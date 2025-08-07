Así se organizarán las marchas en apoyo al expresidente Uribe tras condena

Manifestaciones a favor y en contra de Álvaro Uribe Vélez, en el día en que se conoce el sentido del fallo del juicio que se adelanta en su contra, proceso que se realiza en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 38 ciudades y municipios se esperan manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe este 7 de agosto. La fecha cae en un momento también clave para el “Gobierno del cambio”, pues se cumplen tres años de la llegada del presidente Gustavo Petro y el inicio de su recta final en el poder.

Desde hace menos de una semana, líderes del Centro Democrático convocaron a la ciudadanía para respaldar a Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable, en primera instancia, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se espera que tanto en Colombia como en el exterior, seguidores del exmandatario protesten a su favor.

Sugerimos: “La línea que ha tomado el Gobierno es para tapar los problemas”: Mauricio Lizcano

Por nuestra democracia...por nuestras libertades.

Nos vemos en las calles de Colombia este 7 de agosto. #UribeInocente pic.twitter.com/raNEuHPo5w — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 5, 2025

Según el partido, a nivel nacional la convocatoria estará en Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cajicá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Neiva, Ocaña, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal. En el exterior, será en Estados Unidos (Miami y Houston), España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia) y Canadá (Toronto).

En Bogotá, esta comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional y llegará hasta la Plaza de Bolívar. Para la capital antioqueña, la citación está para las 9:00 a. m., con salida de la Av. Oriental con La Playa, para ir hasta el Parque de las Luces.

Le puede interesar: Gobernadoras respondieron a la alocución de Petro y lanzaron críticas por el tono

El mismo Uribe se pronuncio este miércoles sobre su condena. En un video publicado en sus redes sociales, hizo oficial el inicio de su arresto domiciliario, ordenado por la jueza Sandra Heredia. Eso sí, fue claro en que “con la identificación de preso [continuará] y [aumentará] la lucha para que Colombia en 2026 derrote a la naciente mordaza neo-comunista, porque si se consolida, acabará con la Nación”.

Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista. pic.twitter.com/h4hlgSP158 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 6, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.