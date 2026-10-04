La derecha calienta motores para 2027: Cabal liderará el rebautizado Partido Republicano

La colectividad que antes llevaba el nombre de Liga de Gobernantes Anticorrupción, fundada por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, cambió su nombre a Partido Republicano y tendrá como “primera militante” a María Fernanda Cabal. La exsenadora, que renunció la semana pasada al Centro Democrático, espera que este partido le permita impulsar su agenda en las regionales de 2027, construir alianzas con nuevos liderazgos en los departamentos y municipios y consolidar una aspiración presidencial en 2030.

"Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar", señaló Cabal durante el evento de lanzamiento que tuvo lugar en Santander el sábado 4 de octubre.

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"Tengo partido político, desde el cual voy a empezar a construir mi visión de la nueva derecha. He dado la cara, he sostenido mis decisiones y asumido el costo de decir lo que pienso. Ahora me corresponde construir lo que viene. Quiero una derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar, que sepa enfrentar el crimen, cuidar los recursos públicos y garantizar que trabajar y producir valga la pena", agregó.

¡Tengo partido político! 🇨🇴



Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar.



¡El camino sigue! 🦅 pic.twitter.com/ITsvh8ztrf — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 4, 2026

Cabal presentó su ruta para las elecciones de 2027, donde espera conceder avales desde esa colectividad a candidatos a concejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones. "Desde el Partido Republicano voy a trabajar para darle organización y rumbo a esta visión, asumo la responsabilidad de liderar ese camino junto a ustedes. Vamos a construir desde las regiones, buscaremos personas honestas y capaces", agregó. El Espectador pudo conocer que Cabal no intentará aspirar a ningún cargo el próximo año, sino que su intención es pavimentar el terreno para una aspiración presidencial en 2030.

Frente a la actual administración, Cabal señaló en diálogo con este diario que "en el Gobierno tienen buenos ministros, algunos con menos perfil, pero en realidad todos son buenos. Colombia tiene gente espectacular, pero sin oportunidad de dar su servicio en lo público. Yo sí dejaría que después de los consejos de ministros estos funcionarios tuvieran voz, porque esa voz conecta al ciudadano con la especialidad de esa cartera ministerial. Siento que la comunicación no solamente tiene que ser del primer mandatario. Eso le da un sentido de autoridad y de imagen muy fuerte, pero es que hay que gobernar en equipo".

También se espera que llegue allí el senador de la Alianza Verde Jonathan Pulido “Jota Pe” Hernández, quien manifestó su intención de hacerlo cuando “la ley lo permita”. El parlamentario agregó que "tenía un logo, un nombre y unos colores para lo que sería mi partido si el verde aprobaba mi escisión […] muere mi escisión. Yo me quedo con algo que estaba construyendo, que era el Partido Republicano. Y como el ingeniero Rodolfo Hernández votó por Jote Pe cuando nadie me conocía, en agradecimiento yo me despojo de ese logo en un renacer de la Liga".

La llegada del Partido Republicano a la política nacional expande el abanico de colectividades de derecha que se disputarán el poder en las próximas elecciones, en un momento donde el Centro Democrático, la colectividad de derecha con más congresistas, se encuentra en una división interna que ha llevado a varios de sus militantes a alejarse para caer en nuevos movimientos, como es el caso de Cabal o Paola Holguín, quien es parte del Gobierno. La colectividad que lidera la exsenadora deberá también enfrentarse a la fusión entre Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos.

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