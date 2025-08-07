No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así se organizarán las marchas en apoyo al expresidente Uribe tras condena

El día en el que el gobierno de Gustavo Petro cumple su tercer aniversario, la oposición citó a la ciudadanía a las calles para respaldar al líder del Centro Democrático, condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Redacción Política
07 de agosto de 2025 - 01:02 p. m.
Manifestaciones a favor y en contra de Álvaro Uribe Vélez, en el día en que se conoce el sentido del fallo del juicio que se adelanta en su contra, proceso que se realiza en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá
Manifestaciones a favor y en contra de Álvaro Uribe Vélez, en el día en que se conoce el sentido del fallo del juicio que se adelanta en su contra, proceso que se realiza en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
En 38 ciudades y municipios se esperan manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe este 7 de agosto. La fecha cae en un momento también clave para el “Gobierno del cambio”, pues se cumplen tres años de la llegada del presidente Gustavo Petro y el inicio de su recta final en el poder.

Desde hace menos de una semana, líderes del Centro Democrático convocaron a la ciudadanía para respaldar a Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable, en primera instancia, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se espera que tanto en Colombia como en el exterior, seguidores del exmandatario protesten a su favor.

Según el partido, a nivel nacional la convocatoria estará en Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cajicá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Neiva, Ocaña, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal. En el exterior, será en Estados Unidos (Miami y Houston), España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia) y Canadá (Toronto).

En Bogotá, esta comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional y llegará hasta la Plaza de Bolívar. Para la capital antioqueña, la citación está para las 9:00 a. m., con salida de la Av. Oriental con La Playa, para ir hasta el Parque de las Luces.

El mismo Uribe se pronuncio este miércoles sobre su condena. En un video publicado en sus redes sociales, hizo oficial el inicio de su arresto domiciliario, ordenado por la jueza Sandra Heredia. Eso sí, fue claro en que “con la identificación de preso [continuará] y [aumentará] la lucha para que Colombia en 2026 derrote a la naciente mordaza neo-comunista, porque si se consolida, acabará con la Nación”.

Por Redacción Política

Felipe(dw15k)Hace 3 minutos
La amenaza que está afectando el mundo es la neo fascista que aprovecha la democracia que les deja participar en ella para destruirla. El rey naranja, el sionista criminal de guerra, son los ejemplos de los golpes a la economía mundial y a la sociedad que produce esta ideología que pretende asustar con la amenaza de la izquierda radical que sí afecta a los países sometidos bajo sus autoritarismos. El mundo es para la gente, no para cualquier tipo de tiranía.
Eduardo Muñoz Valencia(26198)Hace 38 minutos
Si está preso no debe permitírsele hacer ningún video porque sus derechos ciudadanos están conculcados.
JORGE SOTO GUERRERO(ds90h)Hace 1 hora
¿Los prisioneros gozan de libertad para hacer política?
