el tema comenzó con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien expresó su rechazo por la medida adoptada desde la Casa Blanca. “Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, dijo.

A Villavicencio se sumó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien aseguró renunciar al uso de la visa “por la agresión de que fue objeto por parte del gobierno de los EE. UU.” el presidente Petro. Asimismo lo hizo la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

Además, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, informó que desde la Casa Blanca determinaron retirar tanto su documento diplomático (A1) como la de turismo (B1/B2); mientras que a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también le fue retirado el documento. Y si bien podrían volver a solicitarlo, se estima que en esta serie de tensiones ese trámite no vuelva a ser efectuado.

Esta situación quedó en remarcada una vez desde el ministerio del Interior se insistió en que todo el gabinete se tendría que renunciar al visado. “Debería haber solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del Gobierno nacional que estén comprometidos con el presidente, ante esa injusta o indebida revocatoria de visa que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas y que nunca debió haberse dado”, aseguró el jefe de esta cartera, Armando Benedetti.

#MinInteriorEnMedios | El ministro del Interior, @AABenedetti, se pronunció en rueda de prensa sobre la decisión de EE. UU. de cancelar la visa del presidente @petrogustavo, calificándola como una medida con implicaciones políticas y en contravía del derecho internacional. pic.twitter.com/hr8IjLEbZy — MinInterior Colombia (@MinInterior) September 29, 2025

Sus palabras, sin embargo, se entienden como parte de un movimiento general desde la Casa de Nariño, tras una serie de hechos que le han posicionado en la agenda nacional. Como ha quedado consignado en ediciones previas de El Espectador, la renuncia de este documento por parte de los ministros ubica al gobierno Petro en el ojo mediático luego de lograr una respuesta directa de los Estados Unidos frente a una agenda temática contraria a la consigna del mandatario nacional.

De hecho, el discurso de Petro ante la Asamblea General de las Nacionales Unidas se centró en una serie de críticas a las políticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, frente al cambio climático, la migración, la transición energética, la economía y el genocidio en gaza – puntualmente este apartado – y por la que, finalmente, tras su salida a las calles de Nueva York, le fue revocado el visado al jefe de Estado colombiano.

Es de señalar que el jefe de Estado aseguró que “revocar la Visa no es un acto contra Petro, sino contra las Naciones Unidas, y contra la lucha por la vida de la humanidad”. La crisis, además, se presenta en el pleno de un escenario electoral en el que tras una contraria decisión a las expectativas de la Casa de Nariño por la fusión de Pacto Histórico, la bancada de gobierno busca mantener una imagen de cara a los comicios que se han de realizar en primera vuelta.

Los diversos anuncios del gabinete también son emitidos en la antesala de un consejo de ministros en el que precisamente la “soberanía” será el eje central de un nuevo discurso del Presidente, quien defenderá su posición planteada ante la ONU, y que, además, será antesala de una nueva salida a las calles, esta vez en Ibagué, Tolima, el próximo 3 de octubre y en donde la consigna será “Por la dignidad y la democracia”.

