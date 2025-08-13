Así será la jornada de despedida para Miguel Uribe Turbay

Las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay comenzarán en la Catedral Primada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este miércoles se dará la última despedida para el senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay. Tras dos días de velación en cámara ardiente en el Congreso, en los que participaron figuras políticas y la ciudadanía, el féretro saldrá del Capitolio para las honras fúnebres.

La jornada comenzará en la Catedral Primada en horas de la mañana, donde se realizará una eucaristía en su nombre. Allí se espera la participación de personajes del mundo político, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez, y la familia del político de oposición, que ha recibido a los visitantes en estos días en el Salón Elíptico. No se sabe si el presidente Gustavo Petro asistir.

Desde allí, el féretro será transportado hasta el Cementerio Central. La Alcaldía de Bogotá es la encargada de todo el proceso y la logística, razón por la cual ya se anunciaron cierres en algunas vías para permitir el paso. Además, se ha dispuesto un dispositivo de seguridad para la protección del evento.

Por motivo de los actos conmemorativos al senador Miguel Uribe Turbay, este miércoles 13 de agosto habrá cierres viales importantes. Ten en cuenta estas restricciones para tu movilidad:



* 8:00 a.m. a 6:00 p.m.: Cuadrante entre Calle 7 y Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y… — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 12, 2025

Entre quienes han asistido a la velación estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos, y los exministros Juan Fernando Cristo, Álvaro Leyva y el ahora precandidato presidencial Mauricio Lizcano. Desde su propio partido, las senadoras y también precandidatas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia pasaron por el Capitolio.

Incluso, Cabal aseguró que “no hay garantías para la oposición” en materia de protección y que la campaña del Centro Democrático tuvo que ser “restringida” después del atentado contra Uribe Turbay. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de junio en un evento político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, e hicieron que se pararan temporalmente los eventos proselitistas.

Podrá seguir todos los hechos del día en la transmisión de El Espectador que comenzará en horas de la mañana.

