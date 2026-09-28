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“No quiero jefes”: María Fernanda Cabal destapa sus apuestas fuera del Centro Democrático

La excandidata presidencial y exsenadora habló con El Espectador del presidente Abelardo de la Espriella, de su relación con el exmandatario Álvaro Uribe y sobre cómo se reconfigura la derecha colombiana. ¿Qué dijo sobre la denominada “batalla cultural”?

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
28 de septiembre de 2026 – 06:05 a. m.
La exsenadora María Fernanda Cabal busca formar su propia agrupación política.
La exsenadora María Fernanda Cabal busca formar su propia agrupación política.
Foto: Archivo

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¿En qué está María Fernanda Cabal?

Yo le conté al público de mi ilusión de tener mi movimiento político y que se convierta en partido. Siento que se está materializando, porque lo último que yo hice fue solicitar al Centro Democrático la escisión con una carta y no tuve ninguna respuesta. Y al no tener acuse de recibido, uno confirma una vez más que ya uno no cabe allí ni tiene ninguna opción. Eso no me va a detener ni tampoco a nuestro movimiento. Estamos pensando en organizarnos en todo el país. Y en este momento he recibido propuestas de…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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Comentarios
  • Tocayo50(5582)Hace 25 minutos
    ¡Bah! Por ahora esta señora esta en el limbo de "ni chicha ni limoná" con tal de mo molestar al patrón del arma, los cadáveres, los regalitos, besitos y cristoreyes….
  • CARLOS(lcggj)Hace 44 minutos
    Ojalá, ese "yo con yo", que anuncia, doña MAFE, la haga feliz (sin jefes). La coyuntura política actual en el ámbito nacional e internacional le es favorable (derecha en auge). Lo que no sabemos es si en cuatro años las condiciones sean las mismas. Está fuera del CD y, se siente más cercana a, DE LA ESPRIELLA. Su discurso continúa siendo sectario, recurrente y manido, pero coherente con sus convicciones, y eso es respetable.
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