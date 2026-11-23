Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), es nombrado embajador de Colombia ante Reino Unido por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El documento, firmado por el canciller Omar Bula, llega tras semanas de silencio desde Londres sobre el beneplácito a Uribe Londoño. Su designación fue una de las primeras de la administración De la Espriella, pero la confirmación tomó poco más de tres meses,

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En su momento, la Cancillería le dijo a este diario que los procesos entre la designación, el beneplácito del Estado al que llegaría el diplomático y su nombramiento "pueden tomar pocas semanas o varios meses". La solicitud fue enviada desde el Ejecutivo el pasado 20 de agosto, tan solo 13 días después de la posesión presidencial. Durante el trámite, el embajador Uribe Londoño señaló que llega a esta misión diplomática en un momento donde "las relaciones están en su más bajo nivel" y "fueron abandonadas" en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Durante la administración anterior, esta embajada fue ocupada por el exsenador Roy Barreras y por la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) de Petro, Laura Sarabia. Uno de los retos fundamentales que tendrá Uribe Londoño en la embajada de Londres será recuperar la exención del visado para los colombianos que lleguen al Reino Unido. Según el documento, el beneplácito del gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue enviado a Colombia el pasado 29 de octubre. Ahora, el documento de cancillería era el único trámite faltante para que Uribe Londoño se posesione en el cargo diplomático.

La decisión llega en medio del anuncio del Palacio San Carlos de la implementación de un sistema para "monitorear" resultados de funcionarios y diplomáticos. "Tenemos que saber qué le sacaron a las reuniones, qué beneficio para Colombia, si hubo recursos y si hay inversión adicional", dijo el canciller Bula sobre este sistema. También se conoció que Martín Eduardo Botero, abogado especializado en derecho constitucional europeo, fue nombrado como embajador de Colombia ante Países Bajos, donde está la Corte Penal Internacional (CPI).

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Así se mueve la diplomacia en el gobierno De la Espriella

Una buena parte de la designaciones diplomáticas durante los primeros meses del gobierno De la Espriella están ligados con el sector empresarial o con la llamada "clase política tradicional", como lo ha venido registrado El Espectador con nombramientos cercanos al Partido Conservador, a Salvación Nacional o a expresidentes, como el hermano de Iván Duque que también recibirá un cargo como embajador en Australia.

Entre los últimos nombres que llegarían al servicio diplomático está José Miguel Santamaría Uribe, excandidato al Senado por Salvación Nacional. Viene de respaldar al actual mandatario en campaña y se ha reunido con él en la sede presidencial alterna en Barranquilla (Atlántico). En varias de sus columnas y en sus publicaciones de redes sociales, Santamaría ha defendido las posiciones del jefe de Estado.

Otro nombramiento que se conoció a mediados de noviembre fue el de Ernesto Lucena Barreto, exministro de Deporte en el gobierno de Iván Duque, cuya declaración de conflictos de interés fue publicada en la página de Función Pública para el cargo de Ministro Extraordinario y Plenipotenciario. Según pudo conocer El Espectador, Lucena llegará a la embajada de Colombia en Singapur.

Este es el decreto de nombramiento de Miguel Uribe Londoño como nuevo embajador de Colombia en Reunio Unido:

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