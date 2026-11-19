El canciller Omar Bula Escobar (centro), junto al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), y el ministro de Defensa, Jorge Mora, durante una declaración en Bogotá realizada este 18 de noviembre. EFE / Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se encuentra analizando si presenta o no una solicitud formal al Congreso para que tropas de Estados Unidos hagan presencia en territorio colombiano y ayuden a combatir la criminalidad y el narcotráfico. La propuesta está sobre la mesa, pero el desgaste político de su coalición es un punto que genera inquietudes en la Casa de Nariño.

La discusión se hizo pública luego de que el canciller Omar Bula confirmara que el Ejecutivo sí alista la petición formal al Capitolio para que la cooperación militar con Washington avance hacia la presencia operativa de los militares estadounidenses. Esto lo hizo tras reunirse en Bogotá con el secretario de Guerra de la administración del republicano Donald Trump, Pete Hegseth, quien confirmó el respaldo a Colombia.

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“Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República”, precisó el presidente De la Espriella.

El jefe de Estado agregó que —en todo caso— de dar ese paso se haría con apego a la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos soberanos de la Constitución.

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Según el artículo 173 de la Carta Política de 1991, es al Senado al que le corresponde “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. En esta línea, la plenaria de la cámara alta es la llamada a aprobar o negar operaciones conjuntas con Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas. De esta última iniciativa es parte activa Bogotá y se espera que en 2027 se haga una reunión con los países miembros en suelo colombiano.

“Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo. Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes”, enfatizó De la Espriella.

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Bula —por su parte— ratificó que “sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República”. Y agregó que espera que este proceso sea “lo más rápido posible”, pues advirtió que se trata de “salvar vidas humanas” y no de discusiones políticas; eso sí, dejó claro que todo se hará con base en la soberanía nacional.

La Casa de Nariño analiza cómo está su coalición en el Congreso, que puede llegar a sumar más de 180 escaños sumando Cámara y Senado, aunque no está del todo cohesionada. Esto último se refleja en cómo se ha movido la discusión en torno a la ley de ajuste fiscal, de la cual se han tenido que sacar varios gravámenes relacionados con el IVA precisamente por falta de respaldo entre las colectividades oficialistas.

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De hecho, el presidente del Congreso, el senador Honorio Enríquez (Centro Democrático), dijo en la noche de este miércoles que —hasta el momento— no se ha recibido ninguna petición formal en este sentido.

Además, la oposición del Pacto Histórico ya informó que se opondrá a dar un paso en esa dirección, mientras que los partidos Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional, entre otros, no tienen aún una posición oficial, aunque han hecho saber que el tema puede generar polémica en pleno año electoral por la disputa del poder regional en 2027.

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“Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca”, precisó el secretario Pete Hegseth. “El Gobierno colombiano se siente profundamente honrado de contar con su amistad y de trabajar junto a usted en la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia en todo nuestro hemisferio”, le respondió el presidente De la Espriella.

En todo caso la diferencia de versiones públicas entre el jefe de Estado y su canciller en torno a los tiempos en los que se haría o no la petición formal de pedir el permiso para la presencia de tropas estadounidenses en Colombia genera expectativa; y no solo a nivel político. Se esperan nuevas claridades en cuestión de horas.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.



NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP.



Por el… pic.twitter.com/fnNnv47MbE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

Amen, Mr. President. The fake news cannot help themselves. Totally false. Our partnership to defeat the narco-terrorists that threaten your country, and ours, is stronger than ever before. The @DeptofWar is with you all the way. 🇺🇸🇨🇴 https://t.co/IaGbAIFz5v — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 19, 2026

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