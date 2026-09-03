Mauricio Gaona se posesionó como embajador de Colombia ante la ONU

Mauricio Gaona se posesionó como embajador ante la ONU. Foto: Vicepresidencia

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El vicepresidente José Manuel Restrepo dio a conocer que ya es oficial la posesión de Mauricio Gaona como embajador ante la Organización de Naciones Unidas.

“Celebramos la posesión de Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Su experiencia y conocimiento serán claves para representar al país en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU”, aseguró Restrepo. Y agregó: “En el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanzamos hacia un relacionamiento multilateral con mayor liderazgo, que defienda los intereses del país y contribuya a las grandes discusiones sobre inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías”.

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“Es para mí un placer y un honor servir a Colombia en un momento histórico y tal vez en un momento también especial para Colombia al ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual incluso volveremos a presidir”, aseguró Gaona.

“La participación de Colombia en la semana de Naciones Unidas, los grandes temas de la humanidad, tecnologías de cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial la computación cuántica”, son los temas que según Restrepo primarán en esta nueva etapa. “Va a ser una agenda muy movida muy dinámica, esperamos contar con la participación necesaria y eficiente” finalizó Gaona.

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“En el gobierno de Abelardo de la Espriella, un actor muy importante en esta nueva forma de relacionamiento multilateral, será nuestro señor embajador, una demostración de que Colombia está cada vez con mayor importancia y protagonismo en el mundo”, finalizó el vicepresidente.

¿Quién es Mauricio Gaona?

Mauricio Gaona es un Jurista, académico, escritor y analista internacional, especializado en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia. Hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y forjó su carrera en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, maestría en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea.

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Según señalan desde el equipo del presidente, es un “intelectual de pensamiento humanista. Inspirado por la memoria y el legado de su padre, Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia”.

Está encargado de impulsar “consensos internacionales para proyectar las transformaciones que fortalezcan a la Patria Milagro, redefinir la visión global sobre nuestro país, consolidar la democracia en América Latina y dinamizar alianzas estratégicas para fortalecer nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional”.

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