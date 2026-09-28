“No quiero jefes”: María Fernanda Cabal destapa sus apuestas fuera del Centro Democrático

Yo le conté al público de mi ilusión de tener mi movimiento político y que se convierta en partido. Siento que se está materializando, porque lo último que yo hice fue solicitar al Centro Democrático la escisión con una carta y no tuve ninguna respuesta. Y al no tener acuse de recibido, uno confirma una vez más que ya uno no cabe allí ni tiene ninguna opción. Eso no me va a detener ni tampoco a nuestro movimiento. Estamos pensando en organizarnos en todo el país. Y en este momento he recibido propuestas de…

Yo le conté al público de mi ilusión de tener mi movimiento político y que se convierta en partido. Siento que se está materializando, porque lo último que yo hice fue solicitar al Centro Democrático la escisión con una carta y no tuve ninguna respuesta. Y al no tener acuse de recibido, uno confirma una vez más que ya uno no cabe allí ni tiene ninguna opción. Eso no me va a detener ni tampoco a nuestro movimiento. Estamos pensando en organizarnos en todo el país. Y en este momento he recibido propuestas de unos partidos pequeños para hacer una alianza y tener personerías jurídicas.

Usted dice que ya no tiene jefes…

Mi alegría es eso, ser yo mi propio jefe y escoger candidaturas en todo el país, que tengan el perfil que la gente quiere ver como su alcalde, su gobernador, su concejal o su diputado.

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Al momento de esta entrevista, ¿sigue siendo miembro del Centro Democrático?

Yo no he renunciado formalmente esperando la escisión. Los tiempos pasan y una no respuesta es prácticamente una respuesta. No quiero seguir siendo insistente, pero ya pasó mucho tiempo. Yo traté que el partido me entregara los resultados de las famosas encuestas chilenas. Finalmente, lo que se entregó no nos dejó convencidos y es un ciclo que se cierra. Yo deseo que les vaya muy bien, pero nos veremos en la arena política. Si lo que dicen es que el silencio otorga, pues ese silencio es total.

Fui, soy y seré de derecha. La coherencia no se improvisa, por eso #SoyCabal. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 24, 2026

¿Cómo está su relación con el Centro Democrático?

En el Centro Democrático yo tengo mis amigos de siempre. Yo tengo mis afectos con congresistas que repitieron, con otros nuevos, con representantes. Eso no se puede olvidar. Hemos compartido muchas batallas y hubo mucho amor en su momento y admiración por el presidente (Álvaro) Uribe. Pero hay ciclos que se cierran, que no deben dejar odios, porque yo tengo la fortuna de que paso la página del olvido y ahora vienen nuevas expectativas, con nuevos objetivos y con la misión que quiero servir a mi país.

¿Cómo ve actualmente al Centro Democrático?

Pueden molestarse las veces que quieran, pero cuando uno no sabe a nada, o a lo que sabe confunde, está perdiendo la comunicación con su militancia. Pero eso tampoco es mi problema. Por eso, yo siempre he tenido la firmeza y la coherencia para defender lo que yo creo. Siempre he sido orgullosamente de derecha y siento que hoy soy la representante con más identidad tanto nacional como internacional de esa nueva derecha.

Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos analizan fusionarse, ¿usted cómo queda en ese reajuste de la derecha?

Sí va a haber disputas por esa base electoral, pero yo no quiero entrar en ninguna pelea que vaya a haber con esa coalición o con el Centro Democrático. Yo lo que quiero son candidatos que la gente quiera, con o sin trayectoria, pero obviamente que sí tengan posibilidades. También buscaremos coaliciones. La política ha tenido tantas transformaciones en estos últimos tiempos que de pronto entraremos con candidatos en coalición. Recuerden que de 36 partidos, que era un exceso, pasamos a 20. Ya varios perdieron personería y ahora es la supervivencia de muchos la que hace que se hagan coaliciones. Se va a dar según la región, pero ponernos a pelear ahora para después tener que sentarnos para tomarnos la foto no está bien.

