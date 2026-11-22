"Se trata de un sistema de información interna que se basa en indicadores para darle un seguimiento a todos los trabajos que se están haciendo, tanto en embajadas como…

El canciller Omar Bula anunció que la Cancillería entró en un proceso de "modernización" que incluirá un sistema para monitorear el trabajo que realicen los funcionarios y los diplomáticos. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que funcionará como un cuadro de mando o dashboard que contendrá indicadores para cada una de las tareas asignadas a los trabajadores.

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"Se trata de un sistema de información interna que se basa en indicadores para darle un seguimiento a todos los trabajos que se están haciendo, tanto en embajadas como en consulados", indicó el ministro.

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De acuerdo con Bula, la meta es que el servicio exterior sea sujeto a presentar resultados medibles sobre su trabajo en cada misión. Por eso, indicó, entre los medidores estarán preguntas sobre qué tipo de reuniones se tuvo, qué resultó de ellas y si hubo anuncios de beneficios o inversión adicional para el país. Todo eso será accesible para el mismo ministro a través de "la consolidación de cifras y un análisis de misión y funcionalidad a nivel de cada uno de los países, que diferirán según los contextos".

"Vamos a monitorear muy de cerca a cada uno de los funcionarios, incluyéndome a mí, que yo también voy a tener que ser medido. Absolutamente todos. Aquí nadie sale de este esquema", señaló. Y agregó: "No más vacaciones, no más turismo diplomático. Con esta Cancillería, por lo menos desde que este gobierno esté ahí, no vamos a permitir que suceda. Lo vamos a medir y le vamos a presentar a ustedes pronto al país para que vea qué es lo que estamos haciendo ya de manera concreta, en qué consiste este sistema de información y de modernización de Cancillería y de las relaciones exteriores".

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Los movimientos diplomáticos en el gobierno De la Espriella

La mayor parte de los nombramientos que se han dado en los más altos cargos en misiones diplomáticas en esta administración han sido por cuenta de la llamada "clase política tradicional". El Espectador ha venido documentando cómo figuras que vienen de cargos políticos o de apoyar al jefe de Estado en campaña han aterrizado o han sido designados en esos puestos.

Entre los últimos nombres que llegarían al servicio diplomático está José Miguel Santamaría Uribe, excandidato al Senado por Salvación Nacional. Además de hacer parte del partido que actualmente funciona como el brazo legislativo del Gobierno en el Congreso, viene de respaldar al actual mandatario en campaña y se ha reunido con él en la sede presidencial alterna en Barranquilla (Atlántico). Además, en varias de sus columnas y en redes sociales ha defendido las posiciones de De la Espriella.

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Tuve la oportunidad de reunirme hoy con el presidente @ABDELAESPRIELLA en Barranquilla. pic.twitter.com/ncVB6gV5qg — José Miguel Santamaría Uribe (@SANTAMARIAURIBE) November 6, 2026

Además, se confirmó que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega liderará la misión diplomática en Perú. Su esposa, la exsenadora uribista Thania Vega de Plazas, iba para ese puesto, e incluso había recibido el beneplácito del gobierno de Keiko Fujimori, pero eso cambió.

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