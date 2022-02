Mientras presidente ignoró comentarios, senadora Cabal vuelve a cuestionarlo

Iván Duque prefirió no manifestarse frente a los duros comentarios de María Fernanda Cabal. Foto: Presidencia de Colombia

Este fin de semana se conoció un audio en el que la senadora María Fernanda Cabal se fue con todo en contra del presidente Iván Duque. Lo tildó de ser cercano a la izquierda y hasta llegó a decir que era un “mamerto” -haciendo referencia a la forma despectiva con la que se nombran a los cercanos a los partidos de izquierda-. A pesar de la dureza de los comentarios, el presidente prefirió seguir de largo y no manifestarse ante ellos.

El presidente echó mano de un aforismo en latín para responder a las preguntas sobre los comentarios de la senadora. “De minimis non curat praetor”, dijo el presidente, que en español significa “de los asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado”. A pesar de que el primer mandatario no quiso darle mayor importancia al comentario, la senadora María Fernanda Cabal volvió a hablar del tema.

“No es intrascendente no tener una identidad de doctrina con el partido que lo eligió. Este presidente nace en el ala liberal, un ala liberal que lo demuestra en sus columnas y afinidades y termina en un partido donde no siente identidad. Yo realmente no lo vi cómodo aquí”, comentó la senadora en entrevista con Noticias Caracol.

Además de volver a lanzar fuego amigo, la senadora explicó en la entrevista el contexto de la llamada en la que catalogó de “mamerto” al presidente. Supuestamente esta conversación se dio con Carlos Varela, una persona con la que habría mantenido un intercambio de mensajes y que solo habría tenido una única llamada, la que se filtró a los medios de comunicación.

Cabal se mantuvo en su molestia en contra del presidente Duque, aunque bajó el calibre de los comentarios. Según la senadora, la administración actual “no quiso hacer espejo retrovisor, cuando Santos había hecho lo que le había dado la gana con el presupuesto”. Además, Cabal aseguró que el gabinete que escogió el presidente era ajeno al partido y “gobernó con todos los santistas”.

“Muy aislado, muy alejado, muy pretendiendo tener un gobierno independiente de las banderas que lo eligieron y, pues, vea los resultados. Creo que el peor error que puede cometer alguien es darle la espalda a quienes lo llevaron al poder”, fue el balance de la senadora frente al actual gobierno.

Por otro lado, varios miembros del Centro Democrático enviaron una carta en la que manifestaron su apoyo irrestricto al presidente. Los congresistas expresaron su respaldo a Duque, destacando su “compromiso y el trabajo de su gobierno para generar resultados”. En esa línea, enumeran programas como el Ingreso Solidario, el plan de vacunación y la devolución del IVA. Además, instaron a un debate “argumentado” sobre la base del respeto.