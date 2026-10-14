Oposición saldrá a las calles en primera jornada de protestas en el gobierno De la Espriella

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En la mañana de este 14 de octubre se iniciará la primera jornada de protestas en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Son convocadas por la oposición del Pacto Histórico, liderado por el expresidente Gustavo Petro; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y Fecode. La jornada, según el ministro de Interior, Rodrigo Lara, será monitoreada desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) que liderará el mandatario.
Dos días antes de la jornada, el jefe de Estado aseguró que habrá garantías para la protesta pacífica. Ese mismo mensaje ha sido repetido de cara a la publicación del nuevo decreto que regula las acciones de la Fuerza Pública frente a los escenarios de manifestación. Este se "estrenará" en esta jornada y, de acuerdo con el Ejecutivo, se resume en: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano".
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Del otro lado del espectro, Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, criticó el paquete de leyes sobre el orden público, en el que se incluye el nuevo decreto, y afirmó que en este Gobierno había el riesgo de que “expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas”. En esta misma crítica señaló se corre el riesgo que con las disposiciones el Estatuto Antiterrorista “acaben con la democracia e inauguren prácticas dictatoriales, y crímenes de Estado”. El Estatuto no ha sido radicado en el Congreso.
Por su parte, Lara aseguró que se trata de un decreto “garantista” y lo comparó con normativas de países europeos. El ministro precisó que nace de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021, en el que se ordenó "precisar las instrucciones que limitan o deben limitar el uso de la Fuerza Pública cuando hay protestas ciudadanas". Además, apuntó que el articulado se hizo de la mano con organizaciones sociales y definió qué es la violencia.
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Las marchas de este miércoles están enmarcadas en una disputa en la que el gobierno De la Espriella ha acusado en múltiples ocasiones a la administración Petro de actos de corrupción y manejos que, según el mandatario, dejaron a Colombia ad portas de un apagón, en medio de una crisis fiscal y una fuerza problemática de seguridad. A su vez, la oposición ha criticado múltiples nombramientos de funcionarios que, según ellos, no cumplirían con los criterios de mérito que se impulsaron desde campaña.
Además, será la primera medición de la oposición sobre su capacidad de convocatoria sin estar en el Ejecutivo. Este campo, el de la protesta social, fue una de las herramientas predilectas del ahora líder opositor cuando estaba a cargo de esa rama del poder. Como presidente, Petro convocó a múltiples manifestaciones para, en sus palabras, defenderse de la “injerencia de Estados Unidos” o el “bloqueo institucional”.
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Con poco más de dos meses en el gobierno, Abelardo de la Espriella asume su primera protesta de oposición con nuevos lineamientos para el manejo de la protesta social, contradictores que usarán la calle como principal vía de comunicar sus críticas y una promesa de garantizar el derecho a la protesta, equilibrándolo con los derechos de quienes deciden no manifestarse.
¿Cuáles serán los puntos de concentración de esta jornada de manifestaciones?
- Cali: Plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas desde las 9 a. m.
- Bucaramanga: Carrera 27 con calle 56 y frente a la sede principal de la UIS a las 9 a. m. Ambas se dirigirán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.
- Medellín: Sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura a las 10:00 a. m.
- Barranquilla: Paseo Bolívar a las 10 a. m.
- Ibagué: Casa del Maestro desde las 8:00 a. m.
- Armenia: Plaza de Bolívar a las 8:30 a. m.
- Riohacha: Parque Simón Bolívar a las 7:00 a. m.
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luisfer9348(26884)•Hace 30 minutosLe cuento al señor Antonio (7747) que no existe registro alguno que Iván Cepeda haya dicho que "alertamos nuestras fuerza guerrilleras"?… Siempre estuvo en contra de la lucha armada. Si no, se hubiera hecho guerrillero.
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luisfer9348(26884)•Hace 43 minutosRafael Nieto del mismo Centro Democrático, advierte sobre la deriva autoritaria de este gobierno. Solo eso ya justifica la protesta. Bueno, el abogangster llegó a destruir todo lo que se ha avanzado en reformas y a entregar los recursos mineros del país a los EU.
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Hallman(98573)•Hace 53 minutosY por qué la protesta? Qué protestan?
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Ana María(44086)•Hace 1 horael gobierno con el presidente más inepto en la historia de Colombia enfrenta su primera jornada de oposición popular. Por supuesto el actorsete ha salido con sus montajes teatrales a intentar infundir miedo en la población. Ojalá que no haya ningún herido en Colombia el 14 de octubre por estos hechos. Ojalá este desgobierno corrija sus disparatadas disposiciones.
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antonio(7747)•Hace 1 horaPor qué Cepeda no apoyó ni salió a marchar en contra de las farcs en el 2008 ?? Sencillamente porque sabía que era una marcha pacífica. Cepeda solo sabe trinar : ‘ Alertamos anuestras fuerzas guerrilleras ".