¿Ha tenido diálogos, incluso antes de la posesión, con Defensores, Salvación o alguna de estas fuerzas?

Sobre la posesión tuvimos una confusión con la invitación que no nos llegó, porque llegó a un canal de un teléfono de José Félix (Lafaurie) que él no usa; quedó la silla y después nos dio pena, solo que no habíamos recibido correctamente esa invitación. Después supimos que el nivel de desorden con las invitaciones había sido total. Yo conozco a Abelardo hace 25 años. Yo admiro lo que está haciendo, lo aplaudo y lo felicito por lo que está haciendo. Lo tuve yo como propuestas de gobierno con la expectativa de ser yo presidente. Yo quiero que primero esté por delante mi país antes que ninguna intención política mía.

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¿Por qué ganó el presidente De la Espriella?

Para mí es claro que el espacio estaba dado para la derecha. Uribe no lo quiso entender. Movió a Paloma (Valencia) al centro y la pérdida fue total. Ese espacio lo ocupa Abelardo y, mientras lo haga bien, tendrá mi aplauso. Pero eso no significa que todos vayamos a hacer fila y a juntarnos en un partido único de derecha. Yo he construido hace 16 años un escenario que me va a permitir a mí seguir jugando sin peleas. La disputa política es una disputa por el poder y tenemos que enamorar a ese público. Nos encontraremos en los eventos políticos y electorales que sean necesarios.

¡Felicitaciones a “El Tigre” (¡EL TIGRE!) Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia! Fue un Gran Honor para mí respaldarlo, y espero con interés trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos… pic.twitter.com/6dRwPYEH54 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 22, 2026

¿Usted quería ser parte del Gobierno?

Me generaba expectativa por mi relación tan estrecha, no solo con Estados Unidos, sino con los gobiernos de derecha. Ahora estoy cruzando los dedos porque el 4 de octubre viene una elección que aspiro que gane Flávio Bolsonaro; soy amiga personal de Eduardo (Bolsonaro) y conozco a Jair (Bolsonaro) y conozco a esa familia. También conozco las disputas por la supervivencia en Brasil; el nivel de control del Tribunal Supremo es algo que, si nosotros creemos que aquí son corruptos, allá es una cosa demencial. Pero sí llegué a pensar sobre lo que la gente decía por una Cancillería o un Ministerio de Defensa, pero hoy siento que si ocupo un cargo en el Gobierno, y no pudiendo hacer política ni pudiendo manifestar lo que yo considero, estaría de alguna manera desperdiciando un tiempo que no voy a tener para construir mi partido. Y además no quiero jefes. Quiero que les vaya muy bien, pero yo seguiré construyendo país.

¿Cómo piensa mantenerse vigente durante estos cuatros años en los que gobernará De la Espriella?

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La sociedad cambia todos los días y nosotros somos un país tan lleno de reglas y de locuras y de exceso de derechos y pocos deberes que estamos dejando de montarnos en esa transformación. Por ejemplo, la transformación digital. Nosotros tenemos que seguir abriendo el mercado colombiano para la contratación internacional sin tener que viajar. Si a vos te decían que te conseguían un trabajo en Nueva York, la respuesta era que tocaba vender el apartamento. Pero, ¿por qué no lo haces digital? Nosotros tenemos ingenieros, excelentes arquitectos, diseñadores y todo ese valor agregado de profesionales de excelente calidad que se lo tenemos que suministrar a un mercado gigante, que tiene carencias de mano de obra.

¿Ya está en campaña?

Perdimos mucho tiempo y seguimos peleando, y nos tienen los comunistas siempre con lo mismo. Yo quiero el campesino rico, yo quiero los indios ricos como los indios gringos, como los indios canadienses que proveen el transporte a las empresas mineras y son dueños de las tractomulas y de los helicópteros. Yo quiero esa transformación, yo quiero la universidad digital por excelencia, yo quiero la medicina digital. Yo quiero todo eso que está pidiendo Colombia.

