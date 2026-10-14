Oposición saldrá a las calles en primera jornada de protestas en el gobierno De la Espriella

Dos días antes de la jornada, el jefe de Estado aseguró que habrá garantías para la protesta pacífica. Ese mismo mensaje ha sido…

En la mañana de este 14 de octubre se iniciará la primera jornada de protestas en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Son convocadas por la oposición del Pacto Histórico, liderado por el expresidente Gustavo Petro; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y Fecode. La jornada, según el ministro de Interior, Rodrigo Lara, será monitoreada desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) que liderará el mandatario.

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Dos días antes de la jornada, el jefe de Estado aseguró que habrá garantías para la protesta pacífica. Ese mismo mensaje ha sido repetido de cara a la publicación del nuevo decreto que regula las acciones de la Fuerza Pública frente a los escenarios de manifestación. Este se "estrenará" en esta jornada y, de acuerdo con el Ejecutivo, se resume en: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano".

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Del otro lado del espectro, Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, criticó el paquete de leyes sobre el orden público, en el que se incluye el nuevo decreto, y afirmó que en este Gobierno había el riesgo de que “expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas”. En esta misma crítica señaló se corre el riesgo que con las disposiciones el Estatuto Antiterrorista “acaben con la democracia e inauguren prácticas dictatoriales, y crímenes de Estado”. El Estatuto no ha sido radicado en el Congreso.

LA MOVILIZACIÓN PACÍFICA ES UN DERECHO QUE NO NOS VAN ARREBATAR



Ejercer la protesta social no es “instigar la maldad”.



Ningún Gobierno puede pretender que el pueblo guarde silencio frente a decisiones que afectan gravemente sus derechos.



Este 14 de octubre, saldremos a las… pic.twitter.com/ujALLwxhJK — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 13, 2026

Por su parte, Lara aseguró que se trata de un decreto “garantista” y lo comparó con normativas de países europeos. El ministro precisó que nace de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021, en el que se ordenó "precisar las instrucciones que limitan o deben limitar el uso de la Fuerza Pública cuando hay protestas ciudadanas". Además, apuntó que el articulado se hizo de la mano con organizaciones sociales y definió qué es la violencia.

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En este Gobierno, lo que se dice se hace. En @MinInterior trabajamos, no perdemos el tiempo.



Mañana pasa a firma del Presidente @ABDELAESPRIELLA el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable.



Tres principios. Tres reformas:



— Se… pic.twitter.com/aZcdee3OzV — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026

Las marchas de este miércoles están enmarcadas en una disputa en la que el gobierno De la Espriella ha acusado en múltiples ocasiones a la administración Petro de actos de corrupción y manejos que, según el mandatario, dejaron a Colombia ad portas de un apagón, en medio de una crisis fiscal y una fuerza problemática de seguridad. A su vez, la oposición ha criticado múltiples nombramientos de funcionarios que, según ellos, no cumplirían con los criterios de mérito que se impulsaron desde campaña.

Además, será la primera medición de la oposición sobre su capacidad de convocatoria sin estar en el Ejecutivo. Este campo, el de la protesta social, fue una de las herramientas predilectas del ahora líder opositor cuando estaba a cargo de esa rama del poder. Como presidente, Petro convocó a múltiples manifestaciones para, en sus palabras, defenderse de la “injerencia de Estados Unidos” o el “bloqueo institucional”.

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¡Cumplí mi palabra y aquí está el decreto!



En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!



Hoy expedí el Decreto 1525 de 2026 para fortalecer las garantías de… pic.twitter.com/impZot4O1L — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 14, 2026

Con poco más de dos meses en el gobierno, Abelardo de la Espriella asume su primera protesta de oposición con nuevos lineamientos para el manejo de la protesta social, contradictores que usarán la calle como principal vía de comunicar sus críticas y una promesa de garantizar el derecho a la protesta, equilibrándolo con los derechos de quienes deciden no manifestarse.

¿Cuáles serán los puntos de concentración de esta jornada de manifestaciones?

Cali: Plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas desde las 9 a. m.

Bucaramanga: Carrera 27 con calle 56 y frente a la sede principal de la UIS a las 9 a. m. Ambas se dirigirán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Medellín: Sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura a las 10:00 a. m.

Barranquilla: Paseo Bolívar a las 10 a. m.

Ibagué: Casa del Maestro desde las 8:00 a. m.

Armenia: Plaza de Bolívar a las 8:30 a. m.

Riohacha: Parque Simón Bolívar a las 7:00 a. m.

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