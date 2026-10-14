Marchas hoy 14 de octubre EN VIVO: así van las protestas convocadas por la oposición

En las horas previas, el presidente anunció que se había oficializado el decreto 1525 de 2026, con el cual establecen una serie de lineamientos para regular la movilización social y la intervención de la Fuerza Pública. Desde la oposición, han dicho que presentarán una…

El gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá su primera protesta este miércoles 14 de octubre. La citación fue hecha por el pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en las principales ciudades del país.

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En las horas previas, el presidente anunció que se había oficializado el decreto 1525 de 2026, con el cual establecen una serie de lineamientos para regular la movilización social y la intervención de la Fuerza Pública. Desde la oposición, han dicho que presentarán una demanda ante el Consejo de Estado y una tutela para suspender provisionalmente la medida. Bajo su óptica, se coarta el derecho a la protesta y es "inconstitucional" por cuanto este tipo de regulaciones deben pasar por el Congreso.

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¡Cumplí mi palabra y aquí está el decreto!



En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!



Hoy expedí el Decreto 1525 de 2026 para fortalecer las garantías de… pic.twitter.com/impZot4O1L — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 14, 2026

Por su lado, el Ejecutivo ha subrayado que la normativa protege el derecho a la protesta pacífica. De acuerdo con la Casa de Nariño, el centro de este decreto es: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano". Desde el Centro Democrático han dicho que se trata de un articulado "necesario" y dentro de las facultades del mandatario.

"¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!", aseguró el jefe de Estado en sus redes sociales.

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Los congresistas del Pacto Histórico anunciaron que saldrán a las calles. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda harán parte de la movilización en Bogotá.

Siga aquí el minuto a minuto de las marchas:

El director del Dapre, Carlos Ríos, emitió una directiva en la que anunció que, “con el propósito de garantizar el servicio público”, los funcionarios públicos “deberán asistir normalmente a sus lugares de trabajo y cumplir los horarios institucionales aplicables, de acuerdo con las instrucciones que imparta cada entidad en ejercicio de sus competencias”. Además, advierte que habrá “consecuencias” para quienes no cumplan.

”Se solicita a las entidades adoptar las medidas de coordinación necesarias para facilitar el ingreso del personal y garantizar la atención ciudadana, el cumplimiento de los compromisos institucionales y la continuidad de los servicios”, se lee en el documento.

Ya se iniciaron las movilizaciones en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). Los manifestantes solicitan al Gobierno abrir mesas de diálogo para la concertación.

Las concentraciones serán en las principales capitales del país y, según anunció Fecode, llegarán a las marchas de cada ciudad. Estas fueron las horas citadas:

Bogotá: Parque Nacional a las 9:30 a. m. e irá por la Séptima hasta la Plaza de Bolívar.

Cali: Plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas desde las 9:00 a. m.

Bucaramanga: Carrera 27 con calle 56 y frente a la sede principal de la UIS a las 9:00 a. m. Ambas se dirigirán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Medellín: Sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura a las 10:00 a. m.

Barranquilla: Paseo Bolívar a las 10:00 a. m.

Ibagué: Casa del Maestro desde las 8:00 a. m.

Armenia: Plaza de Bolívar a las 8:30 a. m.

Riohacha: Parque Simón Bolívar a las 7:00 a. m.

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