Petro expide directiva para frenar violencia de género a seis meses de dejar el poder

Con el objetivo de combatir la violencia de género y tomar medidas que se extiendan desde su gabinete hacia otros miembros del cuerpo administrativo, el mandatario Gustavo Petro hizo pública una nueva directiva presidencial en la que se traza una ruta para cambiar las narrativas y buscar la pedagogía respecto a los diferente tipos de violencia contra la mujer.

El documento tiene como asunto el día de la mujer celebrado el 25 de noviembre, que se extiende 16 días después de esa fecha con el fin de hacer activismo político desde el Centro por el Liderazgo Global de la Mujer (CWGL) y diferentes grupos feministas a nivel global.

En ella se hacen varias consideraciones sobre medidas determinadas por el presidente, con las que pretende crear una conversación “que contribuya a transformar culturalmente las dinámicas cotidianas que normalizan las violencias” y “una estrategia intersectorial y territorial que deje un saldo pedagógico: herramientas [...] para prevenir violencias y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras”, se indica en el documento oficial firmado el 24 de diciembre.

¿Cuáles fueron las medidas?

“Colombia sin machismo: el camino es el cambio”, se lee en el documento como la estrategia comunicativa que pretende Presidencia. Al respecto se explica que esta frase sale de un “hallazgo común” en el que se reconoce la violencia de género como una práctica sistemática que debe ser erradicada desde la trasformación de las narrativas cotidianas.

“Se recomienda que en su estrategia o contenidos comunicativos se visibilicen cómo se presentan las violencias machistas en su sector o territorio”, explica el documento. Además, convoca a toda la Rama Ejecutiva a “movilizar e implementar compromisos públicos”, así como estrategias que visibilicen “la respuesta institucional a las violencias” de género.

El historial del Gobierno Petro en cuanto a presuntas violencias de género

A pesar de la nueva directiva, ha sido el presidente Petro quien se ha visto encandelillado por los focos debido a los escándalos que existen en su Gobierno respecto a presuntas violencias contra las mujeres.

Desde los grupos feministas se han hecho críticas señalando incoherencia entre el discurso “feminista” del Presidente Petro —que fue muy reconocido mientras el mandatario estaba en campaña presidencial— y las acciones del mismo dentro del gabinete, debido a polémicos nombramientos que, según los grupos feministas, van en contra de lo que el presidente dice defender.

Especialmente suenan nombres como el de Armando Benedetti, Holman Morris y Diego Cancino, quiénes han sido señalados de presunta violencia de género y hacen (o hicieron) parte del Gobierno, siendo Benedetti el actual ministro del Interior, Morris el director de la cadena de Medios Públicos RTVC y Cancino, ex viceministro del Interior.

Diego Cancino, quién había sido designado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en octubre de 2024, terminó con una denuncia penal en su contra por acoso sexual interpuesta por Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior en el que Cancino se desempeñó como viceministro.

Armando Benedetti, fue denunciado por su propia esposa, Adelina Guerrero, por agresión verbal cuando era embajador ante la FAO. Sin embargo, el caso no pasó a mayores y la pareja se mantuvo unida a pesar de la denuncia que en un primer momento hizo Guerrero y de la cuál luego se retractó.

Holman Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC también ha sido acusado de presuntamente impartir violencia intrafamiliar y acoso sexual.

Tanto Benedetti, como Morris y Cancino han negado cualquier tipo de cargo en este sentido, afirmando su inocencia. Además, no se ha dado ningún tipo de condena judicial respecto a las denuncias presentadas.

Sobre el tema, las manifestaciones del presidente han sido más bien pocas. Además, en 2025, cuando Benedetti asumió como ministro del Interior, desde su gabinete varias mujeres cuestionaron la decisión, lo que llevó incluso a la salida de la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Muhamad manifestó durante el primer Consejo de ministros televisado su inconformidad con la elección de Armando Benedetti como jefe de despacho al presidente Petro. En su intervención, le aseguró que, como mujer y feminista, no estaría dispuesta a compartir la misma mesa con él. Razón por la cuál posteriormente presentó su carta de renuncia.

Esta nueva directiva contra la violencia de género llega seis meses antes de que terminé el periodo presidencial del Gobierno Petro, tres meses antes de las elecciones Legislativas y cinco meses antes de que se sepa quién será el/la nueva presidenta de Colombia.

El debate sobre este tema llega entonces en plenas discusiones electorales, en las que además Petro ha venido marcando el terreno, pues busca la reelección de su proyecto político para el periodo presidencial de 2026-2030.