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Las entonces senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal estaban en la contienda para ser la candidata única por el Centro Democrático a las elecciones 2026. Foto: Óscar Pérez

¿Reconoce un riesgo de desgaste en un proceso de campaña largo? Faltan cuatro años para otras elecciones…

Yo siento que este país pide a gritos autoridad y que siente alegría de volver a ver a la Fuerza Pública actuando con contundencia, trayéndole tranquilidad a los territorios. De eso se va a derivar inversión, porque usted no invierte en un país que no le ofrece seguridad material o donde lo van a secuestrar o le van a poner una bomba en su fábrica. Ni invierte en un país donde la seguridad jurídica es una porquería. Aquí hay gente tan mala que usa los derechos humanos con el fin de que nunca progresemos y para que no haya un peso en inversión. Esa mentira hay que desenmascararla.

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¿Qué significa para este gobierno la “batalla cultural”, algo que usted también menciona?

Pero es que la batalla cultural es precisamente lo que hemos padecido, porque es dividir la sociedad; somos una sociedad mestiza y nos dividieron en indios, negros y pues el resto. Unos somos más blanquitos, otros más morenitos, pero todos tenemos mezcla. Se debe entender que la convivencia está en medio de la diferencia y en los límites entre la libertad del uno y del otro; de lo contrario, no vamos a tener país. La primera línea destruyó bienes públicos y privados. ¿Por qué? Porque se les da la gana y ven que el delincuente no va preso. Otra cosa, casi matan apuñalando a un muchacho en la Nacional y no vi a los activistas de izquierda salir a defender ese muchacho. La autoridad sí puede entrar y no hay territorios vedados. El cuentico de la autonomía universitaria, ¿autónomos para delinquir o para qué? Yo quiero esa autonomía para que haya más libertad de cátedra. Además, la batalla cultural hay que darla por los niños y para enfrentar la imbecilidad colectiva y entender que solo salimos juntos cuando tenemos propósitos comunes; y todo a pesar de las diferencias.

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A Petro le escandaliza la pistola al cinto de Abelardo, mientras los criminales que se fortalecieron durante su «paz total» andan armados hasta los dientes y tienen a Santa Marta paralizada.



Qué curiosa su manera de ver las armas: le preocupa la de quien enfrenta a los… https://t.co/d8eIhe2lpw — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 23, 2026

¿Ha hablado directamente con el presidente De la Espriella tras su posesión?

No, yo no he conversado con él. Yo tengo amigos, soy amiga de los ministros, y si les escribo me contestan. Quiero que les vaya bien. En eso soy despojada de vanidades y egoísmo. Es mi país. Si al presidente le va bien, nos va bien a todos menos a los malandros.

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¿Hay algo que no le guste del actual Gobierno?

Pero eso es como cuando a una le dicen que qué quisiera de un gobierno y la pregunta es “¿qué haría yo?”. En el Gobierno tienen buenos ministros, algunos con menos perfil, pero en realidad todos son buenos. Colombia tiene gente espectacular, pero sin oportunidad de dar su servicio en lo público. Yo sí dejaría que después de los consejos de ministros estos funcionarios tuvieran voz, porque esa voz conecta al ciudadano con la especialidad de esa cartera ministerial. Siento que la comunicación no solamente tiene que ser del primer mandatario. Eso le da un sentido de autoridad y de imagen muy fuerte, pero es que hay que gobernar en equipo. Y no es una crítica, sino que es lo que haría yo. Él hace lo que él quiere porque él ganó y gobierna como quiere.

¿Qué opina de la relación entre el actual Gobierno y el Congreso que también se eligió este año?

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Siento que el mayor reto del gobierno son las mayorías. Creo que lo está logrando. El que está en el peor de los mundos es el Centro Democrático, porque no se puede ir en contravía de las políticas del Gobierno, pero no le están dando suficiente voz y participación. El Gobierno ha dicho que no quiere nada con la clase política de ningún partido, y que quiere conversar directamente con las regiones. Eso es un desafío en un país tan altamente capturado por la clase política. Pero todo no puede ir en el mismo costal. No todos los congresistas son malos y muchos alcaldes tienen el aval de esos congresistas. Pero ya es decisión del Gobierno.

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