“Era un ejemplo de oposición democrática”: el mensaje que Álvaro Uribe envió al sepelio

“Sacrificaron el árbol fresco del Jardín de la Democracia. Dispusieron de la vida de un gran patriota, de quien dedicó su juventud a amar a Colombia. Martirizaron su familia. Eliminaron al gran esposo, al gran padre, al gran hermano, al gran hijo”. Con esas palabras, enviadas para ser leídas por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, preso en su casa de Rionegro, se pronunció en las honras fúnebres del fallecido senador y precandidato presidencial.

El mensaje del expresidente es una carta de 10 páginas en las que recordó la labor política de Miguel Uribe, habló de lo que, según su visión, se viene para él país, entregó condolencias a la familia y lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“A las Fuerzas Armadas pedimos protección para todos los colombianos y también para los nuestros. Confrontar al crimen no necesita un acuerdo nacional. Basta con la Constitución, que fue fruto de un gran acuerdo nacional”, aseguró el exmandatario.

Uribe pidió que todos los organismos de inteligencia, incluso de países extranjeros aliados, ayuden a esclarecer el magnicidio, puntualmente para determinar quién o quiénes fueron los autores materiales. En este punto, el jefe opositor criticó al presidente Gustavo Petro por las acusaciones que lanzó contra el abuelo del senador y precandidato presidencial, Julio César Turbay, expresidente de la República.

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir (...) La instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición.”, dijo.

Uribe también señaló que no acepta que se recuerde el genocidio de la Unión Patriótica “para tapar este magnicidio” y aseguró que en su mandato la oposición siempre fue cuidada y respetada. “El mundo debe saber que Miguel era un ejemplo de oposición democrática leal. Él, como nuestro partido y las fuerzas democráticas de Colombia, nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia”, agregó.

El expresidente también señaló que Miguel Uribe estaba listo para ser presidente y que durante toda su carrera dio ejemplo de cómo hacer política con argumentos: “Su entusiasmo fue idéntico en el foro académico más exigente, en la reunión callejera o en la labor organizativa de un comité local”.

Finalmente, Uribe Vélez concluyó con un mensaje en tono político de cara las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan. “Las campanas que anuncian su prematura partida, también son las dianas que nos convocan para dar las batallas que él libraba”, remató.

Mensaje del expresidente Álvaro Uribe en sepelio de Miguel Uribe

